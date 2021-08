13 estrenos y lanzamientos imprescindibles para el fin de semana: 'El escuadrón suicida', 'Boss Level', 'A Plague Tale: Innocence' y mucho más

Con un poco de suerte, la llegada de un nuevo fin de semana al calendario puede que se traduzca en unas cuantas horas extra de tiempo de ocio con las que desconectar el cerebro de la rutina. Si no sabéis con qué ocuparlas, tranquilos, que a continuación os traigo 13 propuestas para todos los gustos que incluyen superhéroes antihéroes, ensaladas de tiros e, incluso, oleadas de ratas con bastante mala leche.

'El escuadrón suicida'

¿Estás algo saturados de la pulcritud, la contención y las buenas intenciones del cine de superhéroes contemporáneo? Tranquilos, porque James Gunn ha desembarcado en la "Distinguida Competencia" con una ración salvaje de entretenimiento, violencia explícita, humor cafre y personajes para el recuerdo con 'El escuadrón suicida'; un cóctel imposible de subgéneros e ideas descabelladas que, probablemente, sea lo más parecido a una producción de la Troma con 200 millones de presupuesto que jamás vaya a pasar por nuestras retinas. Brutal.

Ya en cines

'Boss Level'

'Ases calientes', 'Infierno blanco', el infravalorado reboot cinematográfico de 'El equipo A'... Con esta carta de presentación, es más que comprensible que Joe Carnahan siempre esté en nuestro equipo. Con su nueva película, el director y guionista se une a Frank Grillo, Naomi Watts y Mel Gibson para brindarnos un espectáculo de acción, ciencia ficción y comedia que hace suyas las fórmulas de 'Atrapado en el tiempo' y 'Al filo del mañana'. Serie B con alma de videojuego y un impepinable potencial para entretener.

'Despierta la furia'

Otro de esos cineastas que rara vez fallan es Guy Ritchie —vale, olvidemos que existe 'Barridos por la marea'—; y qué mejor de manera de reunirnos con el británico que de la mano de Jason Statham en la brutal 'Despierta la furia'. Versionando la cinta gala 'Le convoyeur', Ritchie sirve en bandeja de plata un thriller que hibrida cine de atracos y filmes de venganza con una crudeza y un estilo tan impresionantes como su juego con la estructura narrativa. Mucho ojo, que su set piece principal no tiene nada que envidiar a la celebrada secuencia de 'Heat'.

'Vivo'

Alejémonos por un momento de la muerte y la destrucción, y propongamos algo para los más pequeños de la casa, que también merecen un poco de cariño. Esta semana, lo más destacado para ellos es 'Vivo'; una cinta de animación dirigida por Kirk DeMicco y Brandon Jeffords —el primero de ellos responsable de títulos como 'Los Croods' o 'Space Chimps'— que, además de por su colorido, destaca por contar con composiciones del mismísimo Lin-Manuel Miranda —'Hamilton'—.

'Cruel Summer'

Si lo vuestro son las series, este viernes podéis disfrutar de los 8 episodios que conforman la primera temporada de 'Cruel Summer'; un thriller con secuestros de por medio, creado por Bert V. Royal, y que destaca por tres elementos principales: su ambientación durante la década de los 90, un reparto en su salsa y hasta las trancas de gente guapa, y un guión enrevesado y rebosante de sorpresas de esos que te dejan pegado a la pantalla giro a giro.

'Belushi'

R.J. Cutler, responsable del celebrado documental sobre Billie Eilish 'The World's a Little Blurry', escribe y dirige este retrato sobre un genio de la comedia de la talla de John Belushi. En poco más de hora y media, a través de archivo y entrevistas a familiares y amigos, el cineasta nos recuerda por qué siempre recordaremos al bueno de John con una sonrisa en la boca, aunque con un tono mucho menos incisivo del que cabría esperar —o, al menos, del deseable—.

