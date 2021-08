Honor vuelve a Europa y va a por la gama alta: "queremos competir con Apple y Samsung" (George Zhao, CEO de Honor)

Honor está de vuelta. El pasado 12 de agosto la marca celebró un evento para anunciar los nuevos Honor Magic3, un trío de smartphones con los que pretenden plantar cara a los pesos pesados del panorama móvil. Nada de ofrecer móviles con espíritu premium a precio ajustado, esto son tres gamas alta en toda regla, y con procesadores Qualcomm.

No son los primeros móviles que Honor anuncia tras separarse de Huawei (antes fueron los Honor 50), pero sí es la primera vez que la marca lo hace con un evento por todo lo alto (y traducido al inglés, para que no nos perdamos nada). Tras la presentación, pudimos hablar con George Zhao, CEO de Honor, sobre cuál será la estrategia de la marca en esta nueva etapa y mucho más.

Un poco de historia

En 2014 Honor, submarca de Huawei, aterrizaba en tierras europeas con el Honor 6. Durante años, Honor siguió operando en el viejo continente, incluyendo España, como una marca complementaria a Huawei. Mientras que el hermano mayor competía contra los gigantes como Apple o Samsung, Honor se hizo un hueco en las gamas medias y de entrada, con precios ajustados, ventas online y un claro enfoque hacia el público joven.

Todo iba bien para Huawei hasta que, en mayo de 2019, el veto de Estados Unidos les dejó sin poder integrar Android en sus móviles, y de rebote también a Honor. Finalmente, en noviembre de 2020, Huawei vendía Honor a un consorcio de empresas de Shenzhen y así ambas empresas pasaban a ser totalmente independientes, permitiendo a Honor escapar del veto y volver a hacer negocios con empresas estadounidenses como Qualcomm o Google.

Honor vuelve a Europa

Los Honor 50 y su módulo de cámaras doble.

El primer paso de la nueva Honor se produjo a principios de este mismo verano con el anuncio de los Honor 50, tres móviles en total, dos de los cuales montan procesadores de Qualcomm. Además, los tres vendrán con servicios de Google preinstalados. Durante la entrevista George Zhao nos confirmó que España será el primer país europeo al que lleguen: "Lanzaremos el Honor 50 en España primero, en otoño de este año. Y por supuesto los móviles vendrán con cargador", añadió.

Sobre los Honor Magic3, sabemos que los tres vienen con chips de Qualcomm, empresa americana con la que les habría sido imposible hacer negocios de seguir bajo el paraguas de Huawei. Sin embargo, aunque en la presentación hablaron de MagicUI, no hicieron mención sobre los servicios de Google. Zhao aseguró que "en el futuro, cuando lancemos móviles Honor en el mercado global, estará configurado para soportar los servicios de Google". Cuándo se producirá ese lanzamiento sigue siendo una incógnita, pero desde luego el CEO de la marca nos dejó clara su intención de ser competitivos fuera de las fronteras de China.

"Ahora que Honor es independiente, primero queremos ser competitivos en Europa, Oriente Medio, Sudáfrica y Asia-Pacífico... entonces Honor estará preparada para entrar en Estados Unidos" aseguró Zhao. Parece que en Estados Unidos van a tener que esperar para ver dispositivos de la marca, eso si no se cumplen los rumores que apuntan a que Honor podría acabar en la entity list y correr la misma suerte que Huawei. En la entrevista preguntamos a Zhao si temen ser bloqueados, pero no obtuvimos respuesta.

La independencia de Huawei

Durante la entrevista, fueron varias las ocasiones en las que el CEO de Honor hizo referencia al 17 de noviembre de 2020, fecha en la que se hizo efectiva la venta de Honor a Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., por ejemplo cuando le preguntamos acerca de los cambios internos de la compañía. "Hemos separado absolutamente nuestras operaciones y cadena de suministro. No compartimos ninguna infraestructura o miembros del equipo. Hoy, Honor tiene su propio sistema. Pertenecemos a un sistema distinto." insistió.

