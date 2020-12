Leer cómics online: 22 páginas y aplicaciones para descargar y leer cómics digitales

Te traemos una pequeña colección de 22 páginas web y aplicaciones para descargar y leer cómics digitales, tanto en tu ordenador como en tus dispositivos móviles. Con ellos, podrás acceder a una amplia colección de cómics digitales gratuitos y de pago, y podrás leerlos online o incluso descargarlos para consumirlos en tu dispositivo. Todas las herramientas son perfectamente legales, o sea que no desaparecerán de repente.

La idea de este artículo es que si quieres empezar a leer cómics digitales, tengas aquí las herramientas suficientes como para empezar a hacerlo. Encontrarás tanto cómics occidentales como manga, ya sea profesional o creaciones hechas por la comunidad indie. Todos los gustos y los géneros tienen cabida.

Y como decimos siempre en Xataka Basics, si crees que en nuestra lista nos hemos dejado fuera algún recurso que consideres vital e importante para los amantes de los cómics online y digitales, no dudes en dejarnos tus propuestas en la sección de comentarios. Así, todos los lectores podrán beneficiarse de los conocimientos de nuestros xatakeros.

ComicScreen

Y el orden alfabético ha querido que empecemos no con una web o aplicación para descargar cómics o leerlos online, sino con una que sirve para visualizar esos cómics que tengas descargados en tu móvil. En este caso, es una aplicación exclusiva para Android, una de las mejor valoradas y lee archivos ZIP, RAR, CBZ, CBR e imágenes JPEG, GIF, PNG y BMP.

La aplicación tiene funciones como poder hacer scroll por las imágenes, hacer bookmarks, y modos de visionado en horizontal y vertical. Puedes mover las carpetas donde tienes el contenido, ver la lista o cantidad de imágenes y recortar sus márgenes.

ComiXology

Se trata de uno de los mayores nombres en el sector de la compraventa de cómics digitales, una tienda online que fue comprada hace unos años por Amazon, y que destaca por ofrecer los cómics de las grandes editoriales, como pueden ser Marvel, DC, Dark Horse o Image entre otras. También tiene a la venta cómics indies.

La página se centra en vender las ediciones estadounidenses de los cómics, lo que quiere decir que la mayoría de ellos te los vas a encontrar en inglés. Además de un catálogo bien completo y perfectamente organizado en secciones, también te vas a encontrar otras secciones interesantes, como la sección de cómics gratis o la de packs en oferta.

Comic Book Plus

Si quieres descargar cómics gratuitos de forma totalmente legal, una de las mejores opciones es la de recurrir a los cómics de dominio público. Esto quiere decir que son obras que ya no tienen ningún tipo de derechos de autor, por lo que se pueden descargar y distribuir de forma totalmente gratuita. Para descargarte estos cómics sólo necesitarás registrarte en su plataforma.

La página tiene más de 38.500 cómics en su repositorio, ofreciéndote todo tipo de categorías de diferentes décadas del siglo pasado. La página tiene también una sección con 2.792 cómics en español, así como otros idiomas que no sean el inglés, en el que están la gran mayoría de obras.

Dark Horse Comics

Dark Horse es una de las grandes editoras de cómics que puedes encontrarte en la industria, y tiene una aplicación web en la que puedes adquirir y leer online mucho de su contenido. Ofrece desde mangas hasta cómics occidentales como 'Hellboy', 'The Umbrella Academy', 'Mass Effect' o 'The Witcher' entre muchos otros.

En su aplicación oficial vas a encontrar un poco de todo. Evidentemente, casi todo el contenido es de pago y tendrás que comprar los tomos de las sagas que quieras leer. Sin embargo, también te ofrece algo de contenido gratuito, con algunas series o episodios que podrás leer sin tener que pagar.

Enlace: Android e iOS

Digital Comic Museum

Se trata de otra página en inglés en la que puedes encontrar miles de cómics de dominio público. Esta página tiene un diseño un poco más rudimentario, aunque también te ofrece una enorme cantidad de material para descargar.

