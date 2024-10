La OPEP cree que no tendremos problemas con la demanda ni el precio del petróleo. Excepto si Irán cierra Ormuz

El conflicto entre Irán e Israel ha provocado que la atención internacional se desplace también al precio del petróleo. Las tensiones geopolíticas podrían empeorar si cierran el Estrecho de Ormuz.

La OPEP con la mirada puesta en Ormuz. El Estrecho de Ormuz, situado entre Omán e Irán, es la puerta de entrada al Golfo Pérsico y ahí circula el 20% de la producción mundial del petróleo. Por ese motivo, los países de la OPEP están pendientes ante un posible cierre del estrecho que pueda interrumpir el suministro global. Por su parte, en el Golfo de México también están atentos por la amenaza del huracán Milton, que puede provocar el cierre de una región importante para la generación de petróleo y gas.

Ambas situaciones aumentan los temores de interrupciones en la oferta del crudo, que ha provocado que el Brent suba a los 80 dólares el barril.

¿Qué ocurriría si cierra el estrecho? En el estrecho circulan unos 20 millones de barriles diarios, por lo que una clausura prolongada puede suponer una catástrofe. El impacto en los mercados sería inmediato, provocando un aumento de los precios del crudo debido a una reducción de la oferta global. De hecho analistas, como Bank of America estimaron el año pasado que el precio del petróleo podría superar los 250 dólares el barril. Además de la incertidumbre en los mercados financieros, los países productores tendrían que buscar alternativas como la Reserva Estratégica de Petróleo de los Estados Unidos (SPR).

¿Quién cerraría el Estrecho de Ormuz? Los analistas apuntan hacia el propio Irán, aunque también señalan que la imprevisibilidad en su toma de decisiones no deja claro cuál puede ser el resultado. Desde Energy Aspects han considerado que puede ser una muestra para ejercer presión geopolítica. No obstante, todo son suposiciones y lo que sabemos a día de hoy es que el tránsito sigue fluyendo. Además, no hay que olvidar que los Estados Unidos tienen su quinta flota de Bahréin en este Estrecho.

Pero con la llegada de Milton, ¿qué pasa con la SPR? Ante la escalada del conflicto, Estados Unidos comenzó a acelerar el aprovisionamiento de petróleo comprando más de 6 millones de barriles. Una estrategia que forma parte del SPR para resguardarse el petróleo en momentos de crisis. Sin embargo, la llegada del huracán Milton, que ha pasado a ser de grado 5, es una tensión más que sumar para el suministro petrolífero.

Esta situación ha provocado que los Estados Unidos tengan que recurrir aún más al SPR, lo que conducirá a un déficit en el suministro global. En esas circunstancias, la responsabilidad de equilibrar el mercado recae sobre la OPEP y sobre Rusia, un factor más de volatilidad en el mercado global.

Sobreoferta en la OPEP. La OPEP ha comunicado que tiene capacidad para cubrir una posible interrupción del suministro iraní, pero no totalmente ni de forma inmediata. Arabia Saudí y los demás miembros de la OPEP tienen una capacidad excedente de producción de 6,4 millones de barriles diarios. No obstante, un análisis de Citigroup ha detallado que si el cierre del Estrecho de Ormuz fuera temporal, lo mercados se ajustarían, aunque los precios se dispararían antes de que ocurriera. Además, no podrían suplir la pérdida total del crudo global.

Imagen | Goran_tek-en

