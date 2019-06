Yahoo! no está muerto y enterrado: Japón y las finanzas lo han convertido en un refugio para millones de internautas

Si había una empresa tecnológica de moda a finales de los 90, esa era Yahoo! No parecía que nada pudiera fallar hasta que Google arrasó con su buscado. Los esfuerzos de Yahoo! no sirvieron de mucho, y hoy en día su papel en muchos mercados está muy lejos del que fue antaño.

Sin embargo sus servicios siguen siendo sorprendentemente populares en ciertos sectores y países. Japón se ha convertido en un particular salvador no solo de su buscador, sino de otros servicios, pero además cuenta con divisiones como Yahoo! Finance que son especialmente valoradas por los profesionales de este sector. Puede que ya no brille como antes, pero Yahoo! sigue brillando (un poco).

Entre los sitios más visitados del mundo

Los responsables de Statistics Data Facts publicaban recientemente un estudio de los sitios web más visitados en todo el mundo. Google era de largo el más popular, pero en ese gráfico había una singular sorpresa.

En quinto lugar estaba Yahoo!, una empresa que es una sombra de lo que fue en casi todo el mundo y que a pesar de sus intentos no logró levantar cabeza.

Así pues, ¿cómo es posible que siga siendo tan relevante según ese gráfico? La respuesta la tenemos en Japón y en divisiones que aún tienen éxito, como Yahoo! Finance.

Las finanzas son cosa de Yahoo!

De hecho la popularidad de Yahoo! Finance es según algunos analistas el doble que la de Google Finance en Estados Unidos.

Resulta especialmente llamativo que Google Trends reconozca la realidad: Google Finance palidece ante la popularidad de Yahoo! Finance.

En Statista estiman 70 millones de usuarios para el primero y 40 para el servicio de Google, que de hecho está en cuarta posición en este segmento por detrás de MSN MoneyCentral (65 millones de usuarios) y CNN Money (50 millones).

El servicio de Yahoo! Finance es más detallado y profundo en cuanto a opciones, algo que los expertos en este ámbito valoran especialmente. Algo tan sencillo como comparar tres valores bursátiles es complejo en Google Finance, pero directo en Yahoo! Finance, por ejemplo, un producto en el que parece que la empresa ha puesto más "mimo" que su competidor.

Yahoo! Japan es distinta a Yahoo!

En 1996 Yahoo! y SoftBank se aliaron para formar "Yahoo! Japan", el primer portal web de Japón, que abrió sus puertas el 1 de abril de 1996. Su evolución fue enorme en ese país, en el que poco a poco se convirtió en una plataforma de referencia en el "día a día digital" de los internautas japoneses.

Google domina las búsquedas en Japón, pero la relevancia de Yahoo! Japón en este país es sorprendente, mucho más alta que en el resto del mundo. Y el buscador es solo parte del éxito de la empresa allí.

Esa evolución no desaprovechó oportunidades singulares: en 2010 el buscador de Yahoo! Japan pasó a utilizar tecnología de Google, y cuando en 2017 Verizon compró a Yahoo!, lo hizo con una excepción importante: Yahoo! Japan no estaba afectada por ese acuerdo. La empresa siguió operando como una joint venture entre SoftBank y lo que quedó de Yahoo! Inc., que pasó a llamarse Altaba.

La situación de Yahoo! Japan es singular: mientras en el resto del mundo su relevancia se perdía a pasos agigantados, en Japón sus servicios (no solo el buscador) se hacían más y más populares.

Así, además de esas búsquedas millones de usuarios hacen uso a diario de Yahoo! Japn Mail, un curioso competidor de Gmail que a pesar de tener la limitación de 10 GB es especialmente popular en Japón.

Su servicio de subastas es también un referente, algo lógico si tenemos en cuenta que eBay no tiene apenas relevancia en el país nipón. Lo mismo ocurre con su servicio de preguntas y respuestas, que es muy utilizado y que haría difícil que alternativas como Quora pudieran tener éxito allí.

Yahoo! Japan Transit es el perfecto ejemplo de por qué a la empresa le va bien en Japón: localización y foco total en el público japonés y en sus necesidades.

Ese enfoque totalmente japonés de Yahoo! Japan y su atención a estos usurios ha convertido a la empresa por tanto en parte de su vida diaria. Lo demuestran otros servicios como Yahoo Transit, que es consultada a diario por millones de usuarios de la red de trenes y autobuses que opera en Japón. En los últimos tiempos han lanzado incluso su propio exchange de criptodivisas, una plataforma de compraventa de criptodivisas, a la que han llamado TaoTao.

Puede que Yahoo! Japan no sea estrictamente lo mismo que Yahoo!, ahora propiedad de Verizon, pero lo que es evidente es que su particular enfoque a este mercado funciona, y lo hace realmente bien.