Después de haber estudiado una ingeniería, esto es lo que recomiendo comprar (2018)

La rentrée a la universidad está a la vuelta de la esquina. Tras elegir las asignaturas que vamos a estudiar y comprar la bibliografía correspondiente, muchos estudiantes se verán en un dilema complicado: qué equipo comprar para estudiar una ingeniería. Y es que comprar un ordenador no solo resulta una inversión importante, sino que podemos arrastrar esta mala elección durante años.

Hemos consultado a varios estudiantes o recién graduados en ingeniería sobre qué equipo usan en su día a día: calculadoras, software, ordenador, tabletas, etc., y por qué lo compraron, grandes errores y compras maestras. Esto es lo que nos han dicho.

Charlamos con Manuel Santos (estudiante de 4º curso de ingeniería informática en la Universidad de Sevilla), Ana Cruz (graduada en ingeniería informática y cursando el máster en Business Intelligence and Big data en la UOC), Iván Carrillo (estudiante de 2º curso de ingeniería aeroespacial en la Universidad Politécnica de Madrid) y Antonio Pérez (estudiante de 4º curso de ingeniería industrial en la Politécnica de Madrid).

¿Qué ordenador usas para tu carrera?

Tener un ordenador es requisito indispensable para estudiar una ingeniería: referencias, exámenes, trabajos, simuladores, asignaturas basadas en manipular software...eso sí, tú decides si prefieres que sea un ordenador portátil o uno de sobremesa.

Mientras que un ordenador portátil es más ligero y versátil, los de sobremesa son más asequibles y cómodos para trabajar

Los ordenadores de sobremesa tienen la ventaja de que se pueden fabricar a piezas, actualizarlos es más fácil y para unas mismas especificaciones son más baratos que los portátiles.

Por otro lado, en muchos casos la movilidad es un factor importante: para llevarlo a la universidad, si te has ido a estudiar fuera, si estudias en la biblioteca...

Sin embargo, si tienes que llevar un ordenador a cuestas durante todo el día también agradecerás que sea ligero y tenga una autonomía considerable. Después de todo, los enchufes no suelen abundar en las universidades.

Pero si vas a pasar horas frente a su pantalla, agradecerás que sea grande y de calidad. No obstante una pantalla de un buen tamaño vuelve a jugar en tu contra en el apartado de movilidad. Aunque siempre nos quedarán los ultrabooks potentes y ligeros, si es que podemos permitírnoslos.

Ponemos la cuestión encima de la mesa y nuestros entrevistados responden: ¿qué ordenador usas para tu carrera?

Mucho ha cambiado la Universidad desde que entré por primera vez hace 15 años hasta ahora, que estoy cursando mi segunda ingeniería. Por aquel entonces compré un Acer de 15 pulgadas que apenas llevaba a la universidad porque me manejaba con apuntes en papel, pero he de decir que lo pesado que era y el tener que cargar con su enorme adaptador me hacía trasladarlo hasta allí solo cuando era imprescindible.

En este sentido, creo que he salido ganando mi MacBook Pro de 13 pulgadas actual, más ligero y con una autonomía tal que me permite olvidarme del cargador durante la jornada, los días que me toca desplazarme hasta la UNED. Allí no suele haber demasiados ordenadores y los que hay son bastante antiguos.

Eso sí, no es perfecto: a veces echo en falta las conexiones típicas, por lo que en mi mochila no falta un adaptador para lograr más puertos USB y una toma HDMI.

Manuel Santos : "Tengo una torre y un portátil. Al ser una carrera de informática necesitaba un equipamiento muy concreto. En primero de carrera (2014) adquirí un portátil teniendo en cuenta que contaba con un presupuesto limitado. Quería que fuera fino y con un hardware equilibrado , así que me compré el Acer V5-552G por unos 600 euros, que tenía 8 GB de RAM, 1 TB de disco duro y procesado APU AMD A10 y una gráfica dedicada Radeon HD 8750M de las antiguas. La torre está hecha a piezas y me ha he comprado hace unos meses: 32 GB de RAM, procesador i5 8600K, de disco duro 1 TB y 128 GB de SSD y de gráfica una AMD R7 370 OC de 4 GB. Es un pepino que también uso para jugar"

Ana Cruz: "Antes de empezar el máster online me compré un portátil que uso tanto en casa como cuando me voy de viaje de trabajo. Quería que tuviera mucha RAM y un procesador lo más potente posible, disco duro sólido y sin gastarme demasiado teniendo en cuenta estas características top. Me compré un portátil DELL porque era los que había visto en la oficina. Es el DELL Inspiron 7359 con procesador i7-8550U y 16 GB de RAM, que combino con una pantalla de 22 pulgadas cuando estoy en casa".

