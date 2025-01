2025 va a estar lleno de lecturas inolvidables. Ahora mismo, esto es lo que está en la pila de pendientes de Xataka

Reconozcámoslo: nos encantan las Navidades porque si nos gusta la lectura, nos llueven docenas de libros. El drama llega en enero, cuando la pila adquiere proporciones de rascacielos. En Xataka ya nos hemos puesto manos a la obra y estamos enfrascados en múltiples lecturas. Quizás alguna de ellas te interese para incrementar tu propia lista de volúmenes pendientes. ¡Esto es lo que estamos leyendo!

'Cointeligencia: Vivir y trabajar con la IA', de Ethan Mollick

Estoy todavía leyendo el libro de Mollick y es una de esas raras lecturas sobre IA que logran mantener los pies en la tierra. La de los libros de IA es una sección plagada de manifiestos tecnoutópicos o advertencias apocalípticas, pero este texto, al menos en lo que llevo leído, destaca por su curiosidad genuina y su escepticismo saludable. Quien lo lea encontrará un análisis pragmático de cómo integrar estas herramientas en nuestra vida, sin caer en la trampa de imaginar que pueden o deben hacerlo todo, y desde luego sin caer en el catastrofismo barato. Mollick comprende que la verdadera pregunta no es si usaremos la IA, sino cómo elegiremos usarla. Javier Lacort

'Todo muere' de Juan Gómez Jurado

Ando leyendo con cierta pereza el octavo libro de la saga Reina Roja, más por un "ya que me he leído los anteriores, por saber cómo acaba esto", aunque me estoy viendo venir que de última entrega, nada. La familiaridad de conocer ya tanto a los personajes, el humor de los diálogos y las narraciones, y el tono de acción peliculera tan característico de Gómez Jurado me están gustando, pero no puedo evitar esa sensación de leer otra vez lo mismo y con los mismos recursos que le funcionan desde los primeros libros. Miedo me da el final. Al menos, por ahora está siendo entretenido y ágil. César Muela

'Los diarios de la boticaria', de Natsu Hyûga

Llevaba mucho tiempo escuchando hablar de esta serie, y lo buena que es, pero como no me suelo fiar del hype tardé en leer el manga. Fue un grave error. 'Los diarios de la boticaria' cuenta la historia de Mao Mao, una herbolaria que fue secuestrada para trabajar como sirvienta en el Palacio Imperial. Debo admitir que al principio, cuesta creer que es la protagonista de la serie. Aparenta ser una chica seca cuyo propósito es evitar meterse en problemas en la vida. Lo único que le parece importar es su padre, un doctor llamado Luomen, y lo único que le emociona son los venenos. Aunque Mao Mao se comprometió mantener un perfil bajo en el palacio, no puede evitar tomar cartas en el asunto cuando los hijos del Emperador misteriosamente empiezan a enfermar.

Sus acciones le ponen en el punto de mira de Jinshi, un hermoso eunuco que se encarga de gestionar todos los asuntos el Palacio Interior. Tan opuestos como el agua y el aceite, juntos se dedican a investigar los casos misteriosos que se les atraviesan por el camino. No podrás evitar reírte al ver a esta dupla, así como sus numerosos malentendidos, en acción. Además, el manga es impresionante y refleja el talento de la artista, Nekokurage.

'Los diarios de la boticaria' está disponible en numerosos formatos. Aparte de tener su propio anime en Crunchyroll, también está disponible en formato de novela ligera japonesa, que es de dónde nació. Después de ver el anime, he leído el manga y leído las novelas ligeras porque, como veis, se me fue un poco la cabeza. No obstante, solo puedo decir que es un testamento a lo buena que es esta serie y de cómo te deja pidiendo más. Jody Serrano

'Viajes con Heródoto', de Rysard Kapuściński

Siempre me ha gustado leer. Desde niño. Pero tardé mucho más en lanzarme a por lecturas que puedan llevar la etiqueta de “periodísticas”, si por tales entendemos desde crónicas a ensayos escritos por y para reporteros. La primera, lo recuerdo bien, fue un librito de Manu Leguineche sobre los vericuetos de esta profesión. Lo devoré cuando estaba en segundo curso de Bachillerato, mientras barruntaba matricularme en Ciencias de la Comunicación. El segundo, si la memoria no me flaquea, fue ‘Los cínicos no sirven para este oficio’, el clásico de clásicos de Rysard Kapuściński para aspirantes a contadores de historias.

