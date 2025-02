Letras del Tesoro en la Renta 2024: cómo tributan y cuánta retención tienen en la declaración de 2025

Vamos a decirte cómo tributan las Letras del Tesoro en la Renta 2024, que es la que vamos a declarar en 2025 para tributar por el pasado año fiscal. Comprar Letras del Tesoro sigue siendo una manera muy segura de invertir con bajo riesgo y una rentabilidad interesante, pero como todas las inversiones también tendrás que incluirlas en tu declaración.

Aquí, antes de empezar debes saber que ahora no vas a declarar las compradas el año pasado, sino que tendrás que tributar por las que pudieras haber comprado en el año anterior, que son las que han vencido durante al año pasado. Vamos, que no se tiene en cuenta el año en el que se compraron, sino ese en el que vencieron y se te devolvió el dinero.

Cómo declarar las Letras del Tesoro

Las Letras del tesoro deben ser declararlas en la Renta del año siguiente de venderlas. Esto quiere decir que aunque el año pasado las comprases y enseguida te ingresasen los beneficios, realmente luego las vas a vender y recuperar tu dinero este año. Eso significa que tendrás que declararlas el año que viene, cuando hagamos la Renta correspondiente a este año fiscal.

Eso sí, si has comprado unas letras a más corto plazo, entonces la cosa cambia. Si las vendiste al año pasado sí las tienes que declarar. Vamos, que no se tiene en cuenta cuando te ingresan los beneficios, sino cuando recuperas el dinero que has invertido.

Las Letras se consideran como "activos financieros emitidos al descuento o de rendimiento implícito". Esto quiere decir que la diferencia entre lo que pagaste por ellas y lo que recibiste al amortizarlas es algo que debes declarar. Se considera un rendimiento de capital mobiliario, y está sujeto al IRPF correspondiente.

Por ejemplo, si compras Letras del Tesoro por un valor de 20.000 euros y las vendes al año siguiente por 20.400 euros, tu rendimiento obtenido son 400 euros. Y este rendimiento es lo que debes declarar, y dependiendo de cuánto sea se le aplicará un tramo de IRPF u otro.

Para declarar las Letras del Tesoro, tendrás que hacerlo de forma informativa rellenando el modelo 192 de Hacienda. Es un trámite que ya puedes hacer desde que ha comenzado el año, y luego las ganancias se tributarán a la Agencia Tributaria en la declaración de la Renta. Con todo esto, al informar sobre ello lo normal es que las letras te aparezcan en el borrador cuando vayas a hacer la declaración, y que no tengas que preocuparte más.

Estos son los tramos establecidos dependiendo de las ganancias que obtengas:

19% de retención para ganancias de menos de 6.000 euros.

para ganancias de menos de 6.000 euros. 21% de retención para ganancias entre 6.000 y 50.000 euros.

para ganancias entre 6.000 y 50.000 euros. 23% de retención para ganancias entre 50.000 y 200.000 euros.

para ganancias entre 50.000 y 200.000 euros. 27% de retención para ganancias entre 200.000 y 300.000 euros.

para ganancias entre 200.000 y 300.000 euros. 28% de retención para ganancias superiores a 300.000 euros.