'El faro'

Si hace un par de años perdisteis la oportunidad de ver 'El faro' en la gran pantalla y no os habíais planteado recuperarla, a partir de este domingo 8 de agosto, Amazon Prime Video incluye en su catálogo esta pequeña joya salida de la mente de Robert Eggers —autor de la maravillosa 'La bruja'—. Willem Dafoe, Robert Pattinson, una asombrosa fotografía monocromática de Jarin Blaschke y una atmósfera asfixiante es todo lo que necesitó la película para convertirse en una obra de culto instantánea. Demencial y brillante a partes iguales.

Disponible en Amazon Prime Video el 8 de Agosto

'Mr. Corman'

Antes de saltar a otros medios, vamos a cerrar las recomendaciones cinematográficas y televisivas con 'Mr. Corman', la nueva incorporación al catálogo de una Apple TV+ que continúa engrosando sus servidores con contenido de primer nivel. Escrita, dirigida y protagonizada por Joseph Gordon-Levitt bajo el ala de la infalible A24, la miniserie apuesta por regodearse con estilo y buenas formas en las miserias de un profesor en horas bajas.

'The Marvels' #1

¿Ganas de leer un buen cómic pijamero? Esta semana tenéis una cita con la nueva colección de 'Marvels', que vuelve a contar con Kurt Busiek en el guión —responsable de la serie original de cuatro números de 1994 que dibujó Alex Ross— y que, en esta ocasión tiene a Yildiray Cinar a los lápices. Sólo en su primera grapa, editada por Panini, se reúnen superhéroes de la talla del Capi, Spiderman, Iron Man o Thor; así que es complicado resistirse al punto de partida de un arco que promete abrazar todo el Universo Marvel.

'Flash: Avanzar'

¿Que lo vuestro son más los superhéroes de DC? Pues no hay problema, porque la gente de ECC edita los ocho primeros números de la etapa de Francis Manapul y Brian Buccellato en 'Flash' condensados en un primer tomo titulado 'Avanzar'. Barry Allen y su alter ego superheróico recorrerán Central City a toda velocidad investigando crímenes sin resolver y luchando contra un enemigo de la talla del Capitán Frío en un pasatiempo más que digno.

'Demons of Asteborg' (Mega Drive, Steam, Switch)

Para ir cerrando esta lista de recomendaciones, vamos a zambullirnos en el mundo de los videojuegos con una primera propuesta con un delicioso aroma a nostalgia. 'Demons of Asteborg' promete transportarnos a los tiempos de los 16-bits con una aventura a medio camino entre el 'Ghouls'n Ghosts' y 'Castlevania', y con elementos de clásicos plataformeros e, incluso, de títulos como 'Panzer Dragoon' —como veis, tiene de todo—. Aunque lo mejor es que no sólo podréis disfrutarlo en Steam y en Nintendo Switch; si tenéis una Mega Drive, también podéis haceros con una edición física bien hermosa.

'Far Cry 5' (Gratis hasta el 9 de agosto)

Ni un solo fin de semana sin juegos a los que echar el guante sin desembolsar un céntimo. Ahora que estamos a dos meses de que la gente de Ubisoft lance su flamante 'Far Cry 6', el estudio nos da la oportunidad de dedicarle unas cuantas horas a la anterior entrega de la prolífica franquicia de forma totalmente gratuita. La promoción se extiende desde el 5 de agosto hasta el 9, y está disponible en todas las plataformas, incluyendo PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia y PC.

Disponible hasta el 9 de agosto en las plataformas mencionadas

'A Plague Tale: Innocence'

Y, para terminar, otro videojuego que podremos disfrutar de forma gratuita, esta vez a través de la Epic Games Store. Este no es otro que 'A Plague Tale: Innocence'; una auténtica maravilla a medio camino entre el sigilo y el terror sobrenatural, y con una voluntad narrativa impecable que posee unas dinámicas y un tratamiento de personajes a la vanguardia del medio. Hace poco defendí en Espinof que si alguien quiere competir con la adaptación de 'The Last of Us' en HBO, sólo tiene que convertir 'A Plague Tale' en serie de televisión; ahora podéis comprobar si esta idea es descabellada o no.