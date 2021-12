SunDrive es la startup australiana con el récord de eficiencia en paneles solares que está revolucionando el sector

La icónica imagen del emprendedor que sale de un garaje puede aplicarse a Vince Allen, quien lleva unos siete años investigando sobre paneles solares. Graduado en ingeniería en la UNSW de Sydney, fundó en 2015 la empresa SunDrive Solar. Y con el tiempo se han convertido en un nombre propio dentro de la potente industria de los paneles solares, gracias a su tecnología de células solares basadas en el cobre, en vez de la habitual plata.

SunDrive ha conseguido 7,5 millones de dólares de financiación, entre ellos de Mike Cannon-Brookes, uno de los inversores más ricos de Australia y Shi Zhengrong, presidente de Suntech. También 2 millones de dólares vía la Agencia De Energías Renovables australiana. Pese a seguir siendo todavía una pequeña startup, este pasado mes de septiembre consiguieron el hito de producir la celda solar comercial con mayor eficiencia del mercado: un récord mundial de 25,54% en eficiencia.

La startup consiguió establecer el récord de eficiencia en un 25,54%, tras las pruebas con el Instituto Alemán de Investigación de Energía Solar en Hamelin, superando el récord anterior del 25,26% establecido por el gigante solar chino Longi. Si bien, a medida que pasan los meses se siguen realizando nuevas pruebas y ya se habla de haber alcanzado un 26,30%.

