Orden cronológico en Twitter: qué es y dos métodos para activarlo

Hoy vamos a explicarte cómo activar el orden cronológico en Twitter. Hay dos maneras de hacerlo, la primera es un nuevo método que ha anunciado Twitter para devolver oficialmente esta manera de organizar el contenido de tu Timeline, y la segunda son unos ajustes manuales que puedes realizar para "forzar" a Twitter a que se ciña al orden cronológico bloqueando algunos comandos.

La red social acabó con el orden cronológico en 2016 para implementar un algoritmo que ordenase por nosotros nuestro contenido, aunque ahora Twitter ha decidido recuperarlo. Por eso vamos a empezar explicándote qué es exactamente el orden cronológico, y después pasaremos a mostrarte los dos métodos para implementarlo que puedes utilizar. El de bloquear comandos es un método no oficial, o sea que podría no funcionar correctamente no dejar de hacerlo si Twitter hace cambios.

Qué es y por qué vuelve el orden cronológico de Twitter

El orden cronológico a la hora de mostrar el contenido de Twitter es que, cuando entres a la red social, los tuits de los usuarios a los que sigues se ordenan desde el post más reciente al más antiguo sin ningún tipo de excepción. En 2016 se decidió cambiar este orden sustituyéndolo por un algoritmo que organizaría tu Twitter de manera que no vieras primero los tuits más recientes, sino los que la red social considerase más atractivos para ti.

2/ We’ve learned that when showing the best Tweets first, people find Twitter more relevant and useful. However, we've heard feedback from people who at times prefer to see the most recent Tweets. — Twitter Support (@TwitterSupport) 17 de septiembre de 2018

Según explican desde Twitter, cuando le muestran a sus usuarios los tuits más interesantes primero estos suelen encontrar la red social más relevante y útil. También dicen que siempre han intentado que su Timeline o portada tuviera siempre un buen equilibrio entre los tuits más recientes y los que su algoritmo considera que te va a interesar más.

3/ Our goal with the timeline is to balance showing you the most recent Tweets with the best Tweets you’re likely to care about, but we don’t always get this balance right. — Twitter Support (@TwitterSupport) 17 de septiembre de 2018

Sin embargo, en Twitter admiten que no siempre han conseguido mantener un buen equilibrio entre ambas maneras de mostrar contenido, y explican que también han recibido las opiniones de muchos usuarios que quieren únicamente el orden cronológico. Por estas dos razones han decidido recuperar el orden cronológico y ofrecer una manera con la que los usuarios puedan optar por él en vez de por el orden mediante su algoritmo.

De esta manera, Twitter te dará la opción de elegir cómo quieres ver el contenido de la gente a la que sigues. Podrás activar la opción Mostrar los mejores Tweets primero para que el algoritmo le dé prioridad al contenido que crea que te va a gustar, o desactivarla para ceñirte a un orden cronológico.

Este nuevo método de Twitter también sirve para desactivar los "me gusta" de los usuarios a los que sigues, las recomendaciones de Por si te lo perdiste y los tuits recomendados de personas a los que no sigues. Antes, este contenido se te mostraba incluso al desactivar la opción Mostrar los mejores Tweets primero, pero ahora también dejará de aparecer.

En cualquier caso, tienes que tener en cuenta que estos son unos cambios que acaban de anunciarse, y que como se irán implementando gradualmente es posible que tarden unas horas o algún día en entrar en efecto para algunos usuarios. Además, Twitter también ha asegurado que son cambios provisionales, por lo que este artículo lo iremos actualizando según vayan efectuándose los cambios.

Activar orden cronológico en ajustes de Twitter

Si quieres activar el modo cronológico de forma oficial con el nuevo método de Twitter, primero abre el menú de opciones pulsando sobre tu perfil. En el menú emergente pulsa sobre la opción Configuración y privacidad para acceder a los ajustes de la red social.

Ahora, una vez dentro de Configuración y Privacidad, ve a la sección Contenido y desactiva la opción Mostrar los mejores Tweets primero. Haciéndolo desactivarás el algoritmo para que se muestre el contenido únicamente en orden cronológico, aunque como hemos explicado antes esto podría tardar algunas horas en funcionar correctamente.

Si quieres activar el modo cronológico de forma oficial con el nuevo método de Twitter utilizando la aplicación móvil, abre el menú del lateral izquierdo pulsando sobre tu imagen de perfil. En este menú emergente pulsa sobre la opción Configuración y privacidad para acceder a los ajustes de la red social.

Una vez estés en el menú de Configuración y privacidad, ahora tienes que pulsar sobre la opción Preferencias relativas al contenido, ya que es donde puedes hacer cambios a la manera en la que se te muestra el timeline.

Ahora, una vez dentro de Preferencias relativas al contenido, ve a la sección Cronología y desactiva la opción Mostrar los mejores Tweets primero. Haciéndolo desactivarás el algoritmo para que se muestre el contenido únicamente en orden cronológico, aunque como hemos explicado antes esto podría tardar algunas horas en funcionar correctamente.

Activar orden cronológico bloqueando comandos

Si quieres forzar el orden cronológico de Twitter de forma manual, primero abre el menú de opciones pulsando sobre tu perfil. En el menú emergente pulsa sobre la opción Configuración y privacidad para acceder a los ajustes de la red social.

Una vez estás en Configuración y privacidad, primero tienes que pulsar sobre la sección Palabras silenciadas en el menú lateral izquierdo (1). Una vez estás dentro, pulsa sobre el botón Agregar (2) para añadir palabras bloqueadas.

Ahora, lo único que tienes que hacer es silenciar las palabras suggest_recycled_tweet_inline, suggest_activity_tweet y suggest_pyle_tweet. Con ello desactivarás el algoritmo de la cronología de Twitter y las recomendaciones. Siléncialas para cualquier usuario y para siempre.

Si quieres forzar el orden cronológico de Twitter de forma manual utilizando la aplicación móvil, abre el menú del lateral izquierdo pulsando sobre tu imagen de perfil. En este menú emergente pulsa sobre la opción Configuración y privacidad para acceder a los ajustes de la red social.

Una vez dentro de la Configuración y privacidad de Twitter, ahora pulsa sobre la opción Privacidad y seguridad que tienes justo debajo de Cuenta. La opción de bloquear palabras está dentro de esta categoría.

Una vez dentro de la opción Privacidad y seguridad, ahora debes pulsar sobre la opción Palabras silenciadas que encontrarás en la categoría de Seguridad.

Una vez estés en la sección de Palabras silenciadas, lo único que tienes que hacer es silenciar las palabras suggest_recycled_tweet_inline, suggest_activity_tweet y suggest_pyle_tweet. Con ello desactivarás el algoritmo de la cronología de Twitter y las recomendaciones. Siléncialas para cualquier usuario y para siempre. Para añadir cada palabra silenciada pulsa sobre el icono + que tienes en azul abajo a la derecha.

Imagen de portada | Alan O'Rourke

En Xataka Basics | Twitter: 33 trucos (y algún extra) para convertirte en un experto en la red social