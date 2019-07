Wimbledon recurre a la IA de IBM Watson para seleccionar 'los momentos clave' de cada partido

IBM y los organizadores del histórico torneo de tenis de Wimbledon trabajan juntos para dejar en manos del superordenador Watson la tarea de seleccionar los clips de vídeo que se publicarán a continuación en redes sociales y a través de la app móvil, recurriendo a la inteligencia artificial para interpretar la importancia de cada jugada.

Según la compañía tecnológica, serán capaces de analizar cada momento de juego de Wimbledon (miles de horas de vídeo, producto de numerosas tomas simultáneas durante las tres semanas de torneo) y ofrecer los 'mejores momentos' listos para visualizar en pocos minutos, mucho menos de lo que le supondría a un equipo de editores humanos.

Los organizadores buscan evitar el sesgo a favor de las grandes estrellas

Eso no significa, sin embargo, que esta tarea no requiera de humanos: de hecho Wimbledon cuenta con un 'búnker IA' en el que están trabajando unas 180 personas mientras dure el torneo. Pero es que prescindiendo del criterio humano en dicho proceso de selección (parcialmente, pues la decisión final de publicar el clip la toma un humano) lo que busca no es sólo la rapidez, también la desaparición de sesgos.

Así, para evitar favorecer a los jugadores con mayor base de seguidores, afirman que el sistema se basará en factores como "las estadísticas de juego", las "reacciones de los jugadores" (recurriendo para ello a técnicas de análisis del lenguaje corporal) y los "niveles de emoción de la multitud" (captando el ruido ejercido por los espectadores a través de un micrófono situado en la silla del juez).

Según explica Sam Seddon, directivo de IBM, todos estos factores permiten a establecer un 'ranking de entusiasmo' que valore cada clip que luego permite realizar la elección de los mismos.

Hace ya dos años, la colaboración entre IBM y Wimbledon se tradujo en la oportunidad de ofrecer plataformas de estadísticas del torneo (IBM Slam Tracker), asistentes conversacionales que aportaban información sobre los partidos (Ask Fred), emisión en 360º, etc.

También se empezaban a dar los primeros pasos para valerse de la IA para realizar la selección de vídeos de cada partido, campo en el que ahora han decidido ir un paso más allá, gracias a la plataforma de IA OpenScale lanzada el año pasado.

Vía | Associated Press

Imagen | Justin Smith