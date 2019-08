La webcam que más años lleva retransmitiendo vídeo en Internet cortará sus emisiones dentro de diez días

FogCam es una webcam que lleva desde 1994 retransmitiendo por Internet los cuatro fotogramas que captura por minuto, hecho que le convierte en toda una reliquia histórica, por llevar 25 años haciéndolo. La más longeva de la Red en años mostrando la realidad que capta.

Sin embargo, después de tanto tiempo las personas que le dieron vida y programaron la web, Jeff Schwartz y Dan Wong, han anunciado que a finales de agosto se suspenderá su emisión para siempre y FogCam pasará a ser historia. Su web es tan antigua que incluso aparece en Wikipedia como una de las más antiguas que todavía existe.

Si FogCam ha estado emitiendo desde 1994, ¿por qué no lograr que cumpla 30 años, por ejemplo? Según han comentado Schwartz y Wong a SFGate, "sentimos que ha llegado la hora de dejarlo ir". "En resumen, ya no tenemos una buena vista o lugar para poner la cámara."

Hasta ahora ha estado situada en la la Universidad Estatal de San Francisco, de la que comentan que "nos tolera, pero realmente no nos apoya, y tenemos que encontrar ubicaciones seguras por nosotros mismos". Muchos sitios probablemente la mantendrían como parte de la historia de una institución (y como presente, pues aún la gente la mira), pero no es el caso aquí, y prefieren dejar de utilizarla antes que transportarla fuera.

After 25 years, Fogcam is shutting down forever at the end of August. Webdog & Danno thank our viewers and San Francisco State University for their support over the years.



The Internet has changed a lot since 1994, but Fogcam will always have a special place in its history.