Iván Carrillo : "Cuando comencé la carrera me di cuenta que el ordenador que tenía en ese momento (Acer Aspire 5750G) se había quedado corto, así que me compré un MacBook Pro de 15 pulgadas(2.510,26 euros). Escogí el modelo más completo, con un procesador de 2,6 GHz Intel Core i7, una memoria de 16 GB RAM, con dos tarjetas gráficas, una Radeon pro y otra Intel HD.Mi objetivo era comprarme un ordenador al inicio de la carrera, y poder convivir con él hasta el final de la misma, incluido el máster, es decir, un total de 6 años. Quería un portátil con una batería potente para no cargarlo en la universidad , que no se sobrecalentase en exceso, silencioso. Aunque parece una tontería, buscaba un dispositivo bonito, algo con lo que estuviese contento los 6 años. Inicialmente pretendía gastar una cifra de entre 700-1300 euros, porque aunque es mucho dinero, era una inversión para muchos años. Sin embargo, tras ir mirando ordenadores y optar a una buena beca, acabe decantándome por un Mac."

Antonio Pérez: "Tengo dos ordenadores de sobremesa casi idénticos hechos a piezas, uno para la casa de mi madre y otro para la de mi padre: "Están montadas en cajas Nox Coolbay VX y llevan Intel Cores i5 4570K y Gigabyte GTX 660 OC. Uno tiene montado un combo SSD y HDD y el otro solo lleva HDD. La RAM son 2x4GB DDR3 2.133Mhz CL8, que en ese momento estaban a buen precio.Los apuntes los tomo a mano y muy de vez en cuando llevo un Acer Aspire 5750G que tengo desde hace 6 años, que en su día estaba muy bien con su i7 y gráfica dedicada, pero al final me sale más a cuenta un ordenador de sobremesa en cada casa que un portátil bueno de verdad."

Ojo al sistema operativo

Si quieres evitar problemas de compatibilidades con el software de la carrera, Windows es tu sistema operativo. No obstante siempre quedarán las particiones si quieres convivir con Linux o las máquinas virtuales.

En mi experiencia, en algunas asignaturas sufro al tener que buscar programas compatibles con macOS y termino usando VirtualBox, con el consecuente aumento de recursos consumidos al tener que emplear un emulador, o lo que es lo mismo, un ordenador con Windows 10 dentro de mi Mac. ¿Les pasará también a nuestros estudiantes entrevistados?

Manuel Santos : "Mi Acer ha ido pasando por Windows 8 que venía de serie, Windows 8.1 y Windows 10. Yo di rápidamente el salto a Windows 10 porque el 8 era poco intuitivo, estaba enfocado a su uso táctil y no era muy funcional. Windows 10 ha aunado bien Windows 7 y Windows 8 creando un sistema bastante robusto. Creo que Windows es lo mejor para una ingeniería , sobretodo si usas programas antiguos porque no hay versiones para otros sistemas. Eso sí, te toca tirar de modo de compatibilidad o incluso de máquinas virtuales".

Ana Cruz : "En mi máster varios estudiantes contaban con ordenadores Apple y lo pasaron muy mal instalando software de Big Data. Aunque está contemplado y teóricamente se podía hacer, la instalación era mucho más compleja y daba más problemas. Yo uso Windows 10 y no he tenido ningún problema ."

Ivan Carrillo : "Es cierto que Windows es el software más popularizado en toda Europa, y por tanto las escuelas suelen emplearlo para sus clases. Sin embargo, con un poco de idea se puede hacer exactamente lo mismo en Mac . Además, cabe destacar que los Mac cuentan con una herramienta llamada Bootcamp, que te guía en el proceso de instalación de Windows en tu equipo Mac, usando una partición de tu disco con el espacio que tú consideres necesario y funciona muy bien. Si puedo elegir, antepongo siempre el sistema MacOS a Windows, por su rapidez, fluidez, ecosistema y usabilidad."

Antonio Pérez: "Uso Windows 10. Creo que es el más compatible con el software que uso y nunca me ha dado problemas. Además, si Windows te da cualquier fallo hay mucho más soporte en foros. Es la comunidad más grande"

Software: cada carrera es un mundo

Hay software común a todas las ingenierías (y me atrevería a decir que a todas las carreras) como son los navegadores o las suites de ofimática. Eso sí, en 2018 todavía encontramos plataformas y servicios online que solo funcionan bien en Internet Explorer. En cuanto al software de ofimática, si vas a trabajar en grupo o a usar diferentes ordenadores, mejor decantarse por el pack de Microsoft Office o incluso trabajar online con la suite de Google.

Antes de lanzarte a comprar software que vayas a usar en tu carrera, has de saber que muchas universidades tienen acuerdos con las empresas desarrolladoras, de modo que existen licencias específicas para estudiantes del centro. Del mismo modo, también hay programas con precios especiales para el sector educativo. Para informarte puedes consultar en la web de tu universidad, preguntar al profesorado o visitar la web del programa. Por ejemplo, como puedes ver en su página, Microsoft Office 365 es gratis para alumnos y profesores.

