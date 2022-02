Servidores de Lost Ark: cómo saber su estado y cómo elegir el que más te conviene

Este 2022 ha sido el año de la llegada de Lost Ark a España, y su llegada se ha visto empañada por las largas colas de espera para entrar a jugar. Por eso, nosotros vamos a intentar ayudarte diciéndote cómo puedes elegir el mejor servidor para jugar a este juego, y cómo puedes saber en el estado en el que se encuentra cada uno de ellos.

Vamos a intentar hacer este artículo breve pero entendible. Empezaremos diciéndote cómo puedes comprobar el estado de los servidores sin necesidad de entrar al juego, para que si estás volviendo a casa puedas ir mirando desde cualquier sitio lo que te vas a encontrar si quieres jugar. Y luego, simplemente te daremos algunos consejos rápidos para ayudarte a elegir el mejor servidor.

Cómo saber el estado de los servidores de Lost Ark

Para saber el estado de los servidores en todo el mundo, tienes que entrar en la página playlostark.com/es-es/support/server-status. Se trata de la web oficial en la que Lost Ark va actualizando periódicamente el estado en el que se encuentran sus servidores, de manera que puedas saber dónde es mejor entrar.

Aquí, vas a poder navegar con las pestañas con las que ver los servidores de cada región del mundo. En cada región verás la lista de sus servidores, y a la izquierda de los nombres tendrás un símbolo con el que se indica el estado.

Hay cuatro símbolos diferentes, uno para el estado bueno, otro que indica cuándo hay un tráfico elevando, un tercero que te dice cuándo un servidor está lleno, y otro último que te indica que el servidor no está operativo porque están llevando labores de mantenimiento en él. Siempre será mejor entrar en un servidor con buen estado, y aunque en los que tienen tráfico elevado también puedes estar, seguramente la cola sea mucho mayor.

Aquí, lo único que debes entender de los servidores es que el juego es exactamente el mismo en todos ellos. Lo que cambia es que sólo puedes interactuar con los jugadores de un único servidor, por lo que si haces amigos en un servidor concreto, para hablar con ellos tendréis que coincidir en ese o en otro servidor.

Cómo elegir el mejor servidor en cada momento

Elegir servidor es una tarea bastante sencilla cuando ya llevas tiempo jugando a videojuegos online, pero como no todo el mundo tiene experiencia, vamos a darte los consejos básicos que debes seguir para asegurarte de que tu experiencia sea la mejor posible.

Elige un servidor de tu área geográfica : El primer paso es el de elegir un servidor de tu área geográfica. Por ejemplo, si vives en España los servidores de Europa Central son los más cercanos, y por eso son los que mejor rendimiento tendrán a la hora de jugar online. Si te conectas a servidores americanos, estos estarán más lejos, y puede que haya más lag y una experiencia peor.

: El primer paso es el de elegir un servidor de tu área geográfica. Por ejemplo, si vives en España los servidores de Europa Central son los más cercanos, y por eso son los que mejor rendimiento tendrán a la hora de jugar online. Si te conectas a servidores americanos, estos estarán más lejos, y puede que haya más lag y una experiencia peor. Servidores con mayor habla hispana : Si quieres interactuar con usuarios de tu mismo idioma, recuerda que hay servidores especialmente recomendados para españoles. El servidor Wei de Europa Central suele ser de los que más hispanohablantes tiene, seguido por Kadan. El más recomendado para los jugadores de américa del sur suele ser Agaton.

: Si quieres interactuar con usuarios de tu mismo idioma, recuerda que hay servidores especialmente recomendados para españoles. El servidor Wei de Europa Central suele ser de los que más hispanohablantes tiene, seguido por Kadan. El más recomendado para los jugadores de américa del sur suele ser Agaton. Mira los tiempos de espera : Lost Ark tiene muchos servidores, y aunque vayas a entrar en uno que tenga buena salud y esté marcado como que funciona bien, siempre es posible que haya otro que tenga menor tiempo de espera porque esté un poco más vacío. Nunca está de más probar la cola de más de uno antes de entrar.

: Lost Ark tiene muchos servidores, y aunque vayas a entrar en uno que tenga buena salud y esté marcado como que funciona bien, siempre es posible que haya otro que tenga menor tiempo de espera porque esté un poco más vacío. Nunca está de más probar la cola de más de uno antes de entrar. Organízate con los amigos: Si ya llevas un tiempo jugando a Lost Ark, posiblemente ya hayas conocido a gente con la que has compartido experiencia. Si eso es así, siempre es recomendable tener algún servidor de Discord o algún tipo de vía de comunicación. Así, en el caso de que el servidor donde siempre jugáis no esté funcionando bien, siempre podréis acordar veros en otro servidor.

Al final, la elección de servidor es muy personal. Evidentemente, lo primero es encontrar uno que funcione lo mejor posible. Si no sabes inglés o prefieres gente que use tu idioma, también es importante encontrar uno donde haya más usuarios de tu país, y una vez tengas amistades, pues puede ser útil contactar con ellas para organizarte, aunque intenta no dar nunca datos personales a personas que acabas de conocer.