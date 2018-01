Qué es una cuenta de correo de usar y tirar, para qué sirve y dónde conseguir una

Seguro que has oído alguna vez el término de cuenta de correo de usar y tirar, que caduca o para protegerte de spam. Hoy te explicaremos qué son los correos de usar y tirar exactamente, en qué casos te pueden ser de utilidad y te presentaremos unas cuantas alternativas que puedes usar.

Con frecuencia necesitas hacerte una cuenta de usuario para probar aplicaciones o servicios web. Lo normal es usar tu cuenta de correo, pero te expones a recibir spam y mensajes no deseados. Así nacen las cuentas de correo como 10MinuteMail, que te dejan registrarte en un sitio y después desaparecen.

Qué son los correos de usar y tirar

El nombre es bastante descriptivo, y es que se denomina cuentas de correo de usar y tirar a aquellas que usas una vez y después te olvidas de ella, generalmente cuando necesitas comprobar tu identidad mediante correo electrónico y no quieres proporcionar tu dirección de correo real. Se usan para recibir mensajes, pero (normalmente) no para enviarlos.

Estas cuentas de correo generalmente se generan automáticamente y ni siquiera tienen contraseña, por lo que en ningún caso deberías usarlas para recibir ningún tipo de información importante. Esta carencia de seguridad se ve compensada en parte por la propia caducidad: algunas desaparecen automáticamente a los 10 minutos, mientras que otras sobreviven hasta 24 horas antes de eliminar todos los mensajes.

Ejemplo de cuenta de usar y tirar, en este caso de 10 Minute Mail

Son apropiadas para usar cuando te estás registrando en una página web o servicio que no te importa y sabes que no usarás más adelante. Si la usas en un sitio que uses con frecuencia (por ejemplo, Facebook) te arriesgas a perder el acceso a la cuenta, pues la cuenta de correo desaparecerá y no podrás recuperar tu contraseña por correo.

O, peor aun, entonces otra persona la estará usando, de modo que podrá usar la restauración de contraseña por correo e iniciar sesión. Como ves, las cuentas de correo con caducidad son una herramienta muy potente, pero que se debe usar con cuidado.

Para qué sirven

Las direcciones de correo de usar y tirar son útiles para registrarte en apps

El concepto es muy sencillo: una cuenta de correo a la que puedes entrar sin ni siquiera contraseña y que desaparece por sí misma al cabo del tiempo. Lo que puedes hacer con esto depende de ti, pero estas son algunas de las posibilidades:

Registro en webs donde crees que venderán tu información: A veces no tienes más remedio que registrarte en una página web para ver su contenido, por muy mala espina que te de. Si es el caso, lo mejor que puedes hacer es usar una cuenta de correo temporal en lugar de la tuya real.

Si tienes que usar tu correo en un lugar público: Si necesitas publicar tu dirección de correo en un lugar donde cualquier persona puede verlo, incluído los bots que recopilan direcciones para spam, una buena alternativa son las direcciones de usar y tirar. Eso sí, recuerda que la dirección dejará de existir al cabo del tiempo.

Para registrarte en aplicaciones : Cada vez más aplicaciones te piden que te registres para poder usarlas. Si simplemente quieres pasar del registro y estás bastante seguro de que no volverás a usar la aplicación más, usa una dirección de usar y tirar. Si más adelante cambias de opinión, probablemente puedas cambiar la dirección de correo asociada a tu cuenta.

Cuando vas a comprar algo en una tienda y no quieres que te inunden con ofertas: Si estás haciendo una compra aislada en una tienda y no quieres que te inunden el correo con ofertas relacionadas desde ese momento, una cuenta temporal es una buena alternativa.

Cómo crear una cuenta de correo temporal

Hay muchos servicios de correo web temporales, y cada uno tiene un funcionamiento ligeramente distinto. Sin embargo, en la mayoría de los casos no necesitas hacer nada especial para crear una cuenta de correo de usar y tirar. Al no tener contraseña, lo único que necesitas es generar una dirección y ya estás listo para recibir correo.

Por ejemplo, en 10 Minute Mail, uno de los servicios más populares, lo único que necesitas es abrir esta página web en el navegador. Se genera para ti una dirección de correo y tienes diez minutos para usarla. Si quieres, puedes pulsar el botón para otorgarte otros diez minutos de prórroga, pero una vez cierras la pestaña, desaparece.

Es igual de fácil en MailDrop, aunque en este caso puedes elegir exactamente qué nombre quieres que tenga tu cuenta tras abrir su web. Escríbelo en el recuadro y ya está, ya tienes tu cuenta de correo de usar y tirar lista para empezar a recibir mensajes.

Por último, algunos servicios como Email Temporal Gratis te permiten personalizar tanto la dirección de correo que quieres como su dominio, con unas cuantas opciones disponibles. Por lo demás, el funcionamiento es igual: abres su página web, eliges la dirección que quieres y ya la tienes lista para recibir mensajes.

Páginas que ofrecen cuentas de correo temporales

¿Quieres una cuenta de correo de usar y tirar? Ya te hemos mencionado unas cuantas con anterioridad, pero si las prefieres en una lista, estos son los servicios de cuentas de correo temporales más populares:

10 Minute Mail: cuenta de correo que dura 10 minutos. No puedes elegir el nombre. Es algo más segura que otras alterantivas pues ninguna otra persona recibirá la misma cuenta de correo.

Mail Drop: con Mail Drop puedes elegir el nombre de tu cuenta, que seguirá activa mientras siga recibiendo mensajes. Solo se guardan los últimos diez mensajes y no consta con ninguna seguridad (otra persona puede leer los mensajes de la cuenta que has creado).

YOPMail: también puedes personalizar el nombre de tu cuenta, que en este caso caducará a los 8 días. Es posible también escribir correos, algo poco común en las cuentas de correo de usar y tirar.

AirMail: las cuentas de correo que crees en AirMail se borrarán automáticamente pasadas 24 horas, y tiene la ventaja de soportar mensajes con texto enriquecido y de avisarte mediante un sonido cuando te llega un nuevo correo.

GuerrillaMail: otra opción muy veterana en la que puedes elegir entre once dominios distintos. Las cuentas no caducan de por sí, pero se borran todos los mensajes cada hora. Es posible redactar mensajes, e incluso añadir archivos adjuntos en los mismos.

Email Temporal Gratis: tienes diez dominios a elegir para crear tu cuenta de correo, que durará hasta 24 horas desde la última vez que la revises. Si la visitas cada día, la puedes mantener activa indefinidamente.

