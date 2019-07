La última caída de Facebook nos permitió ver cómo 'lee' nuestras fotos la IA de Facebook

Durante varias horas, hasta la madrugada de ayer jueves, tanto Facebook como las otras plataformas sociales de la compañía (WhatsApp e Instagram) experimentaron problemas de acceso a las mismas, que se tradujeron en la mayoría de los casos en dificultades para mostrar correctamente imágenes y vídeos.

Un efecto secundario de eso fue que, durante varias horas, los atónitos usuarios de Facebook pudieron echar un vistazo a sus newsfeeds prácticamente desprovistos de imágenes y tener la ocasión de ver información que Facebook maneja y que no suele mostrarnos.

Concretamente, durante esas 10 horas de caída parcial pudieron ver cómo, en los huecos destinados a dichas fotos, podíamos encontrar un texto precedido del mensaje "Esta foto pueden contener:" y a continuación una serie de 'etiquetas' que describían brevemente el contenido de las imágenes. Algo así:

Oh yeah! I forgot Facebook uses machine learning to tag our photos with what it sees in the picture.



To be fair, "one person, beard" is pretty much a spot-on description of me. pic.twitter.com/fCpydUxtpz