Desde aquellos años de universidad reconozco que tenía abandonado al polaco, el rostro alegre, de mirada afilada y cejas pobladas, que los estudiantes de mi quinta contemplamos con devoción cuando subía a recoger el Príncipe de Asturias. En la facultad leí también ‘Ébano’ y ‘Un día más con vida’, pero tenía pendiente una de sus grandes obras, la que, si no estoy equivocado, pone el broche a su legado bibliográfico y en cierto modo le sirve de testamento vital, profesional y deontológico: 'Viajes con Heródoto'. 2025 ha arrancado cumpliendo esa cuenta pendiente. Ha sido mi primera lectura. Y cómo lo agradezco.

'Viajes con Heródoto' es crónica, biografía, tratado de comunicación, ensayo sociológico y una declaración de amor hacia la lectura y la historia, un manifiesto filosófico y la prueba papable de que mezclar el enfoque local y global no solo es posible, resulta también necesario. Es todo eso y algo más: la obra franca y desacomplejada de un reportero extraordinario al que no le tiembla la narración al pasar de sus propios recuerdos de infancia a la columna política o los fragmentos de un cronista que vivió más de veinte siglos antes que él. 'Viaje con Heródoto' también es algo más: un potente vitamínico que ayuda a recordar porque este es, sin duda, el mejor oficio del mundo. Carlos Prego

'El cuerpo de Cristo', de Bea Lema

Se me había quedado pendiente leer el Premio Nacional del Cómic de 2024, así que había ponerle remedio. Bea Lema nos cuenta en 'El cuerpo de Cristo' la historia de Adela (madre) a través de los ojos de Vera (hija). Y no es una historia fácil ni una vida llevadera. Nos habla de los cuidados, de la enfermedad mental, de las obsesiones, de los miedos que nos paralizan y atormentan, de los demonios que llevamos dentro... pero todo camuflado a través de una fe religiosa distorsionada, de las creencias impuestas o de la cultura de la culpa. La crudeza que significa convivir siendo una niña con una madre atormentada y crecer sin entender del todo, sin tener todas las respuestas, sin saber hacer las preguntas adecuadas. "Aprendimos a comunicarnos, a saber qué no decir...y qué sí".

Todos los temas tratados son actuales y nos resuenan tanto que hacen mucho más interesante lo que Bea ha situado en las décadas de los ochenta y noventa. Dinámicas familiares, crianza en un entorno hostil, superstición, religión mal entendida, depresión, salud mental, ideas suicidas, migración... temas que hoy siguen más candentes que nunca. Y cómo al final los cuidados siempre recaen en las manos de las mismas.

Todo esto Bea Lema lo plasma con una delicadeza y belleza magistral, utilizando distintas técnicas de dibujo, entremezclando páginas previamente bordadas (ay, qué bonita portada). La estética de los dibujos rozando lo naif alivia la temática tan dura. Es un libro que no puede dejarte indiferente porque además de impactarte lo que cuenta hace que te detengas un buen rato en cada página para deleitarte con cada detalle, sentir cada emoción que transmite y darte cuenta que finalmente hay mucho amor detrás. Eva López

'Relatos terroríficos', de Junji Ito

Junji Ito es un maestro del terror contemporáneo. En los últimos años el japonés se ha convertido en una figura reconocida para muchos, entre otros motivos por la adaptación de su obra al anime. Sus 'Relatos terroríficos' son una gran introducción al autor y dan lo que prometen: una colección de historias breves que podrían catalogarse como horror fantástico. Tanto la narración como el dibujo de estos relatos convierten esta obra en una pesadilla de lo más entretenida. Pablo Martínez-Juarez

'Nicomedes Méndez, el verdugo de Barcelona', de Salvador García Jiménez

Si te interesa la crónica negra ibérica, este libro te va a proporcionar una inmersión única en la vida y, sobre todo, el trabajo de Nicomedes Méndez, que fue verdugo titular de la Audiencia de Barcelona entre 1877 y 1908. Se calcula que ejecutó a alrededor de ochenta personas y García Jiménez, aparte de una detalladísima crónica de cada una de sus ejecuciones, se sumerge en su vida privada, anodina pero significativa y no carente de detalles trágicos. También ofrece un retrato muy afilado de la Barcelona decimonónica y, entre líneas, de nuestra adictiva relación con el espectáculo de la muerte, que adquiere innumerables formas. A veces novelesco, a vece seco y directo como una aséptica crónica de sucesos, este volumen propone un viaje en el tiempo a épocas más duras y donde el crimen y el castigo eran parte de lo cotidiano. John Tones

