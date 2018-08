Intel confirma que tras dos décadas su primera tarjeta gráfica dedicada llegará en 2020

En 1998 Intel lanzaba su i740, una gráfica dedicada que hacía uso de la interfaz AGP y trataba de competir en un mercado cada vez más jugoso. Sería el canto de cisne de la empresa en este terreno, porque acabaría abandonando el segmento para dejar que NVIDIA y AMD se repartiesen el pastel.

Diez años más tarde se habló de una potencial vuelta a ese escenario con Larrabee, pero aquello quedó en agua de borrajas. Ahora, no obstante, Intel se ha puesto seria, y promete que en 2020 tendrán su nueva gráfica dedicada disponible. Salvo por esa fecha, todo lo demás son incógnitas.

El interés de Intel por este segmento se activó hace unos meses en el que el fichaje de Raja Koduri -que había sido máximo responsable de desarrollo de las GPUs de AMD-, y ha sido justo ahora cuando la firma ha querido lanzar su particular promesa en este terreno:

We will set our graphics free. #SIGGRAPH2018 pic.twitter.com/vAoSe4WgZX