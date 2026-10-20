Vuelve a Netflix el anime que lavó la cara y el prestigio de uno de los videojuegos más odiados de los últimos años

Netflix estrena hoy los diez episodios de 'Cyberpunk: Edgerunners 2': una historia independiente con personajes nuevos, y con Studio Trigger al frente de la animación por segunda vez. Ya sabemos lo que nos garantiza eso: estética estilizadísima, ultraviolencia a mansalva y como mínimo, un puñado largo de ideas visuales vibrantes por plano. 'Cyberpunk sigue en racha, y quién nos lo iba a decir hace unos años.

En diciembre de 2020, el nombre de ‘Cyberpunk’ era sinónimo de chapuza. Sony retiró el videojuego 'Cyberpunk 2077' de la PlayStation Store una semana después de su lanzamiento y ofreció reembolsos a todos sus compradores. El motivo: un lanzamiento plagado de bugs que convirtió el título en un hazmerreir. Sin embargo, sus creadores, CD Projekt Red no tiraron la toalla y comenzaron un meticuloso plan para devolver la dignidad a la franquicia. Que no solo consistía en limpiar el juego de errores, sino en una serie de lanzamientos paralelos tan estimulantes como esta 'Edgerunners', elegida en 2023 por los usuarios de Crunchyroll como anime del año.

El estudio Trigger convirtió un RPG de mundo abierto en una tragedia de diez capítulos gracias a la animación desbocada que bebía de 'Kill la Kill' y a la brutal música de Akira Yamaoka. El guionista Bartosz Sztybor contaba que eligieron a Trigger para responsabilizarse del proyecto porque su paleta luminosa contrastaba con la tristísima historia de la primera. En esta ocasión conoceremos a un edgerunner legendario que ha perdido el cromo y la aureola; D, un netrunner nómada con una venganza pendiente; y Roman Carax, un joven cinéfilo que graba vidas ajenas en una ciudad que ha cambiado el cine por las neurodanzas. ¿Entiendes algo? ¿A medias? Es parte del encanto de 'Cyberpunk'.

Y el reparto de la serie sigue, ofreciendo un fresco hiperactivo y frenético de este mundo futuro sin piedad y que ya apunta a que difícilmente encontrará un final feliz: por ejemplo, Talia creció entre torres corporativas y se curtió después con los Maelstrom, una banda obsesionada con el cromo; su madre, Avida, excantante de jazz, vive ahora casada con un directivo de Kang Tao. Ah, y de propina, abandonaremos la nocturnidad que Night City ostenta desde su mismo nombre. Esta vez veremos mucho y muy bien la ciudad de día.

En Xataka | Los 26 mejores animes de todos los tiempos y dónde verlos