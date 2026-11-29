Amanece en Toulouse. Sobre esta ciudad, el 9 de octubre de 1890 se elevó en el aire el primer prototipo de avión de la historia. Su creador, un ingeniero local llamado Clément Ader, consiguió planear unos 50 metros basándose en el vuelo de los murciélagos. Más de cien años después, Toulouse se ha convertido en todo un símbolo de la aviación. La enorme actividad del sector la sitúa como la capital europea de la aeronáutica y entre sus límites han desarrollado verdaderos mitos del cielo como el Caravelle, el Concorde y las familias Airbus (también el Beluga XL, con esa apariencia tan característica).

Y más de cien años después de ese Ader desafiando a la gravedad me encuentro de camino a las instalaciones de Beyond Aero, una startup francesa que nació en 2020 con el claro objetivo de electrificar la aviación y que me va a enseñar el primer prototipo de avión propulsado únicamente con hidrógeno y sin baterías.

¿Cómo está la industria en este momento? Las aspiraciones de Beyond Aero son, en realidad, las obsesiones actuales del sector de la aviación. Cada vez se vuela más, se transporta más, se contamina más. Una persona que viaje desde Lisboa hasta Nueva York de ida y vuelta genera el mismo nivel de emisiones de carbono que un ciudadano europeo calentando su casa durante todo un año. Según la Organización Internacional de Aviación Civil, las cifras actuales de contaminación podrían llegar a triplicarse en 2050.

De ahí que, con unas previsiones de crecimiento (y por tanto, de emisiones) inéditas en los próximos años, la descarbonización en esta industria sea prioridad para todos los agentes implicados, desde autoridades gubernamentales como grandes empresas o startups con un gran potencial.

Una solución: el hidrógeno. Lo que Beyond Aero propone no es una novedad en el mundo de la automoción, pero sí en el del aire. El hidrógeno, en el caso de estos aviones, alimenta directamente a pilas de combustible que, mediante una reacción química, lo convierten en electricidad para abastecer a los motores eléctricos que mueven las hélices. El uso de esta molécula tiene una importante novedad. El sistema no utiliza baterías para su funcionamiento habitual, lo que resuelve uno de los principales retos que tiene la aviación eléctrica: su enorme peso.

Blériot, el prototipo monoplaza que ha permitido probar la tecnología de Beyond Aero.

Para empezar a ensayar esta tecnología, Beyond Aero llevó a cabo en 2024 el primer vuelo tripulado en Francia de una aeronave propulsada únicamente por hidrógeno. Se trató del prototipo experimental Blériot, que recibió su nombre del piloto francés que cruzó por primera vez el canal de la Mancha y que concluyó con éxito dos vuelos completos.

One, el prototipo. Irwin Kerboriou es Airport Operations Manager de Beyond Aero y, desde sus instalaciones, nos explica qué se traen entre manos. Ante el gran desafío de la aviación, la startup ha conseguido alcanzar el estado de Preliminary Design Review (Revisión de Diseño Preliminar) de un prototipo que se pondrá en marcha en el futuro. Esto significa que el diseño conceptual, con sus especificaciones, los motores y la posición de los tanques, ya está congelado. Ahora comienzan la fase de diseño detallado y están haciendo sondeo para la futura selección de proveedores.

Este prototipo se llama One y será un avión ejecutivo con capacidad para 8 pasajeros que utilizará hidrógeno gaseoso almacenado a 700 bar para alimentar las pilas de combustible. El modelo final contará con seis tanques de 800 litros cada uno (dos en las puntas de las alas y cuatro sobre el ala alrededor del fuselaje por razones de ingeniería y centro de gravedad). Utilizarán una capacidad total de aproximadamente 185 a 193 kilos de hidrógeno utilizable para cumplir la misión completa de 800 millas náuticas que se han propuesto, perfecta para la aviación de negocios. En palabras de Kerboriou, en este tipo de vuelos «más del 85% de las rutas en realidad están por debajo de los 1.500 kilómetros, por lo que es un gran potencial de mercado».

One, por dentro.

