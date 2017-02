Un fallo en los Intel Atom C2000 está causando estragos en productos de Cisco o Synology

Algo estaba ocurriendo en los routers de Cisco. Tras funcionar bien durante una temporada, de repente algunos de los modelos morían sin aparente explicación. Lo missmo les ocurría a otras compañías que fabrican productos de conectividad empresarial, pero no solo ellos estaban afectados por el problema: Synology, conocida por sus NAS para entornos domésticos, también sufría el problema.

La causa de todos los males parecen ser los chips de la familia Intel Atom C2000. Aunque Intel no ha querido admitir que haya relación entre estos chips y los casos que se han visto en productos de esas empresas, sí que ha reconocido que los chips tienen un problema serio: son, literalmente, bombas de tiempo que al cabo de cierto tiempo dejaban los equipos en los ques estaban instalados inservibles.

Todo va bien hasta que de repente va mal

Intel ya apuntó en la pasada publicación de resultados financieros que habían tenido un problema con uno de sus productos, algo que les había obligado a crear un fondo para solventar las implicaciones del mismo, pero sin dar demasiados detalles. Como apuntan en The Register, ese anuncio coincidió con el de Cisco, que publicaba una advertencia de seguridad para que varios de sus routers, switches y dispositivos de redes ópticas contenían un componente con un "reloj con fallos que es probable que falle con tasas notables tras 18 meses de operación".

Esa descripción del problema coincidía curiosamente con el problema del que Intel sí dio datos en la documentación de sus Intel Atom C2000.

En ella se añadía una nota en la que se indicaba que "el sistema podría experimentar la incapacidad para arrancar o podría dejar de estar operativo", y se añadía que el reloj del bus LPC (Low Pin Count) podría dejar de funcionar de manera permanentemente, algo que explicaban en detalle en AnandTech. Cisco por su parte coincidía en la explicación de un problema que de presentarse haría que "el sistema deje de funcionar, no arranque y no sea recuperable".

Ambas empresas, insistimos, no han querido admitir que lo uno tenga que ver con lo otro. En The Register han contactado con ambas para tratar de que confirmen o desmientan esa relación, pero no ha habido comentarios al respecto. Lo que sí ha revelado Intel es el conjunto de modelos afectados: son los Intel Atom C2308, C2338, C2350, C2358, C2508, C2518, C2530, C2538, C2550, C2558, C2718, C2730, C2738, C2750, y C2758.

Si tienes un NAS, cuidado

Estos procesadores están presentes en productos de Cisco, pero también en el de otros muchos fabricantes como Dell, HP, NEC, Netgear, Sypermicro o Asrock, con dispositivos que sobre todo están orientados a la conectividad, a microservidores y a dispositivos de almacenamiento.

Precisamente en este ámbito es donde nos encontramos con que otra de las empresas afectadas es Synology, conocida por sus NAS, varios de los cuales están basados en este procesador. Synology comentó en ese reportaje que están investigando el problema y que si algún usuario cree que podría estar afectado puede dirigirse al soporte a través de esta dirección web. La empresa indicó específicamente que se omitiese cualquier mención de Intel en sus declaraciones iniciales, para luego reconocer que había estado en conversaciones con Intel sobre el problema, aunque no habían detectado que el problema se debiese a los Atom C2000.

En los foros de Synology, no obstante, aparecen varios casos en los que usarios de modelos como los DS1815+ o los DS1515+ que efectivamente cuentan con estos chips. Un hilo de discusión en los foros de soporte de Synology demuestra la preocupación de los usuarios por un problema que podría comprometer sus datos de buenas a primeras. Otros fabricantes de NAS como Seagate o Advantronix también podrían estar afectados, y si dispones de uno de estos equipos convendría que consultases las especificaciones del modelo para contactar con el fabricante en caso de que esté gobernado por uno de esos chips.

