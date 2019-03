Prueba Microsoft Edge basado en Chromium: qué es esta versión filtrada y de dónde bajarla

Vamos a explicarte qué es exactamente y cómo descargar la versión de prueba de Microsoft Edge basado en Chrome. El navegador de Microsoft anunció en diciembre del 2018 que pronto empezaría a tomar Chromium como base para su navegador, y después de varias filtraciones ha acabado filtrándose el ejecutable de su última versión de prueba para poder probarla en tu PC.

En este artículo primero te vamos a explicar qué puedes esperar de esta versión filtrada, y luego pasaremos a explicarte también qué quiere decir que Edge se pase a Chromium. Y por último, para aquellos que tengan un alma aventurera también explicaremos cómo puedes probar esta versión preliminar no oficial del navegador nativo de Windows 10.

Qué puedes esperar de la versión filtrada

Lo primero que tienes que tener en cuenta es que la versión que hoy ha empezado a recorrer la red es sólo una versión en fases iniciales de desarrollo. Viene de una de las versiones de Windows Insider, que es el programa con el que los usuarios que quieran pueden probar versiones inestables con las que Microsoft prueba en Windows las novedades que en unos meses llegarán para todos.

Esto quiere decir que sí, si te descargas esta versión preliminar de Edge podrás utilizar el navegador y ver algunos cambios, como el aumento de las extensiones, pero posiblemente te encuentres con errores y muchas opciones que todavía no han sido incluidas, algo típico en las versiones de prueba que todavía no han sido finalizadas.

Por ello, no se trata de un navegador que sea recomendable utilizar para tu día a día. Tienes que pensar en él más bien como una especie de demo con la que puedes hacerte a la idea del estado actual de desarrollo de este navegador. Además, al no ser un lanzamiento hecho de manera oficial, no vas a tener ayuda de Microsoft en el caso de que experimentes problemas.

En las primeras pruebas que hemos hecho con esta versión, hemos visto que el aspecto del navegador ya se va pareciendo cada vez más al actual Edge de Windows 10 con su propio motor. El consumo de recursos es mayor y más cercano a Chrome, pero en general funciona bastante bien y sólo falta empezar a añadirle funciones concretas, como las de sincronización o la compatibilidad con soporte del stylus.

Qué quiere decir que Edge se vaya a basar en Chromium

Google Chrome, Opera, Vivaldi o Yandex, todos ellos son navegadores diferentes, pero a su vez tienen una base común: Chromium. Se trata de un proyecto de código abierto creado por Google, y es realmente la parte más fundamental del navegador, su motor, su base. Por ello, puedes pensar en Chrome como una modificación de Chromium a la que Google le ha añadido sus propios códecs, plugins y opciones específicas.

Todos los navegadores que utilizan Chromium como base comparten sin embargo algunos aspectos en común. Por ejemplo, todos pueden utilizar el mismo catálogo de extensiones, y aunque algunos navegadores decidan incluir sus propias tiendas de extensiones para tener un control más personal de cuáles ofrecen, al final también se pueden instalar las de terceros.

La fuerza de Chrome liderando el mercado de navegadores ha hecho que muchos otros decidan utilizar su misma base. Al ser un proyecto de código abierto no sólo Google ayuda a mejorarlo, sino toda una comunidad de desarrolladores. Esto hace que parte del trabajo más complicado de crear un navegador ya esté solucionado gracias a utilizar Chromium, por lo que el resto de empresas de navegadores pueden centrar sus esfuerzos en el aspecto visual y sus opciones para diferenciarse.

Esta popularidad de Chromium ha hecho que algunas otras empresas que estaban intentando utilizar su propio motor para sus navegadores se hayan rendido. El último ha sido Mircosoft anunciando que harán que Edge utilice Chromium, aunque todavía hay algunos otros navegadores como Firefox que intentan resistirse.

Y es que para Mozilla, los creadores de Firefox, que tantos navegadores usen Chromium es una mala noticia para Internet, ya que opinan que "la salud de Internet y la vida en línea dependen de la competencia y la elección", algo que disminuyen si al final todos utilizan una base creada por Google, algo que llevaría a una especie de monopolio.

Por lo tanto, a efectos prácticos, que Edge se pase a Chromium quiere decir que podrá utilizar las extensiones de Chrome, y que muchas páginas que están optimizadas para el navegador de Google empezarán a poder utilizarse también mejor en Edge. Ambos navegadores pasarán de ser competencia directa a ser simples hermanos o primos que comparten una base común, aunque Microsoft todavía podrá mejorarlo a su manera para hacer destacar el suyo.

De dónde descargar la versión filtrada

Cuando una versión de pruebas de una aplicación se filtra de manera no oficial en la red, acaban existiendo una gran cantidad de alternativas desde donde descargarla, y algunas de ellas puede ser peligrosa. Por eso, lo mejor es ir directamente a la persona que ha hecho la filtración. Esto quiere decir que, tal y como vemos en el ya retirado enlace de descarga que apareció en primer lugar en Reddit, tienes que seguir a un usuario de Twitter llamado @wbpluto.

Si revisas los últimos posts del usuario, en uno de ellos encontrarás una dirección de descarga y una clave de cifrado. Esta clave se utiliza para intentar evitar una difusión descontrolada del enlace, ya que sin ella no se puede realizar la descarga.

Como te acabamos de decir, cuando entres en el enlace de descarga tendrás que introducir la clave de cifrado, que es la misma que se habrá añadido junto al enlace en el mensaje del post original del usuario.

Una vez escribas esta clave, ya podrás proceder con la descarga del archivo comprimido. Recuerda que una vez termine la descarga, tendrás que descomprimir el archivo .zip para poder utilizar el navegador.

Y ya está. Cuando descomprimas el archivo, sólo tienes que hacer doble click sobre el ejecutable .exe e iniciarás el navegador. Se ha compilado una versión no oficial de prueba, o sea que no vas a tener que instalar nada para poder utilizarlo. Eso sí, como enseguida verás se trata de una versión bastante limitada.