Todos los estrenos de agosto 2019 en Amazon y Filmin: 'Carnival Row', un poco de Dragon Ball Z y joyas del anime

Mientras nos despedimos de julio y algunos sortudos se preparan para irse de vacaciones y otros están volviendo, el ciclo del streaming nunca se acaba y llegan novedades cada mes. Ya hemos repasado las de Netflix, las de Movistar+ y las de HBO España, así que es hora de conocer todos los estrenos de agosto 2019 en Amazon Prime Video y Filmin.

Como agosto es un mes claramente vacional, seguimos con la tendencia de reducir el número de estrenos con el que nos encontramos. Pero esto no quiere decir que no tengamos cosas interesantes. Amazon estrena 'Carnival Row', su drama fantástico con el que pretende hacerse un hueco como plataforma de referencia en el género. Filmin, por su parte, nos trae algunas de las últimas películas de Dragon Ball Z además de joyas del anime como 'Your Name'.

Nuevas películas y series en Amazon Prime Video

'Carnival Row'

Ojo a esta ya que es una de las principales apuestas de Amazon en cuanto a series de fantasía del año. En 'Carnival Bloom' seguimos a Orlando Bloom y Cara Delevingne en una ciudad con toques steampunk habitado por todo tipo de criaturas que viven en un equilibrio a punto de desquebrajarse.

Estreno: 30 de agosto

'Free Meek'

Un nuevo true crime que sigue el caso del rapero Meek Mill, detenido por hacer el caballito con la moto. Gracias a un tecnicismo, la justicia de Nueva York logró meterle en la cárcel al considerar que esta infracción quebrantaba la libertad condicional. Una mirada al sistema de justicia y sus agujeros.

Estreno 9 de agosto

Próximos estrenos en Filmin

'Kuso'

Indescriptible cinta que, la verdad, da grimita solo viendo alguna que otra imagen del tráiler. Steven Ellison, David Firth y Zack Fox nos lleva por una red de televisores obsoletos que muestran las perturbadoras imágenes de los supervivientes del peor terremoto que ha sufrido Los Angeles en su historia.

'9 dedos'

Otro filme extraño pero bastante menos perturbador es la francesa '9 doigts' donde nos encontramos la historia de un prófugo que se embarca en un misterioso barco rumbo a un lugar "virtual". François Jacques Ossang retuerce los códigos del noir dándoles toques surrealistas.

