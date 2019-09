Qué se puede hacer y qué no en Telegram Web respecto a Telegram en el móvil

Hoy te vamos a hablar de Telegram Web, la versión de la conocida aplicación de mensajería que funciona directamente en el navegador, sin necesidad de instalar ninguna aplicación en el PC o en el móvil.

Telegram Web es completamente funcional, aunque no ofrece exactamente lo mismo que en la versión de Telegram para el móvil. Aquí te contamos lo que puedes y lo que no puedes hacer con la versión de Telegram para la web, a diferencia de su app para el móvil.

Lo que no puedes hacer con Telegram Web

Empezamos nuestro recuento con lo que no puedes hacer con Telegram Web. A la hora de hablar de las virtudes y carencias de la versión web de Telegram, nos ceñiremos a las funciones principales de la aplicación.

La primera ausencia es evidente: el registro de una nueva cuenta de usuario. Las cuentas de Telegram están enlazadas a números de teléfono y la versión web de la aplicación solo te permite iniciar sesión con una cuenta que ya se ha creado de antemano. Deberás además confirmar tu identidad introduciendo un código antes de empezar a usar Telegram web.

Otra diferencia que salta a la vista al usar Telegram Web en contraposición con la aplicación para el móvil es la cantidad de cosas que puedes enviar a un chat. La lista es mucho más limitada que en el móvil, de modo que no puedes enviar:

Fotos hechas directamente con la cámara.

GIF animados.

Mensajes programados.

Mensajes silenciosos.

Ubicación ni ubicación en tiempo real.

Encuestas.

Contactos.

Música (solo puedes enviar como archivos).

Vídeos cortos.

Contenido de bots, como este para censurar spoilers.

Telegram web tiene considerablemente menos opciones que la versión para el móvil, y eso también se aplica a los grupos. Puedes participar en grupos perfectamente, pero apenas puedes gestionarlos, sin capacidad para modificar administradores, descripciones u otras opciones avanzadas de gestión de grupos.

Por último, la configuración de Telegram Web es mucho más simplificada que la de la aplicación para el móvil. Apenas consta de unos pocos apartados para configurar las notificaciones, mientras que la app de Telegram tiene opciones extensivas de notificaciones, privacidad y personalización.

Hablando de personalización, Telegram Web no soporta por el momento temas y por tanto no cuenta con modo oscuro. Tampoco puedes configurar el aspecto de los chats y no es compatible con los emojis gigantes en 3D añadidos recientemente.

Lo que sí puedes hacer con Telegram Web

Ahora haremos el repaso inverso: aquello que sí puedes hacer en Telegram Web. Para empezar, lo obvio: iniciar sesión con tu cuenta de Telegram y acceder a los chats desde cualquier PC, sin necesidad de mantener el móvil conectado como sucede con WhatsApp Web.

Veíamos antes que la versión web de Telegram limitaba lo que podías enviar a un chat en relación a la aplicación para web, pero lo básico está ahí. Esto es todo lo que puedes enviar con Telegram Web:

Mensajes, con formato (negrita, cursiva, etc.)

Archivos y fotos.

Notas de voz.

Stickers y emojis.

Telegram Web es un poco más tosco que la aplicación para el móvil y no soporta el uso de gestos para responder a mensajes concretos, aunque la funcionalidad sigue estando ahí. Así, seleccionando un mensaje (haciendo clic en él) puedes reenviarlo, eliminarlo o responderlo, igual que en la app.

Si bien la gestión de grupos y canales está mucho más simplificada en Telegram Web, consultar y participar en grupos y canales es completamente posible, aunque el contenido enviado por bots podría no estar disponible. Lo que sí puedes hacer es crear nuevos grupos.

Por último, no nos podemos olvidar de que en Telegram Web puedes ver los contactos de tu cuenta e iniciar un chat con cada uno de ellos. Las funciones de edición de contactos son limitadas, pero al menos puedes eliminar contactos de tu cuenta.

Como puede resultar difícil llevar la cuenta de lo que es posible y lo que no, aquí tienes una tabla comparativa listando lo que es posible y lo que no. Ten en cuenta que Telegram actualiza sus aplicaciones con frecuencia, por lo que es posible que la lista no tarde mucho en cambiar.