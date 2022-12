Los físicos están acechando a la escurridiza partícula de Majorana: su plan para detectar impostoras va como la seda

Dar con la partícula de Majorana sería lo mejor que les podría pasar a los ordenadores cuánticos. El físico italiano Ettore Majorana pronosticó teóricamente su existencia en 1937, y desde entonces muchos investigadores se han obsesionado con ella porque tiene una característica que la hace única: es a la vez una partícula y su propia antipartícula.

Lo que las hace muy atractivas para la computación cuántica es que, cuando aparecen, en teoría lo hacen por pares y tienen una estabilidad razonablemente alta, algo que no abunda en el mundo de las partículas sometido a las leyes de la mecánica cuántica. Esta propiedad en teoría puede ser utilizada para almacenar información cuántica en dos lugares diferentes.

La concidencia de esta duplicidad y de su estabilidad sugiere que estas partículas podrían usarse para fabricar cúbits más estables y menos propensos a las perturbaciones externas que los cúbits utilizados en los ordenadores cuánticos actuales. Suena muy bien, pero después del jarro de agua fría del año pasado los físicos son extraordinariamente cuidadosos a la hora de lidiar con ellas. Eso sí, ahora tienen un buen plan.

En marzo de 2018 los entusiastas que seguimos de cerca los avances en computación cuántica nos llevamos una sorpresa muy grata: el equipo de investigación liderado por el físico holandés Leo Kouwenhoven, del centro de investigación QuTech (Países Bajos), que está cofinanciado por Microsoft, había encontrado los hasta ese momento esquivos fermiones de Majorana. Su trabajo fue publicado en Nature, y tuvo una repercusión enorme.

Tres años después, a principios de 2021, llegó el jarro de agua fría. Cuando el artículo original del equipo de Kouwenhoven vio la luz varios investigadores, entre los que se encontraba el físico Sergey Frolov, de la Universidad de Pittsburgh, hicieron notar que veían algunas inconsistencias en el trabajo de los científicos holandeses. Este tuit publicado por Frolov en 2021 refleja con claridad sus sospechas iniciales:

The authors later told us it was done for aesthetics. We have a problem with this. The segments where data jumps off plateau (magenta) or where 'Majorana' peak splits (green) were aesthetically cut off. But 7 charge switches prolonging the plateau were kept (yellow). Convenient? pic.twitter.com/Izjl1FtDyr