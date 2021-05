Primeras imágenes de 'Masters of the Universe' de Netflix y Kevin Smith: la nostalgia sigue siendo un negocio muy jugoso

Netflix ha mostrado (a través de una exclusiva de 'Entertainment Weekly') las primeras imágenes de su serie basada en 'Masters del Universo', la mítica franquicia juguetera de los ochenta que ha acabado sobreviviendo hasta la actualidad gracias a la inagotable nostalgia por esa década. Aunque de forma más renqueante que sus compadres de baldas las Tortugas Ninja (también con futura película distribuida por Netflix en cartera), y aunque lejos ya de los tiempos de gloria mainstream, su halo de popularidad no se ha extinguido del todo.

Quizás sea lo icónico de sus personajes y lo absolutamente masificados que estuvieron en los ochenta gracias a las decenas de figuras de acción que conformaban su catálogo y la omnipresencia de la serie de televisión de Filmation. Quizás sea porque la película de la Cannon, después de años de ignonimia, está viviendo una justa revalorización como película de culto. Quizás sea porque la reedición de los muñecos clásicos en empaquetados que imitan los cartones clásicos y precios asequibles los ha rescatado del olvido-salvo-para-coleccionistas.

De un modo u otro, la serie de animación de Netflix escrita por Kevin Smith que llegará el próximo 23 de julio está despertando una expectación considerable, y no es para menos después del éxito, también en Netflix, de la estupenda 'She-Ra y las princesas del poder'. Pero a diferencia de esta (y de otra serie de He-Man en preparación, animada por ordenador y dirigida a los más pequeños), esta nueva 'Masters of the Universe: Revelation' de Kevin Smith está diseñada con los fans de la serie de los ochenta en mente.

La nostalgia como mecánica

Las imágenes y las declaraciones de Kevin Smith dejan clara la posición de Netflix: la nostalgia es algo muy delicado (las reacciones de los fans más integristas ante lo arriesgado del diseño de la maravillosa nueva serie de 'Thundercats' es buena prueba de ello), pero también muy rentable. Powerhouse Animation ('Castlevania') se han encargado de reformular diseños y argumentos, buscando el equilibrio entre recuerdos y novedad.

La serie se dividirá en dos partes de cinco episodios cada una y Smith no es el único nombre propio de relumbrón que ha participado en la serie: Mark Hamill es Skeletor, Lena Headey ('Juego de tronos') es Evil-Lyn, Sarah-Michelle Gellar es Teela, Alicia Silverstone la reina Marlena, y Kevin Conroy, voz habitual de Batman, es Merman. Un auténtico catálogo de estrellas que respeta en gran medida diseños y argumento clásico (el Príncipe Adam se convierte en el heroico He-Man cuando porta la Espada del Poder y brama que "Yo tengo el poder").

La serie continuará allá donde acababa la original (técnicamente es una secuela de aquella), y sabe qué teclas tocar. Por ejemplo, prácticamente todas las criaturas del catálogo de mostrencos hipermusculados de la línea de juguetes originales tendrán su hueco: Man-At-Arms, Orko, Trap Jaw, Tri-Klops (¡con voz de Henry Rollins!), la Hechicera, Stinkor, Scare Glow, Beast Man y muchos otros. Algunos de ellos (ese Orko con cara de pocos amigos) han sido adaptados a los nuevos tiempos, pero en general el respeto a los diseños originales es considerable, con un aire más que cercano a un anterior reboot: la modernización que vivieron los personajes en 2002.

'Masters del Universo' era una propiedad que, como Transformers, Tortugas Ninja o tantos otros éxitos de la época, es complicada de actualizar por su delirante equilibrio entre el manejo de materiales de derribo (esencialmente, es Conan de las Galaxias diseñado por un chiflado del culturismo desbocado) y el tomarse muy en serio a sí misma. Si Smith ha conseguido imitar esa curiosa (y muy ochentera) mezcla, Netflix tiene un claro triunfo entre manos.