Evidentemente, la mayoría de cómics de la web son bastante antiguos, por lo que no es un sitio al que ir si estás buscando obras modernas. Útil es saber que cuando entras en la ficha de uno de los cómics, podrás saber su autor, su año de publicación o incluso el precio que tuvieron en su día. Lo único es que necesitarás armarte de paciencia y amor por la aventura para bucear por sus categorías.

Google Play Books

La aplicación de lectura de Google para móviles también está preparada para leer cómics. De hecho, incorpora opciones interesantes como la de resaltar los bocadillos de las viñetas para no perderte nunca cuando estás leyendo y hay mucho texto. Eso sí, para utilizar la aplicación tendrás que comprar los cómics aparte.

Enlace: Android e iOS

Lektu

Lektu viene a ser algo parecido a GOG, pero dirigido al mundo de los libros digitales. Se trata de una plataforma española de venta online de ebooks y cómics digitales, haciendo sitio también para audiolibros, podcasts o libros en papel. Esta plataforma tiene mucho contenido gratuito para que nunca te falte nada que leer.

Una de sus principales bazas es que su contenido no tiene DRM, lo que quiere decir que cuando lo compres puedes descargarlo cuanto quieras y leerlo sin límite en cualquier dispositivo donde lo quieras poner. También hay algunas opciones interesantes como la de "paga si te gusta", que te permite pagar voluntariamente tras haber descargado una obra.

Lezhin

Se trata de un portal de webtoon, lo que vienen a ser cómics online independientes. El estilo predominante es el manga, y es un portal que mezcla contenido gratuito con otro para el que hay que pagar, que se centra en permitir que los autores independientes puedan compartir con el mundo sus historias. Puedes encontrarte todo tipo de géneros y contenidos, aunque en inglés.

Manga Plus

Si lo que te gusta es el manga, Manga Plus es una de las grandes referencias a la hora de consumir este tipo de cómics en móviles y tabletas, aunque también tiene una versión web. De hecho, la aplicación viene de la mano de Shueisha, una de las editoriales de manga más conocidas en el mundo. En su catálogo vas a encontrar obras como Dragon Ball, One Piece, My Hero Academy o Naruto.

Lo que ofrece esta aplicación es acceso a varias decenas de obras de forma totalmente gratuita, legal y oficial. Eso sí, la aplicación tiene anuncios para monetizarse y en algunos mangas no aparecen todos los capítulos, pero están todos traducidos y tienes también muchos con estrenos simultáneos con Japón.

MangaToon

MangaToon es una aplicación móvil que intenta seguir la estela de Manga Plus, pero que se centra en los webtoons o cómics indies, aunque siempre también siendo manga. Aquí, como otras alternativas de la lista, ofrece un puñado de cómics gratuitos, pero luego también tienes muchísimos otros que ya no son gratis.

En este aspecto, lo que utiliza la aplicación es un sistema de puntos con el que adquirir los capítulos de las obras de pago. Las historietas son más cortas, y algunas pueden llegar a tener varias actualizaciones por semana. En cuanto a géneros, vas a encontrarte de todo, desde la acción y la comedia hasta el yaoi o romántica.

Marvel Comics

Marvel es uno de los mayores pesos pesados de la industria del cómic, gracias a sus grandes franquicias de videojuegos. Hasta hace poco tenía una plataforma online llamada Marvel Digital Comics para vender sus cómics en formato digital, pero recientemente la cerraron para centrarse en sus aplicaciones móviles como plataforma de consumo para sus móviles.

Las apps móviles son las de Marvel Cómics, y en ellas puedes adquirir y leer miles de cómics de la empresa. Si tenías comprado algún cómic en la tienda web anterior, también se te mantendrá en tu cuenta cuando accedas a ella a través del móvil.

Enlace: Android e iOS

Marvel Unlimited

Y si comprar cómics por separado no te gusta, Marvel tiene otra alternativa llamada Marvel Unlimited. Se trata de una tarifa plana que por 10 dólares al mes o 69 dólares al año te da acceso a más de 28.000 cómics digitales de la editorial, incluyendo Spider-Man, Iron Man, Capitán América, Avengers, Star Wars, Deadpool y un larguísimo etcétera. También tienes un periodo de prueba gratuito de 7 días, aunque has de saber que casi todo el contenido es en inglés.

