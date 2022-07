7 webs para crear una cuenta de email desechable de uso temporal

Te traemos una pequeña colección de páginas en las que vas a poder crear cuentas de correo electrónico desechables, que serán servicios gratuitos para recurrir a ellos cuando lo necesites. Esto te va a permitir realizar gestiones puntuales como registrarte en páginas en las que no confíes sin exponer tu correo real.

En nuestra pequeña lista tenemos dos tipos diferentes de servicios de correo temporal. Los habrá que simplemente te creen una dirección aleatoria, pero también tienes otros que te permitirán elegir el nombre de la dirección de correo temporal, y así poder tenerlo un poco más personalizado.

10 Minute Mail

Se trata de una página muy sencilla de utilizar. Simplemente entras en ella y se te genera una cuenta de correo aleatoria. Esta cuenta sólo estará activa durante diez minutos, y una vez pase ese tiempo simplemente se borrará. En el caso de que no sea suficiente, podrás aumentar el periodo otros 10 minutos.

Durante este tiempo, en la misma página vas a tener una sección en la que puedes visualizar todos los correos electrónicos que te llegan. De esta manera, si te estás registrando en algún sitio extraño podrás recibir un correo de confirmación y utilizarlo.

Correo temporal

Esta página para generar correos temporales está traducida íntegramente al español, lo que te va a ayudar en el caso de que no domines demasiado el inglés. Su funcionamiento es el mismo, podrás generar correos temporales anónimos de forma gratuita para usarlos como quieras.

Es fácil de usar, simplemente entras a la web y se te genera le correo automáticamente. El correo que vayas a crear te durará 48 horas. Lo más interesante es que podrás usar el mismo correo en otros dispositivos con un sistema con el que generarás una contraseña para acceder a él.

Guerrilla Mail

Se trata de otro servicio de correo temporal, aunque en este caso para un poco más largo uso que el anterior. En este caso, no es para que el correo dure 10 minutos, sino que la cuenta creada se borrará cuando pasen 24 horas, y las sesiones de correo durarán 60 minutos. Además, tienes varios dominios diferentes para elegir.

El servicio es totalmente gratuito, y al darte más tiempo tendrás más flexibilidad en el caso de que no solo quieras utilizarlo para registrarte en una página web, sino para que también tengas tiempo de realizar el proceso de eliminación de la cuenta si no te convence.

Moakt

Moakt es un servicio que te permite crear una cuenta temporal de correo electrónico. Es un poco diferente a otros servicios, ya que te permite elegir el nombre que quieres usar, aunque también tienes la opción de crear un nombre de correo totalmente aleatorio como en el resto de casos.

Es un correo muy efímero, y solo puedes usarlo durante una hora, aunque tienes opciones para restablecer el contador. Te permitirá crear direcciones utilizando distintos dominios, pudiendo elegir uno o que todo sea al azar. Por lo tanto, tienes la máxima flexibilidad.

MintEmail

Una página en la que solo con entrar se te genera un correo electrónico temporal, aunque con el aliciente de que te ofrece dos direcciones diferentes en el caso de que una no sea suficiente. Realmente no tiene muchas opciones ni mucho misterio, ya que busca el minimalismo.

Una de sus mejores características es que te permite personalizar el nombre del correo que has generado, y no necesitas pagar para ello. De esta manera, si por alguna razón necesitas usar una dirección que no sea obviamente desechable, tendrás la posibilidad de hacerlo.

TempMail

Otra página que genera correos electrónicos que duran 10 minutos, y con una bandeja de entrada en la que puedes entrar para hacer las gestiones que necesites al recibir los correos. Tiene algunas opciones interesantes, como un botón para copiar fácilmente el correo, y otro para mostrar un código QR que apunte al correo que has generado.

Esta página tiene también una opción de actualizar por si parece que se ha quedado clavado y no te llegan los correos, y otro para forzar la destrucción de tu correo temporal cuando ya hayas terminado. También tiene un plan premium con características extra en el caso de que quieras generar tú el nombre del correo temporal.

Yopmail

Yopmail es otro de los servicios de correos temporales que tienen la particularidad de que te permite crear un correo eligiendo tú el nombre, y lo puedes hacer eligiendo un nombre de correo que sea bastante común, ya que por debajo de él, el servicio añadirá un alias único para que no coincidan con otros.

Por lo demás, este servicio mantiene tu dirección durante un máximo de 8 días, y pasado ese tiempo el correo y todo lo que tengas en él se borrarán. Sin embargo, este tiempo te da la suficiente flexibilidad como para hacer diferentes trámites con él.