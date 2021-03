Llega a HBO España la versión en blanco y negro de 'La Liga de la Justicia de Zack Snyder' bajo el sobrenombre de 'Justice is Gray'

Si creías que 'La Liga de la Justicia de Zack Snyder' no podía ser más oscura y estar más alejada del típico colorido de los héroes Marvel, el estreno que HBO tiene preparado para este fin de semana puede hacer que te lo replantees. Solo un par de días después de haber sido anunciado en la estadounidense HBO Max, llega a España 'Justice is Gray', la versión en blanco y negro del 'Snyder's Cut'.

Se trata de una visión de la película que Snyder considera como la definitiva, ya que trabajó en ella mientras tenía lugar la campaña 'Release the Snyder Cut'. Un lavado de cara cromático (que en realidad lo acerca más a tonos sepia que a un blanco y negro puro) y con el que ya han experimentado películas como 'Mad Max: Furia en la carretera' o 'Logan', y que sin duda resalta el componente crepuscular de la película, ya definitivamente alejado del tratamiento del color que le inyectó Joss Whedon en la versión estrenada en cines (y que ya se moderó en el primer montaje de Zack Snyder).

Un estreno beneficioso para Warner

Hablábamos hace unos días acerca de cómo en términos financieros, 'La Liga de la Justicia de Zack Snyder' posiblemente no está arrojando resultados muy satisfactorios para Warner, pero hay otros aspectos que la película sí está cubriendo, en lo que respecta a prestigio y publicidad para la plataforma HBO Max. Este 'Justice is Gray' es el apurar al máximo el fondo de la botella: literalmente, HBO no puede exprimir más esta versión de la Liga sin inyectar algo de dinero (algo que, posiblemente, no veremos que suceda).

En cualquier caso, Zack Snyder ya ha dejado claro en canales como 'The Film Yunkee' que su visión de autor definitiva es esta: en blanco y negro y con el formato adecuado para su exhibición en IMAX. Ahora sí, está preparado para pasar página (algo que podremos comprobar cómo ha gestionado con el estreno de 'Ejército de los muertos' en Netflix el próximo 21 de mayo)