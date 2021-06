Semáforos en Google Maps: cómo se ven y para qué sirven

Vamos a explicarte cómo ver los semáforos de tu ciudad en Google Maps, una nueva función que la aplicación de mapas de Google ha traído ya a España. Se trata de una función bastante sencilla y sin muchos misterios, pero tampoco queremos que pienses que te va a ofrecer funciones que no tiene.

Por eso, también vamos a explicarte para qué sirve la muestra de semáforos en Google Maps y qué límites tienen, porque al final, por muy llamativa que sea la idea tampoco han implementado gran cosa. En cualquier caso, hay veces en las que puede serte algo bastante útil.

Cómo ver semáforos en Google Maps

Los semáforos de Google Maps están implementados tanto en la web del servicio como en sus aplicaciones oficiales, por lo que vas a poder verlos en cualquier dispositivo desde el que te conectes. Pero no se ven a simple vista, por lo que cuando entres en Maps, posiblemente no veas nada.

Lo único que tienes que hacer es hacer zoom para acercarte en el mapa más cerca de las calles, y cuando lo hagas, a partir de determinado acercamiento podrás empezar a ver los semáforos. En el navegador el zoom lo haces con la rueda central del ratón, y en el móvil pellizcando hacia afuera para acercarte. Recuerda que esto lo puedes ver solo en la capa de Mapa.

Para qué sirven estos semáforos

Lamentablemente, estos semáforos sólo sirven para que sepas dónde hay semáforos en una calle. Cuando estés navegando, puede serte útil saberlo, o también cuando estés planeando una ruta dentro de una ciudad. Pero realmente, tampoco se puede hacer nada más.

Los semáforos son dibujos fijos dentro del mapa, y no son interactivos. No puedes saber el ciclo de cada semáforo ni cuándo se pone rojo o verde. No puedes hacer ningún tipo de interacción con sus marcadores, y ni siquiera se te indica en qué carril están en las vías de doble sentido. Nada.

Por lo tanto, simplemente están ahí a nivel informativo. Puede ayudarte a prestar más atención cuando vas a acercarte a una zona donde haya varios de ellos, o a identificar cuándo unas retenciones con las que te has encontrado pueden ser debidas a un semáforo.