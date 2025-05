En Perú, una empresa ha tenido una idea para llevar la energía eólica directamente a tu casa: turbinas a modo Lego

Las piezas de Lego han acompañado a generaciones como una forma de crear sin límites: bloques que se apilan uno sobre otro para formar casas, ciudades, cohetes, lo que sea que la imaginación permita. Con el tiempo, los diseños se volvieron más sofisticados, con estructuras complejas y temáticas realistas. Pero en esencia, todo sigue basándose en una idea simple: construir, pieza a pieza.

Ahora esta idea hay que extrapolarla a otro contexto tan importante como la generación de energía. En un mundo donde aprovechar cada centímetro de espacio es vital —especialmente en las ciudades—, pensar en instalar una turbina eólica en casa puede parecer descabellado, pero no está tan lejos de la realidad.

Un nuevo diseño. Una startup peruana, Eolic Wall, ha desarrollado una nueva forma de entender la energía eólica, alejándose del modelo tradicional de aspas enormes ancladas en el paisaje. En su lugar, han creado un sistema de celdas eólicas modulares, compactas y apilables, con forma cuadrada.

La innovación. Esta tecnología tiene un diseño aerodinámico que permite acelerar la velocidad del viento que las atraviesa, lo que permite generar más electricidad incluso con brisas moderadas. A diferencia de las turbinas tradicionales, el rotor de Eolic Wall está sostenido por un anillo periférico que mejora la captación del viento y permite un diseño más compacto.

Además, gracias a su diseño modular puede apilarse vertical u horizontalmente como piezas de construcción, adaptándose al entorno y a la demanda energética. Se pueden ir añadiendo más unidades con el tiempo.

¿No habrá problemas una tan pegada de otra? Una duda común es: “¿No se estorbarán entre sí se instalan varias?” En los parques eólicos tradicionales, las turbulencias entre turbinas reducen su rendimiento si están demasiado juntas. No obstante, Eolic Wall ha resuelto este problema con una cámara aerodinámica interna, que protege el flujo del viento dentro de cada celda. Así se evitan interferencias y se pueden instalar en lugares donde antes era impensable poner una turbina, como techos de edificios o patios urbanos.

Una particularidad única. El uso de imanes permanentes estratégicamente ubicados reduce casi a cero la fricción del sistema. Esto no solo mejora el rendimiento, sino que también reduce el desgaste y alarga la vida útil de las celdas. Además, al eliminar casi toda la fricción gracias a su sistema magnético, se enfrentan los problemas comunes de mantenimiento y desgaste mecánico que afectan a los aerogeneradores convencionales.

¿Cuándo estarán disponibles? Aunque no hay aún una fecha oficial de lanzamiento comercial masivo, Eolic Wall ya ha sido reconocida por la revista Forbes como una de las mejores startups del Perú en 2024. Actualmente se encuentra desarrollando pilotos y buscando alianzas estratégicas para escalar su tecnología.

Otros sistemas. Eolic Wall no está sola en esta tendencia hacia la miniaturización y urbanización de la energía eólica. Existen otras propuestas interesantes, como la turbina Archimedes (Liam F1), que apuesta por un diseño helicoidal inspirado en la espiral de Arquímedes para captar el viento desde cualquier dirección. Por su parte, las Flower Turbines, conocidas por su diseño estético en forma de flor y su capacidad para funcionar en proximidad sin perder eficiencia.

El autoconsumo ya no es solo solar. El futuro del autoconsumo energético ya no depende únicamente por llenar los tejados de paneles solares. La energía eólica está ganando terreno en el entorno urbano, y propuestas como la de Eolic Wall están marcando el camino. Porque quizá dentro de poco, se podrá observar pequeñas turbinas apiladas como si fueran piezas de lego. Y no lo diremos en tono figurado.

Imagen | Eolic Wall y Mathijs Dubbeldam Attribution-NonCommercial 2.0

