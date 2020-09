Realme en IFA 2020: sigue la presentación de hoy en directo y en vídeo con nosotros

Incluso en esta edición tan particular de la IFA, mucho más virtual que presencial, hay nuevos protagonistas y uno de ellos es Realme. La marca no para de blindar su escaparate de móviles, pero en su catálogo encontramos muchos más productos y hoy Realme se estrena en la IFA con su presentación.

Aunque pueda sonarnos por sus smartphones, Realme tiene un catálogo cada vez más variado y la feria de Berlín se presta a que haya presentaciones de muchas otras más áreas que ésta. Cierto es que estos días hemos conocido hasta cinco nuevos móviles de la marca: los Realme X7, X7 Pro y V3 y los Realme 7 y 7 Pro, pero entre estas novedades la marca aprovechó para presentar otros productos como un cepillo de dientes electrónico o una maleta.

Introducing our first realme M1 Sonic Electric Toothbrush. One of the most stylish personal healthcare products, its premium & sleek design will make the experience of brushing worthwhile! It comes in 2 colours- Elegant Blue & Suave White. pic.twitter.com/Y4f7IABMtM