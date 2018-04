Por fin tenemos fecha para el episodio final de 'Sense8' en Netflix: 8 de junio

El año pasado, tras el final de la segunda temporada de 'Sense8', Netflix anunció que no renovaría la serie y ésta sería cancelada. Todo un crimen ante un final de temporada que nos dejó una buena cantidad de interrogantes, lo que provocó que fans de todo el mundo iniciaran movimientos en redes sociales, como #RenewSense8 y #BringBackSense8, tratando de ejercer presión para al menos tener un final digno en una de las series más interesantes de los últimos tiempos.

Ante la apabullaste respuesta de los fans, Netflix finalmente decidió ceder y ofrecer un final a la serie por medio de un capítulo especial de dos horas que llegaría este 2018, un año después de que se estrenara la segunda temporada. Hoy finalmente tenemos noticias, ya que el capítulo final de 'Sense8' llegará este 8 de junio a todo el mundo.

La respuesta de los fans y el cambio de decisión de Netflix sorprendieron gratamente a Lana y Lilly Wachowski, quienes emitieron en una carta de agradecimiento donde confirmaban que tenían luz verde para el episodio final.

Death doesn't let you say goodbye. 2 hour finale episode in the works. Tell your cluster. pic.twitter.com/GHZgGuHwS0