En mi caso, en ingeniería química he tenido que usar Matlab para todas las asignaturas de matemáticas, AutoCad y SolidWorks para dibujo, HEC-RAS para simular el funcionamiento de fluidos y EES para resolver ecuaciones. Pero cada carrera tiene asignaturas y programas diferentes.

Manuel Santos : "Para mí lo mejor es Office, que te lo dan gratis solo por ser estudiante universitario en cualquier universidad española. Es un software muy potente y cada vez es mejor. En clase normalmente nos proporcionan el software o nos dan alternativas opensource, por ejemplo Notepad++ para programar".

Ana Cruz : "En el máster estoy usando muchísimos programas: integradores de datos en la nube como Talend y Pentaho, Microsoft SqlServer, administradores de bases de datos como Toad, gestores de MongoDB como MMS, Qlik Sense para Business Intelligence, R Studio para datos estadísticos, Hadoop para el Big Data más puro...en el curso nos han facilitado los accesos, pero todo era en remoto mediante un escritorio virtual con Citrix. Para que nos entendamos, en la nube."

Ivan Carrillo : "En cuanto a software específico, este año he tenido que usar sobre todo, a nivel de programación, el Geany y el GFortran, un editor de programas y un compilador. Ambos tiene un software adaptado tanto a Windows como para Mac. Los programas nos los aportó el profesor, pero es un software libre al que cualquiera puede acceder desde sus paginas web oficiales."

Antonio Pérez: "Yo uso básicamente Office, R-Studio, Solid Edge, y Matlab. El Office lo piratee, pero el resto me lo explicaron los profesores durante los primeros días de clase. Te mandan un código a tu mail universitario y con eso te validas para usarlo."

Los dispositivos indispensables en tu mochila

Nunca te arrepentirás de llevar una memoria USB encima. A lo largo de los años he ido atesorando unas cuantas y siempre acabas usándolas: para guardar documentos importantes, prácticas, compartir trabajos... es verdad que la nube es una gran herramienta, pero a veces internet falla y no hay nada como el soporte físico. Aunque parezca que todas son iguales más allá de su capacidad, merece la pena invertir en memorias rápidas con USB 3.0 porque algunas que te regalan de publicidad son un dolor a la hora de transferir datos.

Otro auténtico must son las calculadoras. En mi caso, arrastré la vieja Casio del instituto hasta la universidad, donde me compré una gráfica Texas TI-89 (210,99 euros) porque era más barata que las populares de HP. Mi gozo en un pozo: había exámenes en los que no podíamos llevar calculadoras programables y en los que te permitían llevar de todo, también podías usar el portátil. No obstante, una buena calculadora gráfica puede ayudarte mucho resolviendo operaciones largas y complejas... si te dejan usarla. ¿Qué dispositivo no puede faltar en la mochila de nuestros entrevistados?

Manuel Santos : "Tengo un disco duro WD Elements de 1 TB ( 58 euros en PcComponentes) que uso para guardar todo lo que es importante : matrícula, prácticas, exámenes.. así lo tengo por duplicado. Es un disco rápido, ligero, no da fallos por el momento y me salió bien de precio."

Ana Cruz: "Si te decantas por comprar un ordenador portátil bueno como equipo único y pasas muchas horas delante de él, al final es normal que acabes comprándote un monitor para no quedarte sin ojos. Yo tengo un monitor de 22 pulgadas bastante normalito de BenQ comprado de oferta, pero créeme que lo noto mucho. Eso sí, estoy valorando dar el salto a una pantalla más grande y con 4K."

Iván Carrillo : "Este año me ha servido con una calculadora muy normalita, concretamente una casio fx-570ES; pero para el año que viene necesito una calculadora más compleja para resolver funciones y ver gráficas , una calculadora programable tipo HP 50g (300,32 euros) que es la que llevan otros alumnos de mi carrera. Como mi MacBook Pro solamente tiene 4 puertos USB-C, el accesorio que más empleo es un adaptador multi-salida con HDMI, RJ-45, USB 3.0 y USB-C, con el cual puedo conectar todos los dispositivos que uso a diario, como por ejemplo memorias USB."

Antonio Pérez: " Yo sigo con mi Casio fx570-X Plus (15 euros) del instituto, pero solo para los exámenes, ya que en mi universidad no permiten el uso de calculadoras programables. Para el día a día normalmente a clase solo llevo el iPad Pro (666,36 euros que me regalaron en la Navidad de 2015 por tema de peso y organización. Lo uso tanto para estudiar apuntes (que tomo a lápiz y boli para luego digitalizarlos), exámenes y bibliografía como para resolver ecuaciones con la aplicación Wolfram Alpha, que hace que no necesites una calculadora gráfica y es mucho más cómoda e intuitiva de usar."