Sin embargo, pese a que Honor se autodenomina marca independiente, la sombra de Huawei es alargada. La vimos en la estrategia 1+8+N que Huawei había anunciado anteriormente y que Honor destacó en el evento del pasado 12 de agosto. ¿Quiere decir que van a crear el mismo ecosistema de productos que Huawei? No parece estar en sus planes. En palabras de Zhao, "Cuando Honor se hizo una empresa independiente, mantuvimos esta estrategia". Además, añadió que "En el futuro queremos mejorar nuestra solución 1+8+N, pero queremos ser muy cuidadosos al entrar en una nueva área. Nuestra estrategia es consolidar nuestra posición y mejorar nuestras capacidades, el rendimiento, y el servicio para competir con la solución de Apple y así ganar el apoyo de los consumidores. Cuando lo consigamos, consideraremos entrar en una nueva área".

La estrategia de la nueva Honor pasa por la gama alta

Los Honor Magic3 y Magic3 Pro.

Si pudisteis ver la presentación de los Honor Magic3, notarías que Apple fue el competidor más nombrado. Comparar todo con el iPhone es habitual en presentaciones de productos de marcas chinas (Xiaomi también lo hace) y Honor no iba a ser menos. Durante la entrevista, también fueron varias las ocasiones en las que George Zhao nombró a la marca de la manzanza. Por ejemplo, a la pregunta de si no temen que los Honor Magic3 sufrieran la escasez de chips, su CEO respondió "Depende de como de populares sean los Honor Magic3. Son flagships premium y puedes ver que tienen un rendimiento y capacidades comparables con iPhone 12 Pro Max, pero depende de como sean de populares entre los clientes del mercado global."

Como decíamos al principio, Honor solía centrarse en atacar los segmentos medio y de entrada, pero con los nuevos Magic3 vemos una clara apuesta hacia el segmento más premium, tanto por especificaciones como por precio. ¿Cómo van a persuadir a los consumidores para apostar por esta nueva Honor? Zhao nos recuerda que "Mantendremos una gama de entrada con los Honor 8, la serie X… y una gama más alta. Los Honor Magic3 son una nueva serie, pero convivirán con modelos más económicos para cubrir todos los segmentos".

El Honor Magic3 Pro+ y su llamativo cuerpo de cerámica.

No podemos olvidar que, en el tiempo en el que Honor ha estado 'fuera de juego', la competencia ha seguido avanzando. Por un lado están las gamas económicas en las que tenemos jugadores fuertes como Xiaomi o realme, mientras que la gama alta es un terreno inexplorado para Honor. Sobre el mercado chino, Honor se permite ser más ambiciosa "En China estamos creciendo muy rápido. Nuestra ambición en los próximos 18 meses es ser número 1 en China". Sin embargo, el mercado global es más complejo, pero el CEO de Honor es optimista y cree en su apuesta: "nuestro portfolio tiene un flagship que es el que acabamos de presentar, con el que queremos competir con Apple y Samsung. Además tenemos la gama media y gama de entrada. Nuestra experiencia de usuario es mejor que la de nuestros competidores".

Uno de los cambios que seguramente veamos a corto plazo es una Honor con mayor presencia en tiendas físicas. "Honor nació online, pero después de independizarnos no tenemos esta estrategia. Vamos a centrarnos en el canal online y offline, habrá productos Honor en las tiendas", afirma Zhao. Además, añade que "En China, el mercado online es un 30% y el físico un 70%, casi todas nuestras ventas vienen de tiendas físicas."

Parece que la estrategia de Honor es seguir centrándose en smartphones, pero el gran cambio viene con su entrada en la competición de la gama superalta. Los Honor Magic3 tienen una estrategia que recuerda mucho a la de Apple o Samsung, con un modelo base que parte de los 899 euros, una versión Pro que sube a 1.099 euros y el flagship que llega a los 1.500 euros. Sin duda un cambio de enfoque algo arriesgado, pero que tiene sentido ahora que Huawei ha dejado ese hueco por cubrir.

No sabemos cuales serán los próximos lanzamientos de Honor, pero Zhao sí que nos dio una primicia: habrá plegable de Honor próximamente y parece que tendrá un diseño distinto a lo que hemos visto hasta ahora. En palabras de su CEO "Puedo decir que en el futuro veréis un plegable de Honor, es realmente increíble y puedo garantizar que tendrá la mejor solución de la industria."