13 estrenos y lanzamientos imprescindibles para el fin de semana: 'Lost in Random', 'Gunpowder Milkshake', Cixin Liu y mucho más

Este fin de semana rebosa heroínas determinadas, decididas y dispuestas a que tengamos un fin de semana emocionante y sin respiro que valga: de la exploradora de mundos azarosos de 'Lost in Random' a las explosivas asesinas de 'Kate' y 'Gunpowder Milkshake', pasando por los contactos con el más allá de 'Daphne Byrne'. No te dejes escapar ni una con las recomendaciones para este fin de semana de nuestra agenda de planazos.

'Gunpowder Milkshake'

La acción frenética está garantizada con este remedo de 'John Wick' en clave femenina que esconde más interés del que cabría esperar por su naturaleza de exploit de un éxito previo. Dirige Navot Papushado, que ya pasmó a propios y extraños con el tenso (y sarcástico) thriller 'Big Bad Wolves'. Y por otra parte, tenemos un reparto de campanillas, que empastan entre sí a la perfección y facturan una película rebosante de acción, violencia y coreografías de primera: Karen Gillan, Lena Headey, Carla Gugino, Michelle Yeoh y Angela Bassett. Casi nada.

Ya en cines

'Kate'

Si 'Gunpowder Milkshake' no ha saciado tus ansias de acción femenina de primera categoría, quizás Mary Elizabeth Winstead te ponga en tu sitio con este enloquecida mezcla de drama yakuza y carrusel de persecuciones y tiroteos ambientados en Tokyo, y que en su premisa bebe algo de aquella memorable 'Crank' de Statham. Una asesina a sueldo despierta un día con un veneno a punto de hacer efecto en su organismo: tiene menos de 24 horas para localizar a los responsables y salir con vida de esta carrera contrarreloj.

Ya en Netflix

'El rostro de Anonymous'

En plena crisis por la pandemia, en primavera de 2020, la red hacktivista Anonymous volvió a la actividad tras unos años manteniendo un perfil bajo. Este documental se adentra, en ese momento, en la personalidad de Commander X, uno de los escasos líderes reconocidos del movimiento, y uno que ha decidido mostrar su cara e identidad. Su experiencia como experto en la Red y sus posibilidades para movilizar masas descentralizadas le permiten desvelar cómo funciona internet y cómo la están usando en su favor los nuevos grupos de ultraderecha.

Ya en Filmin

'Kid Cosmic' T2

No te dejes engañar por su aspecto amable y desenfadado: 'Kid Cosmic' es una serie de animación para todos los públicos que rebosa imaginación y un acabado visual atrevido y brillante. No podía ser menos viniendo de Craig McCracken, creador de joyitas como 'Las Supernenas' o 'Foster, la casa de los amigos imaginarios'. En esta nueva temporada prosiguen las aventuras estelares de Kid Cosmic, un chaval corriente de la Tierra que adquiere grandes poderes al toparse con cinco gemas cósmicas.

Ya en Netflix

'American Horror Stories'

Si te gusta el terror televisivo con la marca del siempre interesante Ryan Murphy, acude a Disney+, que está preparando el camino para lo que será la esperada temporada 10 de 'American Horror Story'. Para ello ha recuperado absolutamente todas las temporadas anteriores de la serie, que ya puedes disfrutar en la plataforma, y le ha sumado la nueva serie de terror de Murphy, 'American Horror Stories', que presentará narraciones independientes en cada capítulo. Ya está disponible el primero de ellos, un caramelito morboso con elementos familiares para los fans de largo recorrido de la serie.

'Lost in Random'

Los suecos Zoink, que están creciendo a un ritmo desmesurado y han pasado de ser un pequeño estudio a una empresa que ya roza los límites genéricos de lo indie, son los responsables de esta maravillita, que exhibe un sistema de juego delicioso centrado en la última tendencia en los juegos que quieren dar un toque estratégico a sus combates: las cartas (con unas gotas de azar, donde está el núcleo mecánico de esta aventura). Y todo con una ambientación y un cuidadísimo diseño que recuerda a clásicos como Tim Burton y los videojuegos de 'American McGee's Alice'. El juego más entrañable y estimulante de la semana.