¿Qué comprar para estudiar una ingeniería?

Hemos hablado con estudiantes de diferentes ingenierías y cada uno nos ha contado sus experiencias y las herramientas de trabajo que ellos les funcionan.

Si tienes dudas acerca de qué comprar, lo mejor es preguntar a personas que hayan estado en tu misma situación y observar qué llevan los demás para saber sus ventajas e inconvenientes. Nada como la experiencia para orientarnos.

Aunque hay divergencias en nuestros testimonios, todos tienen claro que para usar software propio de ingeniería han de usar un equipo con procesador potente y suficiente RAM para ejecutarlos.

Hay usuarios que prefieren apostar por un sobremesa, más barato y fácilmente actualizable. Otros prefieren la movilidad de un portátil, sabiendo que además de la potencia será necesario que sea ligero y con buena autonomía. No obstante, si no vas a moverlo mucho también puedes decantarte por un portátil más grande y cómodo a la hora de trabajar.

Esto es lo que nuestros entrevistados recomiendan:

Manuel Santos :"Un portátil es lo más cómodo para trabajar siempre con el mismo equipo, aunque ha de cumplir ciertos requisitos: 13 pulgadas es un tamaño perfecto para movilidad y trabajar, a no ser que estudies arquitectura por el tema de planos. En cuanto a RAM, 8 GB mínimo para que no se quede colgado programando. Un detalle que parece una tontería pero no lo es son los discos duros SSD: cuanto más rápido vaya un portátil, mejor, y si se te olvida algo y tienes que encenderlo, con los disco duro sólido tardas muy poco tiempo. En cuanto llegues a la universidad pregunta por el software, porque hay muchos recursos que tenemos al alcance y desconocemos. Asimismo, a mi me salvó la vida una maleta que sea compacta, segura y cómoda para llevar el portátil. Yo tengo la Case Logic 39,90 euros."

Ana Cruz : "Creo que un portátil es lo mejor para trabajar en casa y en la universidad. Si además te pasa como a mi, que me tuve que estudiar fuera, pues más razón todavía. Por mi experiencia recomendaría invertir en RAM y en procesador , porque el software de informática tira de procesador principalmente, así que iría a por un i7 y 16 GB de RAM. Luego está el tema de la comodidad: aunque 10-11 pulgadas sea muy cómodo por lo ligero, te vas a dejar los ojos. Creo que 13 pulgadas es un tamaño perfecto. Si pesa unos 2 kilos, mejor que mejor. Luego hay cosas que puedes comprar o mejorar más adelante: un disco duro por si te quedas corto de espacio, un monitor o un televisor para conectar tu ordenador... insisto mucho en esto porque es fácil tener una TV en casa para ti y es muy cómodo conectarlo al portátil para trabajar. Incluso la RAM la puedes actualizar más tarde en los sobremesa y en muchos portátiles".

Iván Carrillo : "Para mi está claro es fundamental un portátil ligero, delgado y fino, algo que puedas cargar en la mochila sin darte cuenta y que guarde una buena proporción pantalla-tamaño, vamos que se vea grande pero que ocupe lo mínimo. Así que o 13 pulgadas que cabe muy bien en el pupitre, o 15 pulgadas que es más versátil. La rapidez es imprescindible para una carrera como la aeroespacial, naval o industriales, que son las más exigentes. Se necesita un equipo para uso continuo durante horas : desarrollando programas, consultas... de ahí que eligiese un i7. Aunque bien es cierto que no es necesario para los primeros cursos de la carrera, más adelante se agradece mucho. Teniendo en cuenta todo esto, yo recomiendo los Asus Zenbook o los MacBook . Los productos Apple son perfectos para estudiantes de nuestras características: son equipos fiables, duraderos, con gran autonomía, muy potentes y veloces, bonitos y que transmiten una gran experiencia de usuario. Su principal hándicap es el precio, pero yo por ejemplo al comprar mi equipo recibí unos cascos Beats gratis valorados en 300 euros y un 10% de descuento en mi compra por acreditar que era estudiante. Al final la diferencia no es tanta con ordenadores Windows de similares características ."

Antonio Pérez: "En clase veo muchos MSI de gaming grandes. Yo valoro la pantalla y la autonomía pero con potencia suficiente para ejecutar mis programas, con gráfica dedicada... Obviamente cuanta mas potencia, menos autonomía. No me gastaría demasiado porque al final cuanta mas potencia, menos autonomía. En tema de ordenadores prefiero gama alta porque dura mucho más, sino pronto se queda obsoleta y siempre hay buenas ofertas."

Si has decidido estudiar una ingeniería o estás estudiándola, ¿qué equipo consideras imprescindible? Cuéntanos por favor tu experiencia en los comentarios.