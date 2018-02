'Black Panther': sus mejores 13 guiños y homenajes ocultos

'Black Panther' es una rareza dentro de las películas del Universo Marvel fílmico. No se trata solo de su condición fundacional, algo nunca visto antes no solo en las propias películas Marvel, sino en toda la historia del cine: una película comprometida temática y artísticamente con los intereses de una minoría pero que posee esta ambición, presupuesto, alcance y envergadura. También es especial por su propia ubicación dentro del Universo Marvel.

Las películas del MCU, cuando no van a lo suyo y construyen su propio universo-nunca-del-todo-independiente (como 'Guardianes de la galaxia') suelen rebosar guiños y homenajes al resto de los héroes y grupos Marvel, dando la sensación de un cosmos de ficción coherente y con vida propia. Sucede especialmente con las películas relacionadas con el entorno Vengadores, sobre todo las de su accidentado líder el Capitán América, pero también con las de Thor' (que en 'Ragnarok' tiene a otro Vengador, Hulk, como co-estrella) o Iron Man (la primera franquicia del MCU).

AVISO: A partir de aquí, este artículo contiene SPOILERS MODERADOS de 'Black Panther'

Sin embargo Pantera Negra también es un Vengador (al menos en los comics: en las películas, ser un Vengador o no es algo que funciona de forma más difusa), pero 'Black Panther' no entra en ese juego con tanta disciplencia. Por supuesto que su universo forma parte del MCU, y de hecho la presentación del personaje fue en 'Civil War', pero no está tan pendiente de llenarlo todo de guiños y homenajes a otros iconos Marvel.

Lo que no quiere decir que esta 'Black Panther' no venga con su propia avalancha de guiños y homenajes. Es solo que se centran, especialmente, en la cultura pop afroamericana: de los clásicos del pop y el funk a las inevitables referencias a los Panteras Negras reales. Y entre medias, por supuesto, se desliza algún secundario que otro de otras películas Marvel. Te los ponemos todos en bandeja en esta selección de algunos de los mejores guiños y homenajes de la película.

Bast, diosa de las panteras

Bast aparece en la espléndida secuencia de animación con la que arranca la película y en la que se nos habla de la importancia del vibranium y de la herencia del manto de Pantera Negra (¡no es una película de orígenes, bien!). Esta diosa inspirada en la egipcia Bast (o Bastet), primigenia diosa de la guerra, empezó teniendo cabeza de león pero acabó con una más apropiada cabeza de gato, animal sagrado en Egipto y de cuya especie es cuidadora.

En la mitología Marvel, Bast apareció mencionada por primera vez en el número 52 de 'Fantastic Four', en 1966, y acabó teniendo presencia física en el 5 de 'Black Panther', en 1999. Como diosa protectora de Wakanda, es continuamente citada y evocada en las conversaciones y el día a día de los wakandianos.

Oakland, 1992

Mediante un flashback nos trasladamos a esta ciudad y época para conocer el inicio de los problemas actuales de Pantera Negra, con su padre aún portando el disfraz. Oakland es la ciudad donde, en 1966, solo unos meses después de la creación del personaje a manos de Stan Lee y Jack Kirby, nació el partido de los Panteras Negras, la organización que luchaba por los derechos civiles de los negros y a la que la película no hace ninguna referencia directa.

1992 también es un año importante para la cultura negra: es el año de los disturbios de Los Angeles tras la muerte de Rodney King, disturbios que cambiarían la relación de los afroamericanos con la sociedad estadounidense. También es el año del lanzamiento de 'The Chronic', debut de Dr. Dre y, para muchos, el album de hip-hop más importante de todos los tiempos. Ah, y Ryan Coogler, director de 'Black Panther', nació allí.

Public Enemy

En el apartamento del combativo N'Jobu en Oakland hay un cartel de Public Enemy, y tiene todo el sentido del mundo. En 1992, venían de sacar tres discos esenciales para la concienciación negra con tintes combativos, 'It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back' (1988), 'Fear of a Black Planet' (1990) y 'Apocalypse 91... The Enemy Strikes Black' (1991). Los dos últimos discos, además, son emblemáticos de una forma callejera y violenta del afrofuturismo, subcorriente cultural y reivindicativa a la que Pantera Negra le debe muchísimo desde sus orígenes.

Grace Jones

Aunque hoy se le recuerda más como villana imponente en 'Panorama para matar', 'Conan el destructor' o 'Vamp', el papel que tuvo Grace Jones en la asimilación de la cultura africana a través del pop fue importantísimo. Su exótico físico -gracias a su ascendencia jamaicana- incluso para estándares afroamericanos la convirtió en un icono excéntrico, e incluyó motivos tribales en sus videoclips y apariciones. Su cómplice en ese aspecto fue el artista y diseñador Jean-Paul Goude.

En un momento dado de 'Black Panther', un par de guardias personales del monarca de Wakanda, la Dora Milaje, son descritas como "mujeres con aspecto de Grace Jones". Se refieren a su apariencia fiera y andrógina, que popularizó la cantante y modelo solo unos años antes a cuando transcurre la escena. La diseñadora de vestuario de la película, Ruth Carter, ha citado como influencias para el aspecto de la Dora Milaje a diversos estamentos de las tribus Yoruba, Masai y Samburu, lo que sin duda habrá complacido a Jones.