Ya en PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y Switch

'WarioWare: Get It Together!'

Con la excusa de que Wario y sus amigos han quedado atrapados en un videojuego, este nuevo 'Wario Ware' nos trae una avalancha de más de doscientos microjuegos, como siempre imprescindibles en cualquier consola de Nintendo. La esencia de la franquicia sigue inmutable, con juegos donde prima la habilidad y los reflejos en partidas de apenas un par de segundos, con el añadido de múltiples variantes que propician juego competitivo y desafíos online rotativos.

Ya en Nintendo Switch

'Tales of Arise'

Si lo tuyo son los RPG más o menos tradicionales, 'Tales of Arise' te propone una aventura que puede hacer que no te separes del mando en todo el fin de semana. Conoceremos la historia del reino de Dahna, sometido por el ejército de Rena los últimos 300 años: el lugar está arruinado, como perdida está la memoria de nuestro protagonista, un amnésico que porta una máscara de hierro y que trabará amistad con una chica de habilidades curativas y pasado conflictivo. Con un sistema de combates accesible pero profundo, esta nueva entrega de 'Tales of...' garantiza unas cuantas horas de rolazo, exploración y aventura.

Ya en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

'NBA 2K22'

El incombustible juego de baloncesto de 2K Games vuelve a su cita anual con una entrega cargada de novedades: además de las obvias mejoras en la mecánica y el sistema de juego, se ha potenciado Mi Carrera, en la que hay que planificar cómo se desarrolla la vida de nuestros jugadores dentro y fuera de la cancha. Y el modo MyTEAM sigue apostando por el coleccionismo y las sorpresas para los amantes del baloncesto clásico.

Ya en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

'Una historia pop de los vampiros' (David Remartínez)

La mitología que ronda en torno a los vampiros hunde sus raíces en el folclore tradicional europeo, pero gracias a la literatura, el cine y otras formas de cultura pop, ha evolucionado de las formas más insospechadas. De 'Drácula' a 'Crepúsculo', este libro analiza el mito no solo desde la perspectiva del protagonista de múltiples obras de ficción, sino también su impacto en nuestra forma de ver la sociedad.

Una historia pop de los vampiros Hoy en Amazon por 18,90€

'Esto no es para vosotros y otras historias' (Gemma Files)

Una de las autoras más interesantes de la última hornada de literatura de terror es Gemma Files, que ya sorprendió a muchos con su excelente 'Experimental Film'. La Biblioteca de Carfax la recupera con un volumen que recupera siete estupendos relatos muy propicios para un fin de semana de lecturas de miedo: el lenguaje de los ángeles, enterramientos estrafalarios, leyendas urbanas, vudú y muchas otras convenciones que Files retuerce convenientemente en un volumen imprescindible si te interesa el género.

Esto no es para vosotros y otras historias (LA BIBLIOTECA DE CARFAX) Hoy en Amazon por 20,66€

'Daphne Byrne' ( Laura Marks, Kelley Jones)

Laura Marks (guionista de 'The Good Fight') y Kelley Jones (dibujante de algunas de las etapas más oscuras y aterradoras de Batman) unen fuerzas en un nuevo cómic del sello Hill House Comics, dirigido por Joe Hill ('Locke & Key'). En esta gótica y tenebrosa historia, conoceremos a Daphne, una muchacha de 14 años devastada por la muerte de su padre. Un grupo de ocultistas intentará aprovecharse del dolor de su madre y ella tendrá que recurrir a un ente sobrenatural muy peligroso para evitarlo.

Daphne Byrne (Hill House Comics) Hoy en Amazon por 18,00€

'Sostener el cielo' (Cixin Liu)

El autor de la aclamada 'El problema de los tres cuerpos', que pronto será una serie en Netflix, se ha convertido en el gran abanderado de la ciencia-ficción china. Y este mes puede revalidar el título con este flamante libro de relatos escritos entre 1999 y 2017, es decir, que reflejan el impacto de los profundos cambios que estaba viviendo China. Unos estudiantes que recurren a la física para prevenir una invasión alienígena o un punto de la historia dentro de diez mil años, con la humanidad empezando de cero su historia, son algunos de los planteamientos de un libro que desborda originalidad y conceptos poco convencionales.