Gracias a una cámara oculta, Eufemiano Fuentes ha reconocido una vieja sospecha: organizó un programa de dopaje para los JJOO de 1992

A las puertas de los Juegos Olímpicos (JJOO) de París, el deporte español se reencuentra con una vieja, familiar e incómoda cara, sobre todo incómoda: la del médico Eufemiano Fuentes, nombre ligado a la crónica del dopaje en el atletismo de élite patrio. Su nombre está ligado a las operaciones Puerto y Galgo contra el doping y en el pasado ha levantado procelosas sombras sobre el uso de sustancias dopantes en los JJOO de Barcelona 92. En unas declaraciones recogidas con una cámara oculta, ahora Fuentes vuelve a oscurecer aún más esa sospecha.

E incluso apunta a un caso de dopaje de Estado.

Lo primero, el contexto. Fuentes es un viejo conocido del deporte patrio. Ginecólogo de formación, su nombre lleva décadas asociado al deporte de élite. También a la polémica. Se le juzgó por dopaje en la Operación Puerto, su nombre se asocia el exciclista Jan Ullrich, excluido del Tour de Francia, y en el pasado ya ha dejado alguna que otra declaración con categoría de bomba mediática, como cuando en 2021, durante una entrevista con el periodista Jordi Évole, descerrajó: "Sé que algunos medallistas de Barcelona 92 recurrieron al dopaje".

Ahora vuelve a saltar a los titulares. Aunque de una forma peculiar. Lo que ha vuelto a ponerlo en el candelero son unas declaraciones que habría realizado en 2021 a un grupo de periodista de investigación con cámaras ocultas. Hace meses sus palabras llegaron a la alemana ARD, que ahora y a las puertas de los JJOO de París, las recoge en el documental 'Secret Matter Doping: Dirty Games'.

La pieza se estrenará mañana, pero parte de su contenido lo conocemos gracias a varias crónicas avanzadas en medios germanos como Sportschau o Kicker y que han replicado en España otros medios deportivos como As, Marca o Relevo.

Click en la imagen para ir al tweet.

Una orden clara. Eso es lo que Fuentes asegura haber recibido del Gobierno español en 1992: órdenes claras. La orden exacta que reproduce el médico en las grabaciones es "haz lo que tengas que hacer, pero queremos medallas". Es más, el galeno asegura que la directriz llegó con solo dos restricciones: la primera, que no debía haber "pruebas positivas"; la segunda, que garantizase que no habría "ningún problema de salud que pueda perjudicar a los positivos".

Con esos mimbres hay quien ya habla de un "dopaje de Estado" con el telón de fondo de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, una cita trascendental a nivel político y deportivo para España durante la que los deportistas españoles se auparon al sexto puesto del ranking con 22 perseidas, 13 de ellas oros.

Bajando al detalle. No es la única perla que deja Fuentes, que ahora tiene 69 años y según precisa Sportschau creía estar hablando con periodistas interesados en los éxitos deportivos españoles de las últimas décadas. Durante la conversación habría asegurado que estuvo cuatro años "trabajando en la sombra", una estrategia para que pudiera operar "libremente, sin presiones ni prensa". E incluso habló del sistema que se siguió tras Los Ángeles 1984 y la elección de Barcelona como sede olímpica, en 1986: se captaba talento muy joven, se le brindaba preparación técnica y se le ayudaba "médicamente" para que "dieran lo mejor de sí".

Mirando a los países del Este. "Copiamos el sistema de los países del Bloque del Este. Teníamos dinero para intercambiar información con médicos alemanes del Este, polacos, rusos, checos de todos los países del Este. Y comprábamos información con dólares", recoge la trascripción publicada por Sportschau.

El método elegido habría sido el dopaje sanguíneo por ser "más seguro, más limpio y más fácil". Y si bien la EPO "no resultaba tan necesaria", "estaba ahí". Fuentes no se limita a compartir información. También habría mencionado nombres, incluido —según Sportschau— el de Cayetano Cornet, atleta laureado y Jefe de Misión del equipo olímpico español en París 2024. En su caso habla para ser más precisos de "hormonas del crecimiento, testosterona y esteroides anabolizantes".

No tan nuevo. Las palabras de Fuentes han acaparado titulares en Alemania y España, pero en realidad no son del todo nuevas. No es la primera vez que arroja sombras sobre Barcelona 92. En 2021, el mismo año en el que se habrían tomado las declaraciones que ahora comparte ARD, Fuentes concedió una entrevista a 'Lo de Évole' en la que habló largo y tendido sobre su pasado, reivindicó que nunca cometió el "delito" de dopaje y dejó algún titular afilado sobre los Juegos del 92: "Sé que algunos medallistas de Barcelona 92 recurrieron al dopaje".

"He usado medicamentos dopantes antes de que fueran prohibidos y cuando fueron prohibidos recurrí a otros para estar siempre fuera de la línea que era peligrosa. El sistema me lo pidió a mí, yo trabajé para el Gobierno en los 80 y no quise volver a hacerlo en 2004. Era un adelantado", explicó el doctor, reacio a dar nombres de equipos o deportistas por "por miedo a ser procesado" pero que al igual que ahora acabó deslizando al menos uno: aseguró que suministró "los tratamientos que hacía en aquella época" al corredor Fermín Cacho.

Imagen de portada | Wikipedia (Nikolai Karaneschev)

En Xataka | Juegos Olímpicos con superatletas dopados: ese es el futuro del deporte según un grupo de multimillonarios