'Stalingrado', la película de Joseph Vilsmaier de 1993 que retrata la cruenta batalla entre alemanes y rusos que marcó el destino de la Segunda Guerra Mundial, está ahora mismo en el catálogo de Prime Video y de Filmin. Coincide con un momento en que el cine bélico alemán ha vuelto a dar que hablar gracias a 'Sin novedad en el frente' y 'Der Tiger (El tanque)'.

Aunque esta fue la primera superproducción almemana que retrató la derrota, tiene un ilustre preceente: en 1959 Frank Wisbar ya había llevado la batalla al cine en ‘Stalingrado: Batalla en el infierno’, 97 minutos en blanco y negro entrelazados con metraje real de los noticiarios alemanes y soviéticos. Wisbar no tenía, eso sí, la holgura de medios de Vilsmaier: 20 millones de marcos, 12.000 extras y como productor a Günter Rohrbach que venía de estrenar una de las mejores películas bélicas de la histooria, 'El submarino'. Se estrenó en Múnich el 21 de enero de 1993, días antes del 50 aniversario de la rendición alemana.

El frío de esta película es auténtico: parte del rodaje se realizó en Finlandia por falta de nieve, y Vilsmaier, buscando verosimilitud en las imágenes, reclutó a amputados de un hospital de veteranos cercano a Praga para que dieran vida a loss mutilados en el campo de batalla. En la película seguimos al pelotón del teniente que interpreta Thomas Kretschmann desde un permiso en la costa italiana hasta un batallón de castigo, y que vivirá por medio conflictos tan impactantess como la carga de los carros soviéticos contra hombres a campo abierto.

Muy cerca en el tiempo se estrenó otra película basada en la batalla de Stalingrado, 'Enemigo a las puertas' de Jean-Jacques Annaud. EL director francés, sin embargo, optó por romatizar el choque yy visualizarlo de forma muy distinta a Vilsmaier. Éste da una devuelve a la guerra toda su cruddeza y la baña en un frí gélido que hace perfectamente comprensible que a Hitler, en aquella ocasión, le vencieran los elementos.

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