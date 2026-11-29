Encontrar aparcamiento en lugares tan multitudinarios como el Movistar Arena o Disneyland es una odisea. Y si lo consigues y vas a pasar el día entero, dejarlo en la solana en pleno verano no es lo más apetecible del mundo. Por eso una plaza con techo es un bien preciado. En Disneyland París han encontrado la forma de que ese techo además produzca electricidad: su aparcamiento es uno de los parques solares sobre parkings de referencia en el continente.

El proyecto. Todo empezó en 2020, con una inversión conjunta entre el parque y Urbasolar: en el plan inicial preveían cubrir 17 hectáreas con 67.500 paneles solares para producir 31 GWh al año. La instalación final es bastante mayor: completada en 2024, el parque solar creció hasta 20 hectáreas, unas 82.000 placas y una potencia de 36,1 MW. Desde el cielo la imagen es impactante de día y de noche: parte de la instalación se ilumina con la silueta de Mickey.

Por qué importa. Porque resuelve uno de los grandes problemas de la fotovoltaica: la falta de suelo. Con marquesinas solares sobre los aparcamientos se produce electricidad sobre un suelo que ya está asfaltado, sin sacrificar terreno natural ni agrícola. Y obviamente, al mismo tiempo ya de paso da sombra a los coches.

Es uno de los mayores parques fotovoltaicos sobre parkings de Europa, rivalizando con el de Pairi Daiza en Bélgica (40 MW, por encima de los 36,1 MW de Disney), el de Biddinghuizen en Países Bajos (35 MW, 90.000 paneles y 15.000 plazas) o el que se está construyendo en Kippenheim en Alemania (24 MWp, con puesta en marcha prevista a finales de 2026). La buena noticia es que el potencial es enorme: solo en Alemania, se estima que hay 24,6 GW de potencial técnico en los aparcamientos existentes de más de 35 plazas, según un análisis de Forschungszentrum Jülich y RWTH Aachen.

Francia va un paso más allá. Lo que en España es una buena idea de aprovechamiento, como por ejemplo empieza a pasar en los parkings públicos de Zaragoza, en Francia es obligación: la ley APER de 2023 exige a los parkings exteriores de más de 10.000 metros cuadrados a instalar marquesinas con generación renovable desde julio de este año y desde 2028, a aquellos mayores de 1.500 metros cuadrados. En cuanto a la cobertura, tras la reforma de la ley en noviembre de 2025, deben cubrir al menos el 17,5% de la superficie y el resto del 50% de sombra puede lograrse con vegetación (por ejemplo, con árboles). Disney se adelantó a la ley y empezó en 2020.

La letra pequeña. Con una instalación de esas dimensiones, cabría esperar que alimentara al parque, pero no: toda la electricidad se vende a terceros, sin autoconsumo. Lo peor es que montar un parque solar sobre unas marquesinas no es barato precisamente: cuesta un 50% más que en un tejado estándar por el tipo de estructura, como estima Intersolar, y en realidad solo compensa si hay otras cosas como cargadores o si se ahorra respecto a la compra a la red.





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Portada | Thomas Evraert