Qué es la carga diferida de Chrome, cómo funciona y cómo puedes configurarla para ahorrar datos

Vamos a explicarte qué es la carga diferida de Chrome, llamada también Lazy Loading en inglés, y que en la versión de Android del navegador ha llegado con el nombre de Modo Básico. Se trata de un método con el que Google quiere que puedas reducir el consumo de datos a la hora de cargar una página web, haciendo que todo vaya también más rápido.

Vamos a empezar explicándote de una manera sencilla qué es exactamente la carga diferida. Luego te explicaremos cómo funciona de la manera más fácil de entender que podamos y sin entrar en muchos tecnicismos, y terminaremos diciéndote cómo puedes activarla en Chrome, tanto en su versión para Android como la de escritorio.

Qué es la carga diferida

Cuando entras en una página web, esta puede tardar unos segundos en cargar por completo. Cuando la web tiene bastantes elementos multimedia, el tener que cargarlos ya no sólo puede afectar bastante a los tiempos de carga, sino que también puede hacer que gastes bastantes datos en la tarifa de tu dispositivo móvil.

Una de las soluciones de que se ha encontrado para este problema es la Carga Diferida o "Lazy Loading" en inglés. Se trata de una técnica que consiste en no cargar los recursos multimedia de una web que visitas hasta que estos no aparezcan en la pantalla, de forma que cuando entres en una página se necesitarán menos recursos.

Esto quiere decir que cuando entras en una página web, no tienes que esperar a que se carguen todos los elementos que hay en ella, sino que los elementos multimedia se irán cargando según vayas bajando por la web y llegando a ellos. De esta manera, la carga inicial de la web se hará más rápida, y si no vas a ver todo lo que hay en ella también ahorrarás datos.

Según pruebas realizadas por Google, la carga diferida nativa de imágenes e iframes reduce aproximadamente un 10% los bytes descargados por página para el 75% de usuarios y 8% en bytes descargados para el usuario medio. También mejora en un 0,7% de media el uso de la memoria y entre un 1-2 % de mediana el primer dibujado de la página web.

Cómo funciona la carga diferida

Al entrar una página web, ésta se carga por completo. Esto quiere decir que cuando la abres con tu navegador, se descargan todos los elementos multimedia que tenga, como sus imágenes, animaciones, vídeos o documentos. Esto ayuda a que una vez cargada, puedas navegar por toda la página sin más esperas. Pero claro, al final no vas a ver todo el contenido de la web, y hay páginas que cuando entras a un artículo concreto acaban cargando uno o varios más debajo de él.

En tu PC de sobremesa esto no es un problema mayor, ya que los ordenadores suelen ir sobrados de recursos para esta carga, y las conexiones no sólo son buenas gracias a tu WiFi y tu fibra, sino que no tienes ningún límite de datos y puedes cargar todos los elementos que quieras. Pero en el móvil la cosa es diferente, ya que los de gamas inferiores pueden tener problemas cargando algunos elementos pesados, y las tarifas con menos datos pueden verse rápidamente completadas.

La carga diferida es la solución que empresas como Google han encontrado para ello. Su funcionamiento es sencillo, el navegador divide una web en dos partes, la parte que es visible en el navegador y el resto de la página a la que accedes cuando vas navegando hacia abajo. Los elementos multimedia de la primera parte se cargan desde el inicio, y los de la segunda se van cargando según vas llegando a ellos.

En esta imagen de arriba puedes ver un ejemplo de cómo funciona la carga diferida. La estructura de la web se carga por completo, pero en el lugar donde están las imágenes a las que todavía no has llegado se carga una imagen de marcador de posición. Esto hace que la página se cargue con toda la estructura, y que los huecos donde van las imágenes o elementos multimedia queden "reservados" con el tamaño que estas van a tener. Luego, como ves a la derecha, cuando llegues a los elementos multimedia estos se cargarán.

LazyLoad es un script rápido, ligero y flexible, y está escrito en JavaScript. Lo que hace es comprobar si los elementos multimedia se encuentran en la ventana de visualización del dispositivo. Vamos, que comprueba cuáles de los elementos multimedia insertados en la web con etiquetas como < img >, < video > y otras similares aparecen en la pantalla cuando las estás leyendo.

Que todo funcione correctamente también depende de la página web, razón por la que Google le ha servido todos los detalles técnicos a los desarrolladores. Pero bien utilizada, puede reducir seriamente el tiempo de carga inicial de una página web, lo que la hará menos molesta para los usuarios. Se ahorrarán recursos de procesado del dispositivo en la carga, y también los preciados datos de la tarifa del usuario.

Para evitar problemas, en Android es Google la que se encarga de revisar las páginas que visitas con Chrome. Si activas su modo básico, que es como le han llamado, y Chrome detecta que una web carga lenta, llevará esa página a los servidores de Google para simplificarla. El final es el mismo, que sólo se cargan los elementos multimedia cuando llegas a ellos para reducir el uso de datos "hasta en un 60%".

Activa la carga diferida en Chrome para PC

En la versión de escritorio de Chrome, la carga diferida todavía está en fase de pruebas, y como otras opciones experimentales está en los Chrome Flags. Por lo tanto, el primer paso es ir a la barra de búsquedas de Chrome y escribir la dirección chrome://flags para acceder a ellos.

Una vez accedas a la sección de funciones experimentales, busca el término 'Lazy' en el buscador que verás en la parte superior de la pantalla. Al hacerlo se te mostrarán únicamente dos opciones que sirven para este tipo de carga, la carga diferida de imágenes y a dedicadas a los frames de una web.

Ahora, lo que tienes que hacer es ir al cuadro que hay a la derecha de cada uno de los elementos y elegir la opción Enabled para activarlos. Tienes dos opciones, activar la carga diferida de los elementos marcados con el atributo que los identifica como susceptibles de ser cargados con esta técnica o activarla para utilizarla en todos los elementos de la web.

Activa la carga diferida en Chrome para Android

En Chrome para Android esta función sí está implementada, y es más sencilla de utilizar. Para hacerlo, pulsa en el icono de los tres puntos que tienes arriba a la derecha para desplegar el menú de opciones de Chrome. En él, pulsa en la opción de Configuración para entrar en los ajustes del navegador.

Una vez dentro del menú de Configuración, baja hasta el aparado de Configuración avanzada. En él, tienes que pulsar sobre la opción Modo básico, que es el nombre que Google le ha dado a la opción de carga diferida de Chrome para que sea más fácil de entender por los usuarios.

En la pantalla de modo básico, lo único que tienes que hacer es activar la función pulsando el botón que hay arriba a la derecha. Tal y como se explica en esta página, si utilizas el modo de incógnito no se aplicarán estos cambios.