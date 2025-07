Amazon eligió Cataluña para desarrollar un proyecto pionero en energías renovables. Hasta que se topó con la política

El Govern de la Generalitat de Catalunya tenía sobre la mesa un decreto que podía marcar un antes y un después en el despliegue de energías renovables en el territorio. Entre sus beneficiarios se encontraba uno de los proyectos más innovadores de Amazon a nivel mundial: la instalación de un aerogenerador de autoconsumo en su centro logístico de El Far d’Empordà (Girona). Sin embargo, la norma ha caído víctima de la pugna política.

Una retirada de última hora. El pasado miércoles, el Govern presidido por Salvador Illa (PSC) decidió retirar el decreto del orden del día del pleno del Parlament ante la falta de apoyos suficientes. Tal como ha recogido El País, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, la decisión obedecía al objetivo de “explorar vías de un mayor consenso”. Pero la realidad es que el rechazo de ERC y los Comuns dejó a la iniciativa sin posibilidad de avanzar.

Según ha detallado Diario Público, los Comuns argumentaron que el texto debía tramitarse como proyecto de ley para permitir modificaciones sustanciales, como reforzar la participación local, aprobar el Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables (Plater) y blindar la empresa energética pública. En paralelo, ERC endureció su posición tras el enfriamiento de las negociaciones con el Gobierno de España sobre cesiones fiscales, como la gestión del IRPF, lo que se tradujo en un voto en contra.

Las consecuencias inmediatas. La caída del decreto ha puesto en alerta al sector energético, especialmente a empresas con proyectos en marcha. Tal como ha señalado en un reportaje El País, Amazon esperaba que la norma facilitara el desarrollo de una infraestructura pionera en su centro BCN4 de Girona, donde emplea a más de 1.700 personas y ha invertido más de 5.000 millones de euros en los últimos años. El proyecto contempla la instalación de un aerogenerador de 126 metros y 2,2 MW de potencia, además de placas fotovoltaicas y un sistema de baterías de almacenamiento.

Con la retirada del decreto, la multinacional se enfrenta a un marco normativo incierto, ya que la regulación urbanística local —en este caso, del municipio gobernado por ERC— no siempre contempla este tipo de infraestructuras. El decreto preveía declarar estos proyectos de interés público superior, lo que permitiría superar trabas municipales y agilizar licencias. La Dirección General de Energía ya había concedido la autorización administrativa, pero ahora el proyecto queda expuesto a posibles retrasos.

Se trataba de un paso decisivo. Más allá del caso Amazon, como ha explicado La Vanguardia, el texto incluía medidas técnicas como la regulación del almacenamiento mediante baterías eléctricas, con 4.000 MW en proyectos pendientes de conexión. La ampliación del umbral de potencia para autoconsumo industrial y cooperativo, de 100 kW a 500 kW. La transmisión de autorizaciones entre empresas, desbloqueando cerca de 800 MW en proyectos paralizados. Y, por último, la posibilidad de considerar de interés público superior determinados proyectos, venciendo resistencias administrativas.

Modelo en disputa. No obstante, el decreto también despertó el rechazo de entidades ciudadanas que denuncian un modelo energético impuesto desde arriba. La Xarxa per la Sobirania Energètica (XSE) y la Xarxa Catalana per a una Transició Energètica Justa alertaron de que la norma abría la puerta a expropiaciones de suelos agrícolas y recortaba plazos de participación pública y de alegaciones por parte de ayuntamientos, según Diario Público.

Por su parte, la entidad Renovem-nos destacó en La Vanguardia que la ampliación del umbral de autoconsumo industrial habría permitido desbloquear “cientos de proyectos de cooperativas y comunidades energéticas” que ahora siguen en el limbo.

La mirada en septiembre. Esa es la próxima ventana para relanzar el decreto, aunque nada garantiza que el nuevo intento vaya a prosperar. Mientras tanto, las inversiones se enfrían y la percepción de inseguridad regulatoria se consolida. Como ha explicado El País, el proyecto de Amazon no solo era el primero de su tipo en Cataluña, sino también el primero a nivel mundial para la multinacional con estas características. Un piloto replicable, un paso hacia la autosuficiencia energética corporativa y un mensaje potente desde el Empordà hacia Europa.

Cataluña lidera en producción eléctrica, pero va a la cola en renovables. Apenas el 15,7% de su consumo se cubre con fuentes limpias. Si los proyectos siguen atascados, el territorio seguirá perdiendo terreno frente a otras regiones que ya avanzan con paso firme hacia la transición energética.

Imagen | Unsplash y Unsplash

Xataka | Cataluña tiene un problema con las renovables: es la comunidad más atrasada pese a ser la que más produce