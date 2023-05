Europa se plantea acabar con el cifrado de extremo a extremo. Y España es la más radical respecto a esta mala idea

Dentro de la Unión Europea, España es quien defiende las tesis más radicales sobre el cifrado de extremo a extremo (E2EE). Así se deriva de un documento del Consejo de Europa filtrado a Wired. De los 20 países a los que se ha preguntado, la posición del gobierno de España es la más cercana a debilitar el cifrado en los casos necesarios.

Una opción que está encima de la mesa. Desde hace años en el seno de la Unión Europea se discute esta posibilidad, pero nunca se había planteado con tanta claridad como el año pasado, donde se abrió la puerta a esta posibilidad para poder luchar contra la pornografía infantil. "Los abusadores se esconden detrás del cifrado de extremo a extremo", declaraba Ylva Johansson, Comisaria Europea de Asuntos Interiores.

La mayoría de países se muestra a favor. El documento no es la posición oficial ni definitiva, pero sí es una encuesta interna para conocer la opinión de los distintos países en materia de regulación del cifrado. Y 15 países han expresado una postura favorable a escanear los mensajes privados para buscar contenido ilegal y detener la difusión de la pornografía infantil.

España pide abiertamente acceso a conversaciones privadas. De entre todas, la respuesta española es la más polémica. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska expone que es "imperativo que tengamos acceso a los datos" y "es igualmente imperativo que tengamos la capacidad de analizarlos, sin importar cuán grande sea el volumen".

"Idealmente, en nuestra opinión, sería deseable impedir legislativamente que los proveedores de servicios con sede en la UE implementen el cifrado de extremo a extremo. Esto es muy controvertido, proponiendo como solución que el cifrado con descifrado automático se realice en algún servidor intermedio de la comunicación", expone el documento.

Posición de España respecto al cifrado, según el documento filtrado.

El Chat Control está lejos de ser una solución. Las críticas de las organizaciones en favor de los derechos de internet no se han hecho esperar. Desde Xnet explican que el Chat Control, nombre popular del 'Reglamento por el que se establecen normas para prevenir y combatir el abuso sexual de menores' (CSAR) puede acabar con el secreto de las comunicaciones en la Unión Europea.

Bajo su visión, este reglamento "propone una tecnología que es en sí una brecha de seguridad. Plantea tecnología imposible (tecnología encriptada y a la vez inspeccionable, invasiva y que no resuelve el problema del abuso infantil".

¿Es técnicamente posible? La mayoría de países aboga por escanear las conversaciones para detectar pornografía infantil, pero tampoco están abiertamente a favor de romper con el cifrado. En su lugar, la mayoría apuntan a aplicar una tecnología que escanee en el propio dispositivo este tipo de material.

El representante de los Países Bajos apunta que "existen... tecnologías que pueden permitir la detección automática de CSAM y, al mismo tiempo, dejar intacto el cifrado de extremo a extremo". Una solución tecnológica de la que prácticamente no se conoce nada y muchos dudan de su efectividad.

Romper el cifrado sería inconstitucional. Es el caso de Finlandia, quienes en el documento apuntan que la Comisión Europea debería ofrecer más información sobre cómo sería posiblemente técnicamente implementar algo así sin poner en jaque la seguridad de nuestras comunicaciones. Algo que estaría en contra de lo defendido en su propia constitución.

Como así ocurre en España, donde el artículo 18 de la Constitución Española expone que "se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial".

El Reglamento de la UE no propone directamente eliminar el cifrado, pero cuando el agua suena... el propio reglamento contra el abuso infantil no dice eliminar el cifrado, pero para algunos responsables europeos no es suficiente. Es el caso de la socialdemócrata sueca Ylva Johansson, encargada del proyecto o el rapporteur español Javier Zarzalejos, del EPP.

La filtración de este documento coincide con la intención del Reino Unido de implementar su 'Online Safety Bill'. Una legislación con un objetivo similar al de Europa y que ya ha puesto en contra a todas las aplicaciones de mensajería.

