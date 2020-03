Muchos mineros de bitcoin paran máquinas: la caída en picado de su valor hace que de momento no compense producir

La crisis que desde hace días están sufriendo las criptodivisas ha tenido el impacto esperado en quienes se dedican a minarlas: la relación coste/beneficio empieza a no compensar, lo que ha obligado a muchos a empezar a detener ese tipo de operaciones.

Los servicios que permiten monitorizar la producción de criptodivisas como bitcoin ha dejado claro que en los últimos días se hayan producido pronunciadas reducciones de esa minería. Los mineros chinos están ahora vendiendo sus máquinas a países de Oriente Medio y a Rusia.

El agregador de servicios de minería F2Pool mostraba cómo el llamado hashrate, indicador del ritmo de producción de bitcoins, había caído de 124 EH/s a 102 EH/s mientras que el valor de bitcoin había caído de 9.000 a 4.800 dólares. Como ellos mismos explicaban, es probable que la producción aún baje más y se sitúe de forma más acorde a la caída de valor de bitcoin, ya que los operadores de las "granjas" de minería de bitcoin pueden tardar algún tiempo en reaccionar y parar máquinas.

However, we saw over the weekend the estimated difficulty change is trending downwards... https://t.co/ppng1u3EKT This means some miners are now switching off their machines. As always in mining it's the survival of the fittest: New Machines. Cheap Electricity. Low Rent 🚀 pic.twitter.com/ryj3H8Gv9z

Otro de los indicadores que revelan cómo muchos mineros están parando máquinas es la dificultad de minado, que no para de bajar en los últimos días. Para los expertos de F2pool la razón es clara: "algunos mineros están apagando ahora sus máquinas". El coste de la producción hace que con el valor de bitcoin estas operaciones ya no sean rentables.

Las caídas son constantes en todos los 'pools' o agregadores de minería de criptodivisas, señalaban en Decrypt, y la situación no parece especialmente halagüeña para los mineros.

On this day of red, #bitcoin daily mining revenue per TH/s is suffering more than at the ~$3k #BTC price bottom in Nov/Dec 2018.



Miners, take care of yourselves 😳



The network hasn't seen a significant drop in hashrate yet, but it certainly will be an interesting few weeks. https://t.co/rLuqdSDRkb pic.twitter.com/1qtXwfoWQo