¿Cómo funcionará en los aeropuertos? Según me cuenta la experta, no se trata de descubrir el fuego: «el objetivo es realmente utilizar tecnologías existentes... no reinventarlo todo», señala. Y es que una ventaja enorme que tiene el hidrógeno gaseoso en lugar del líquido es que permite utilizar estándares que ya existen en otras industrias de movilidad, como camiones o trenes, por lo que implementarlo es más rápido y genera más confianza en los aeropuertos.

El proceso es el siguiente: el hidrógeno gaseoso que se produce fuera del aeropuerto se transporta en camiones cisterna equipados con remolques de tubos (tube trailers) para abastecer los depósitos de almacenamiento fijos en las instalaciones aeroportuarias de mayor tamaño; para aquellos aeropuertos de menor tráfico o como solución flexible, también se emplean camiones cisterna móviles que llevan el hidrógeno directamente a la aeronave en su zona de aparcamiento. Pero lo que ahora mismo es más habitual es el camión all-in-one, con el que «tienes en el mismo camión el almacenamiento, la compresión y el dispensador, todo. Es básicamente un todo en uno», como explica Kerboriou. Y es que, para recargar el avión a las presiones operativas (unos 350 bar o 700 bar), el gas debe comprimirse previamente a presiones mayores (unos 500 bar o 1000 bar, respectivamente) para lograr un equilibrio de presión.

Instalaciones de Beyond Aero en Toulouse

Kerboriou explica que ya están estableciendo alianzas con algunos enclaves como los Aéroports de la Côte d'Azur, que llevarán el hidrógeno al aeropuerto de Cannes, enfocado en aviación de negocios, y les acercará a los aeropuertos de Niza y Saint Tropez.

¿Por qué la aviación con hidrógeno puede cambiarlo todo? La aviación impulsada por hidrógeno representa una transformación radical en el transporte aéreo por varios factores, según cuenta Kerboriou:

Cero emisiones contaminantes en vuelo: a diferencia de los motores térmicos tradicionales, los sistemas de propulsión eléctrica alimentados por celdas de combustible de hidrógeno únicamente emiten vapor de agua a la atmósfera durante el vuelo.

Reducción drástica en costes de mantenimiento: los motores eléctricos carecen de partes móviles complejas o secciones sometidas a temperaturas extremas como las de los reactores convencionales. En el caso de Beyond Aero, esto les permite reducir los gastos del día a día: «tenemos hasta un 60% de reducción de costes en el mantenimiento al no tener un motor térmico», apunta Kerboriou.

Autonomía muy superior a la de las baterías: las baterías eléctricas son excesivamente pesadas, lo que limita su alcance a un par de cientos de kilómetros. En cambio, el hidrógeno gaseoso, como ya se ha visto, permite alcanzar autonomías prácticas de 1.500 km (800 millas náuticas), lo que cubre más del 85% de las rutas de la aviación de negocios.

Una adopción pragmática mediante tecnología madura: al optar por hidrógeno gaseoso almacenado a 700 bar, se aprovechan estándares y equipos de compresión ya desarrollados y probados en la movilidad terrestre pesada. Esto evita esperar por infraestructuras criogénicas más complejas para hidrógeno líquido.

Tiempos de escala equivalentes a la aviación convencional: como indica Kerboriou, «apuntamos a un tiempo de recarga de menos de 30 minutos y un tiempo de escala (turnaround) de menos de una hora, similar a lo que tenemos en un jet convencional».

Independencia y estabilidad económica: permite a los operadores y países protegerse frente a la volatilidad y el incremento continuo de los precios del combustible de aviación convencional. Como señala Kerboriou, «hay una gran oportunidad para el hidrógeno debido al incremento del precio del jet fuel y a la alta dependencia energética».

El futuro de los cielos. Más de un siglo después de que Clément Ader desafiara la gravedad sobre los campos de Toulouse, la aviación se enfrenta ahora a un momento de reinvención. Propuestas como la de la aviación de hidrógeno demuestran que el reto no es tanto aprender a volar más rápido o durante más tiempo, sino hacerlo sin dejar huella. Si logran cumplir la promesa de conectar 1.500 kilómetros con cero emisiones y escalas de menos de una hora, la aviación de negocios no solo habrá dado un paso más en el camino hacia la sostenibilidad, sino que también podrá ser la prueba definitiva de que el futuro energético será molecular.





Imagen | Beyond Aero

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