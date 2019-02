Qué es IFTTT y cómo lo puedes utilizar para crear automatismos en tus aplicaciones

Hoy te vamos a explicar qué es y cómo puedes utilizar el servicio IFTTT. Se trata de unos de los portales más populares a la hora de sacar un mayor partido con tus redes sociales y los diferentes servicios online que utilizas, ya que permite crear interacciones y tareas automáticas con las que vas a poder ahorrar bastante tiempo.

Puedes pensar en ello como algo muy parecido a los atajos de iOS, las rutinas de Google Assistant o las rutinas de Alexa. Se trata de crear automatismos, de manera que cuando realizas una acción con alguna de tus aplicaciones, automáticamente se realizan las otras tareas que hayas asignado. Es una herramienta que puede cambiar por completo cómo utilizas algunos servicios y redes sociales, por lo que vamos a intentar conseguir que entiendas bien de qué se trata.

Qué es IFTTT

Las siglas de IFTTT significan "IF This, Then That", lo que traducido al español significaría "Si esto, entonces aquello". Con este nombre, se refiere a que es una página con la que puedes crear y programar acciones entre diferentes aplicaciones, de manera que si haces o pasa determinada cosa con una aplicación, entonces automáticamente realiza una acción con ella.

Esto es un poco complicado de entender, pero piensa en ello como una alternativa libre y de terceros a los atajos de iOS, las rutinas de Google Assistant o las rutinas de Alexa. La plataforma conecta diferentes servicios online para automatizar todo tipo de tareas relacionadas con ellos, a las que se conoce como Applets o "recetas".

Así pues, lo que hace esta aplicación es de intermediario entre sus más de 350 servicios asociados para poder combinar acciones y automatismos. Con estas recetas o applets se abarcan todo tipo de servicios, desde automatismos para blogs y redes sociales hasta otros para asistentes de voz, sistemas domóticos y estrategias de correo electrónico.

Para que te hagas una idea tomamos algunos de sus ejemplos. Tomemos como ejemplo Instagram, ya que entre los muchos applets que puedes activar están los de publicar en Twitter, Facebook o tu blog de Wordpress automáticamente las fotos que subas. También tendrás applets para guardar estas fotos en Google Fotos, Evernote o Dropbox, o incluso enviar un mensaje a un chat de Telegram u otras aplicaciones de mensajería cada vez que publiques algo.

Y estos son sólo ejemplos de lo que puedes hacer con una única y sencilla aplicación, imagínate cuán ilimitadas son las posibilidades cuando tienes varios cientos de servicios con los que puedes jugar y crear combinaciones. Esa es la magia de IFTTT, que te permite hacer infinidad de acciones con las que ahorrar el valioso tiempo que tardarías en hacerlas todas a mano.

Cómo se utiliza IFTTT

Lo primero que necesitas para utilizar IFTTT es crearte una cuenta en su web oficial. Al entrar, escribe tu correo electrónico y pulsa el botón Get Started, que te llevará a un segundo paso para crear tu contraseña. Este servicio también te permite crearte una cuenta utilizando la que tengas de Google o Facebook para hacer el proceso mucho más sencillo.

Esto es como cualquier otro servicio online que te encuentres, de manera que no tiene demasiada complicación siempre y cuando busques el botón Sign Up para registrarte, y Sign In para iniciar sesión. Es importante que puedas crear tu cuenta porque así podrás acceder y gestionar tus applets en todo momento de una forma sencilla.

A continuación, lo que tienes que hacer es buscar el servicio o aplicación que quieres automatizar. Para ello utiliza el buscador que tienes en la parte de arriba de la página. También puedes buscar dos aplicaciones a la vez poniendo sus dos nombres, de manera que en los resultados ya te aparezcan directamente los applets que hagan que ambas interactúen.

Los resultados de búsqueda se te mostrarán en dos secciones: Applets y Services. Por defecto estarás en la pestaña de applets, que te mostrará todas las recetas relacionadas con el servicio que hayas buscado. Y si entras en Service verás los nombres de aplicaciones concretas, pudiendo pulsar sobre una de ellas para que se te listen de forma más organizada los applets.

Cuando pulses sobre el applet que quieras utilizar, lo verás en grande en un recuadro en el que puedes ver su título y descripción. Abajo del todo verás cuánta gente lo utiliza y con qué aplicaciones interactúa. Lo único que tienes que hacer para activarlo es pulsar el botón Turn on que aparece en el centro del cuadro.

IFTTT también te va a pedir acceso para tener un control total de las cuentas implicadas en el applet, que en nuestro ejemplo son Instagram y Twitter. Te pedirán poder leer tus perfiles y tu contenido, así como poder publicar en tu nombre o acceder a los mensajes privados. Todo esto es necesario para poder realizar automatismos por ti.

Algunos applets para empezar

Y si quieres empezar a utilizar esta aplicación con algún servicio o red social que uses, aquí te dejamos tres artículos que han hecho nuestros compañeros de Xataka Android y Genbeta con algunas recetas y applets que puedes utilizar.

En Xataka Basics también vamos a ir profundizando en este servicio y en cómo utilizarlo para determinadas tareas o productos. Por lo tanto, puedes dejarnos en los comentarios todas tus dudas o los artículos que quisieras ver explicando algunas de las funciones más avanzadas de IFTTT.