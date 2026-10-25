Ladrillos, tuberías y una turbina: un hombre construye su propia central hidroeléctrica en casa

Aprovechando el caudal de un arroyo cercano a su casa, el creador de contenido vietnamita (y obviamente también ingeniero) Chien-Tran ha construido una pequeña central hidroeléctrica de pasada, que, según muestra, genera electricidad a 220 voltios. La hazaña ha quedado documentada al detalle en su canal de YouTube Mini Construction, donde también comparte otros proyectos de construcción.

Una réplica a escala de una instalación comercial. Esta microcentral hidroeléctrica, capaz de dar energía a un pequeños aparatos, reproduce a pequeña escala el principio de funcionamiento de una central hidroeléctrica convencional, como las que a día de hoy abastecen de electricidad a ciudades enteras.

Para construirla, Chien-Tran ha estudiado el terreno cercano a un arroyo que pasa no lejos de su hogar y ha seguido un proceso de ingeniería artesanal de varios pasos, utilizando materiales como ladrillos y tuberías, además de una turbina y un generador.

Así ha construido su central hidroeléctrica. Este ingeniero vietnamita comenzó levantando una infraestructura básica, con varias paredes de ladrillo reforzado para contener y desviar el agua que serviría para alimentar la instalación. A continuación, instaló las tuberías que llevarían el agua a una caída vertical, cuidando mucho el cálculo del desnivel disponible y el caudal del agua para para aprovechar al máximo la energía potencial del líquido. Una vez en marcha y el agua en movimiento, la fuerza de la misma hace girar una turbina que está conectada a un generador que transforma el movimiento en electricidad.

Pero ahí no acaba la instalación: tras accionar este mecanismo, el agua se reincorpora a su canal natural sin sufrir ninguna alteración, según el creador.

Reducir la dependencia de la red eléctrica. Según algunas publicaciones como Clarín, el objetivo de Chien-Tran es conseguir reducir su dependencia de la red eléctrica y disponer de una fuente alternativa de electricidad ante posibles apagones. En los vídeos de YouTube, es posible comprobar cómo el invento permite a Chien-Tran hacer funcionar un ventilador o encender una bombilla, entre otros dispositivos eléctrónicos.

Y es que, según recoge ese mismo medio, algunas instalaciones de pequeña potencia pueden alcanzar los 100 kilovatios (aunque esa cifra no corresponde necesariamente al proyecto de Chien-Tran) y, dependiendo de su potencia y de la demanda eléctrica, suministrar energía a varias viviendas, con una producción máxima estimada de 13.200 kilovatios-hora (kWh) al año, equivalentes a unos 36 kWh diarios. Sin embargo, Clarín también advierte que otros medios que también se han hecho eco de la noticia, como El Español, han indicado que estas cifras serían unas estimaciones y que no existen mediciones verificadas que acrediten ese rendimiento.

El potencial de la microhidráulica. Aunque la instalación de Chien-Tran tiene más de artesanal que de comercial, es un ejemplo perfecto para mostrar las posibilidades de la energía microhidráulica para el autoconsumo. A diferencia de la energía solar o eólica, que dependen de las horas de sol o de la intensidad del viento, estas instalaciones pueden generar electricidad de forma continua, siempre que exista un caudal de agua suficiente y un desnivel adecuado. Esto las convierte en una alternativa interesante para viviendas aisladas o zonas rurales donde el acceso a la red eléctrica es limitado.

Microcentrales hidroeléctricas en España. Este tipo de instalaciones no son extrañas en nuestro país. Según la web Energía Solar Aplicada, existen más de 1.200 minicentrales, generalmente de mayor escala y complejidad técnica que la construcción de Chien-Tran. Están distribuidas por todo el territorio español, especialmente en Galicia, Asturias, Castilla y León y algunas zonas de los Pirineos.

También en la Comunidad de Madrid, donde una pequeña central hidroeléctrica en el embalse de Valmayor, al noroeste de la región, ayuda a la empresa local de suministro de agua a reducir su dependencia de los combustibles fósiles y evitar, según los datos publicados por la Comisión Europea, la emisión estimada de 627 toneladas de CO₂ al año.





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