España no renovará su contrato militar con Palantir y baraja alternativas nacionales como Indra y Telefónica

La geopolítica, en general, es un juego complicado. Sobre todo si aquellos países de cuya influencia quieres alejarte son los únicos que controlan una tecnología básica para armar a tus ejércitos. El Ministerio de Defensa de España lo comprobó cuando quiso romper sus vínculos militares con Israel, y ahora lo vuelve a poner en práctica no renovando un contrato de inteligencia militar con el programa Gotham de Palantir, según adelantaba La Vanguardia.

El movimiento se enmarca en la intención del Gobierno de conseguir mayor soberanía nacional en un ámbito tan sensible como Defensa. Sobre el papel suena bien, pero llevarlo a un centro de inteligencia militar es otra historia muy diferente.

Un contrato para Palantir sin concurso. En octubre de 2023, el Ministerio de Defensa firmó un contrato, con el Gobierno en funciones y por procedimiento negociado sin publicidad con Palantir para utilizar la tecnología del programa Gotham en el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. La licitación partió de 16,5 millones de euros y una actualización posterior la subió a 19,5 millones de euros.

Palantir nació en 2003 para ayudar a la inteligencia de EEUU contra el terrorismo, y su principal negocio es vender software de análisis de datos. Según la propia empresa, Gotham "proporciona una cadena de ataque basada en inteligencia artificial".

Una ruptura a cámara lenta. No se puede decir que la ruptura del Gobierno con Palantir nos haya venido de nuevas. Tal y como recogía El Confidencial, a principios de julio, Moncloa pidió a las empresas participadas por la SEPI (Telefónica, Indra, Navantia o Correos) que no firmasen nuevos contratos con Palantir. No hubo un posicionamiento oficial sobre este movimiento pero la orden ya frenó algunos acuerdos de la compañía estadounidense con la Guardia Civil y Navantia.

UN VISTAZO A...

Quedaba el contrato que de verdad importaba: el de Defensa. Este compromiso caduca en noviembre, por lo que la vía más sencilla y "diplomática" era simplemente no renovarlo. Gotham es una herramienta muy avanzada, por lo que los jefes del Estado Mayor habrían presionado a Margarita Robles para renovarlo, porque no hay alternativa equivalente.

Dos candidatas que aún no dan la talla. Según recogía La Vanguardia, el plan del Gobierno para sustituir el programa de Palantir pasa por Indra y Telefónica. Indra presentó IndraMind en octubre de 2025 como "un cerebro digital que permite a los sistemas pensar, decidir y anticiparse". Telefónica enseñó en el pasado MWC de Barcelona un puesto de mando y control para emergencias, seguridad y defensa.

Sin embargo, los expertos consideran que esos productos no se acercan al nivel técnico de Palantir. Indra prevé que IndraMind facture 1.000 millones de euros en 2030. En cambio, Palantir ingresó 1.935 millones de dólares solo en el segundo trimestre de este año.

El espejo francés y el peso de la OTAN. España no es la primera en dar un paso en esa dirección apostando por un proyecto basado en la soberanía tecnológica propia, Francia ya pasó por esto. El 16 de junio Sébastien Lecornu anunció que su Dirección General de Seguridad Interior (DGSI) cambiaría Palantir por la francesa ChapsVision. Sin embargo, la DGSI había renovado el acuerdo seis meses antes por tres años, y la migración durará hasta dos años. ChapsVision factura unos 200 millones al año.

Tampoco ayuda la OTAN, que compró el Maven Smart System de Palantir en marzo de 2025. Hace unos meses lo elevó a sistema operativo para sus datos militares, con el visto bueno de todos los aliados, España incluida. El Ejército de EEUU firmó un acuerdo de hasta 10.000 millones de dólares.

En Xataka | Larry Ellison, fundador de Oracle: "Los ciudadanos se portarán bien porque estamos grabando y documentando todo lo que ocurre"

Imagen | Flickr (Cory Doctorow, World Economic Foum), Magnific