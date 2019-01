A los estadounidenses de a pie también les preocupa la IA, aunque pueden estar exagerando la velocidad a la que se desarrollará

Durante mucho tiempo, la mayoría de la población ha ignorado el mero concepto de 'inteligencia artificial' o, en caso de conocerlo, lo ha visto como algo lejano, sin consecuencias inmediatas más allá de los laboratorios.

Pero esto está cambiando, y no precisamente porque se haya generado una repentina corriente de opinión favorable hacia la IA. En palabras de Allan Dafoe, profesor asociado de política internacional de IA en la Universidad de Oxford y coautor del último informe publicado por el Center for the Governance of AI,

"Actualmente no existe un consenso en favor del desarrollo de inteligencia artificial avanzada, o de que va a beneficiar a la humanidad. Ese tipo de percepción podría llevar a que la IA sea percibida como ilegítima o causar reacciones políticas contra su desarrollo".

El citado informe está basado en una encuesta realizada a 2.000 adultos estadounidenses a lo largo del año pasado, y pretende ofrecer una imagen clara de cómo se posicionan en este tema las personas ajenas al mundo tecnológico.

Por supuesto, revelar esta imagen es complicado. Sobre todo por lo amplio del concepto 'inteligencia artificial', usado para englobar desde productos de consumo como Siri a futuras y revolucionarias tecnologías como la Inteligencia Artificial General, pasando por realidades presentes como el superordenador Watson.

La IA más prosaica es más invisible

Mucha gente no conoce aún todos los campos en los que tiene presencia la IA. Si bien la mayoría de los encuestados saben que se usa en robots, asistentes virtuales y vehículos autónomos... pocos la identifican como la responsable de las búsquedas de Google, las recomendaciones de Netflix o el etiquetado de fotos en Facebook.

No es una preocupación de 'nerds'

Aunque las voces críticas hacia la IA que más repercusión cosechan sea la de gente como Stephen Hawking o Elon Musk, la preocupación por la repercusión social de la IA no es cosa de 'la gente de Silicon Valley'.

Por el contrario, constituye una preocupación transversal, común en gente de todos los niveles socioeconómicos. De hecho, de media, la gente ajena al mundo tecnológico y aquella con menores ingresos está aún más preocupada con este tema.

Si estas conclusiones realmente coinciden con la percepción mayoritaria en nuestras sociedades, podrían motivar a los políticos a no ignorar ni posponer el debate público sobre la IA, y empezar a proponer medidas para regularla.

No tenemos claro si queremos una IA más inteligente

La mayor parte de los encuestados prevé que haya grandes avances en el campo de la IA a lo largo de la próxima década, pero existe una gran división en torno a lo deseable de una IA aún más inteligente: el 27% se opone, el 31% lo apoya en mayor o menor grado, y el 29% no tiene clara su opinión al respecto.

Los expertos piden rebajar la euforia

Esas previsiones optimistas sobre la velocidad de desarrollo de la IA (el encuestado promedio predijo una probabilidad del 54% de que la IA iguale en 2028 "todas las capacidades económicamente relevantes del humano medio") difieren de las previsiones de los expertos, que en la mayoría de los casos no ve probable tal hito antes del 2050.

Sin embargo, dichos expertos temen que el excesivo optimismo sobre el potencial a corto/medio plazo de la IA termine 'matando' a la industria o haciendo que el público se termine despreocupando acerca de su regulación.

La IA es un asunto muy delicado, pero no tanto como las bombas nucleares

Más del 80% de los estadounidenses creen que la IA y la robótico son asuntos que "deben manejarse con cuidado", y en quien confían (o en quien menos desconfían, más bien) como responsables de realizar esa labor es en su Ejército y en los investigadores de las universidades, por encima de las compañías tecnológicas, las ONG's o agencias como la CIA.

Al público le preocupan casi tanto las repercusiones de esta tecnología como otros asuntos más visibles hoy en día (por ejemplo, las amenazas a la privacidad o los ciberataques). Sin embargo, se consideró una amenaza menor y aún menos probable que los ataques nucleares, las epidemias o las recesiones globales.

Imagen | Ecole polytechnique