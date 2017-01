Esta turbina eólica está inspirada en los colibríes, y asegura ser más silenciosa y segura para las aves

La adopción de energías renovables nos ha llevado a un escenario donde se necesita encontrar una mayor implementación de esta tecnología, así como lugares que puedan albergarla. Es así como hemos visto enormes instalaciones de granjas solares y eólicas, así como titánicos proyectos que aprovechan precisamente estas grandes extensiones de terreno.

¿Pero que sucedería si la tecnología nos permitiera ser más eficientes gracias a las herramientas y no por las dimensiones del terreno? Es así como surgen proyectos como Tyer Wind, una turbina de viento que gracias a su diseño permitiría hacer instalaciones residenciales a bajo coste, además de otras bondades.

Tyer Wind

Como vemos en las imágenes, esta turbina eólica cuenta con un diseño poco convencional, y es que sus creadores se han inspirado en las alas de los colibríes. Donde en lugar de tres palas giratorias, tenemos dos cuchillas oscilantes que imitan el movimiento de la pequeña ave haciendo la figura de un 8.

Las turbinas convencionales necesitan ser instaladas en lugares con gran espacio, muchas veces apartadas de las zonas pobladas y a gran altura para que sean eficientes. En el caso de Tyer Wind, sus creadores aseguran que puede ser instalada en zonas urbanas densas, además de que no representan un peligro para las aves migratorias, y no emiten ruido. Esto hace que puedan ser aprovechadas para tener una mayor densidad de turbinas en las zonas de parques eolicos, además de que es menos invasiva visualmente.

Cada turbina de estas está fabricada en fibra de carbono, cada cuchilla o ala tiene una longitud de 1,6 metros lo que hace que necesite al menos una zona de 3,56 metros para su operación. Hay que destacar que su potencia también es menor comparada con las turbinas tradicionales, ya que sólo puede generar 1 kW.

Este no es el primer rediseño que se busca para las turbinas eólicas, hace unos meses conocimos unas que no tenían palas. En el caso de Tyer Wind, este es apenas un proyecto en fase de pruebas, donde están recopilando datos sobre la eficiencia energética, el comportamiento aerodinámico, la resistencia del material, así como el estrés que sufre sobre el mástil. Por ello aún no tenemos costes ni fechas de disponibilidad, por lo que tendremos que estar al pendiente de futuras actualizaciones.