'Regreso al futuro 2'

Shuri, hermana de T'Challa, muestra su nueva equipación para el traje de Pantera Negra, lo que incluye algunas variantes de calzado. Un par funcionan con nanotecnología, se materializan en torno a los pies y están completamente automatizados, como en una vieja película americana que los hermanos solían ver con su padre. Muy posiblemente, se refiere a 'Regreso al futuro 2' y las Nike Air de Marty McFly.

Posiblemente, el guiño más gratuito de la película junto a Klaue cantando 'What Is Love'

La máscara de Killmonger

Cuando asalta el Museo Brutánico con Ulysses Klaue, Killmonger identifica una máscara wakandiana, que afirma que está hecha con vibranium. Más tarde la llevará puesta en un ataque a la CIA, y asegurará sentir el especialísimo mineral. Es una máscara muy identificativa del personaje, y que ha llevado puesta en varios enfrentamientos con Pantera Negra en los comics.

Bucky en Wakanda

Una escena post-créditos de 'Civil War' muestra a Bucky entrando en suspensión vital en Wakanda gracias a la alta tecnología del país africano, en espera de una solución para su programación mental. Cuando el agente del gobierno Everett Ross es herido por una bala dirigida a Nakia, T'Challa lo lleva a Wakanda para que le salven la vida. Shuri lo recibirá con un cínico "otro blanquito que arreglar", en clara referencia al Soldado de Invierno.

La prótesis de Klaue

En 'Vengadores: La era de Ultrón', Ulysses Klaue perdía un brazo a manos del maquiavélico androide creado por Tony Stark. Pero reaparece en 'Black Panther' con una poderosísima prótesis fabricada con tecnología wakandiana, y que, afirma, dispara pulsos sónicos. Es un simpático guiño al villano de los comics en el que se inpira, Klaw, un ser hecho de sonido solidificado y con un cañón en una mano, y una de las némesis históricas de Pantera Negra.

Contra los rinocerontes de combate

El enfrentamiento final entre unas cuantas facciones con distintos intereses en Wakanda tiene uno de sus momentos climáticos con la aparición de los rinocerontes de combate que W'Kabi, guardián de la frontera, cría y entrena. Por supuesto, nada puede parar a nuestro héroe, ni siquiera un rinoceronte furioso: ya lo demostró en los años ochenta, una década oscura para este héroe en los comics, pero que tuvo momentos interesantes como la miniserie de Peter B. Gillis y Denys Cowan Black en la que Pantera Negra domaba a una de estas bestias de modo muy similar a la película.

Las Cataratas del Guerrero

Un escenario muy significativo en la película y que también tiene su importancia en los comics son estas cataratas donde tienen lugar los enfrentamientos rituales entre Pantera Negra y los aspirantes a su regio cargo. Cómo no, Killmonger tendrá ocasión de desafiar al héroe, como ya hizo en los setenta (y con una conclusión muy similar a la película) en uno de los comics más significativos y definitorios del personaje, 'La furia de la pantera', escrito por Don McGregor.

Leopardo negro

¿Sabías que Pantera Negra fue, durante un brevísimo tiempo, Leopardo Negro? Así se llamó a sí mismo en una aparición en 1971 en la colección de los Cuatro Fantásticos, aduciendo connotaciones políticas negativas de su anterior nombre. No caló y quedó como una curiosa anécdota, pero significativamente, el leopardo sería un animal que se identificaría habitualmente con su eterno enemigo, Killmonger.

En la película, en un momento triunfal para el villano, éste viste con un atuendo que recuerda a un leopardo. No solo es un guiño a aquel cambio de nombre, sino también al aspecto original de Killmonger en los setenta y también en la importantísima etapa del guionista Christopher Priest en la serie en los noventa, inspirado en los leopardos. Ah, y su mascota en los comics es un leopardo llamado Preyy.

Bashenga

Uno de los guiños para muy cafeteros de 'Black Panther' está en el nombre de la montaña bajo la que están las reservas de vibranium (y los laboratorios de Shuri): Monte Bashenga. Es el nombre del primer o segundo Pantera Negra (según la etapa del personaje), que cerró la mina y creó el Culto de la Pantera para protegerla de los intrusos. Su poder le fue legado por Bast, la diosa con cabeza felina con la que empezábamos este repaso.

Lobo blanco

En la más bien sosa secuencia post-creditos de 'Black Panther' vemos a Bucky Barnes supuestamente curado de su programación mental y deambulando por la paradisiaca Wakanda. Un niño le llama Lobo Blanco, un guiño a un personaje creado en la mencionada etapa de Christopher Priest: un blanco adoptado por T'Chaka y que vive en Wakanda como parte de la policía secreta, hasta que se enfrenta a T'Challa.

Algunos de estos elementos se han usado para construir el personaje de Killmonger, así que posiblemente no lleguemos a ver al Lobo Blanco de los comics: posiblemente, Ryan Coogler simplemente quería lanzar un guiño a los lectores veteranos.