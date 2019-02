Skype recurre a la IA para introducir el desenfoque de fondos en sus videollamadas

¿Alguna vez has tenido que hablar mediante videoconferencia con tus jefes (o con tus padres, o con posibles inversores, o...), te has encontrado con que tenías tu habitación como una leonera y has tenido que arreglarla a toda prisa?

Para evitar las prisas y las molestias, Microsoft acaba de anunciar la introducción del desenfoque de fondos en las videollamadas realizadas a través de Skype:

"Pon el foco donde corresponde: ¡en ti! Con un simple botón, un clic con el botón derecho o incluso a través de la configuración de Skype, su fondo se difuminará instantánea y sutilmente, dejándote como el único punto focal".

La IA, también en tus videollamadas

Esta nueva función se basa en el uso de inteligencia artificial, a la que Microsoft ha entrenado previamente en la detección de formas humanas, para hacer posible que el software discrimine en tiempo real la porción de fotograma que corresponde al fondo y pueda mantenernos enfocados durante toda la videollamada.

"Esta tecnología también está entrenada para detectar su cabello, manos y brazos", avisa la compañía en su blog corporativo sobre Skype. Pero, ojo, también aclaran que aunque hacen "todo lo posible para asegurarnos de que su fondo siempre esté borroso", no pueden garantizar que siempre será así.

En resumen: habrá que curarse en salud y seguir recogiendo la habitación antes.

Microsoft ya anunció la implementación de una función similar para su software Teams cuando, en septiembre del año pasado, hizo públicas las novedades para la plataforma Office 365. Así la promocionaban, recordando el famoso caso del profesor Robert Kelly:

Dicha tecnología estaba basada en el reconocimiento facial y sólo podía ejecutarse en PCs cuyos procesadores fueran compatibles con AVX (Extensiones Vectoriales Avanzadas). Ahora, la función de fondo borroso está disponible para "todos los PCs compatibles con la última versión de Skype".