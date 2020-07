El ITER inicia su construcción con el apoyo de 35 países: arranca el gran reactor que intentará demostrar que la fusión nuclear es rentable

El ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) comienza su andadura. El mayor reactor de fusión nuclear hasta la fecha inicia su construcción en Cadarache, al sur de Francia. En él están puestas las esperanzas de 35 países, quienes esperan que este ambicioso proyecto esté completo en 2025 y logre recrear las reacciones del Sol con plasma y producir energía eléctrica de forma rentable.

Con 20.000 millones de euros de inversión, el ITER es uno de los grandes proyectos científicos de nuestra era y su objetivo no es otro que demostrar que la fusión nuclear puede ser rentable para ser generada en un futuro a escala comercial.

El ITER albergará una máquina de 23.000 toneladas y 60 metros de alto. Es lo que se conoce como el tokamak, el reactor que, de forma resumida, tendrá la responsabilidad de crear una estrella en su interior. Para el proyecto se utilizarán unas 3.000 toneladas de imanes superconductores, algunos de ellos más pesados que un avión. Todo el sistema estará conectado por 200 kilómetros de cables superconductores, mantenidos a temperaturas de -269 ºC, lo que de paso convierte al ITER en la planta criogénica más grande del mundo.