Panels

El artículo lo hemos empezado con un lector de archivos de cómic para Android, y ahora llega el momento de ofrecer una réplica exclusiva para iOS. En este caso, es una aplicación disponible para iPhone e iPad, y que se caracteríza por una interfaz muy limpia y cuidada, y ser compatible con los archivos CBR, CBZ y PDF.

Además, la aplicación también te da muchas facilidades a la hora de cargar el contenido. Puedes hacerlo desde la memoria interna de tu dispositivo, pero también desde nubes como iCloud, Google Drive o Dropbox entre otras. Además, permite sincronizar el progreso de lectura entre todos tus dispositivos.

PanelSyndicate

Se trata de otra plataforma para que los autores de cómics digitales puedan ofrecer sus obras a todo el mundo sin DRM. Y con cómics digitales, no nos referimos a cómics que han sido digitalizados, sino a los autores independientes que crean sus propios cómics directamente en formato nativo.

La característica distintiva de esta plataforma es que permite que tú decidas el precio que quieres pagar por los cómics. Vamos, que los puedes descargar gratis, aunque seguro que el autor agradece que le des algo de dinero por su trabajo. Aquí, todos los cómics están en inglés, y la mayoría de ellos también en español o incluso en catalán.

ReadDC

La todopoderosa DC Comics también tiene su propia web para poder adquirir en ella sus cómics digitalizados. Tiene una gran cantidad de secciones, desde la pensada para novatos que quieran iniciarse hasta otras para sus sagas más populares, los cómics imprescindibles o las novedades recién lanzadas. Deberás crearte una cuenta para tener en ella todo el contenido que compres.

Lo que debes tener en cuenta es que es una tienda internacional con los cómics en inglés y donde vas a pagarlos en dólares. Como alicientes, te vas a encontrar con que tiene una sección para cómics gratuitos que va liberando de vez en cuando, aunque ya te aviso que suelen ser bastante pocos.

Readler

Otro lector de cómics ya descargados para móvil, en este caso con versiones tanto para Android como para iOS. Vamos, que no es exclusivo, sino que puedes encontrarlo en ambas plataformas. El lector es compatible con los formatos de cómic digital CBZ, CBR y PDF.

Esta app móvil te va a permitir visualizar cómics desde nubes como Google Drive y Dropbox entre otras, pero también cargarlos directamente desde una URL o desde el correo electrónicos. Además, también podrás compartir páginas sueltas de un cómic mediante otras aplicaciones, como por ejemplo con WhatsApp.

Enlace: Android e iOS

Tapas

Actualmente es una de las aplicaciones de moda para acceder a webcomics con miles de historias de creadores independientes. Es una comunidad de creadores que, según sus creadores, tiene ya publicadas más de 86.000 historias de todo tipo de géneros, por lo que es difícil no encontrar algo que cuadre con tus gustos personales.

Aquí, te vas a encontrar con el mismo sistema de monetización que vas a ver en muchas aplicaciones similares. La aplicación es gratis, así como algunas de sus historias, pero para el grueso de ellas y poder leer todos sus capítulos tendrás que invertir en su sistema de monedas virtuales.

Toomics

Se trata de un servicio para acceder a una gran cantidad de cómics amateurs, muy por el estilo de otros servicios que hemos visto aquí. En este caso, se trata de un servicio con algo de contenido gratuito, pero que pide una suscripción de 9 dólares al mes a cambio de poder acceder a todo su catálogo, en el que ofrece opciones como el modo familiar para ocultar el contenido para adultos.

WebComics

Se trata de otra página en la que vas a encontrar muchos cómics independientes, y que de hecho ofrece varios cómics exclusivos tras llegar a acuerdos con varios de los autores de todo el mundo. Aquí vas a encontrarte una buena colección de cómics diarios, y algunas funciones sociales para interactuar con otros usuarios.

Aquí, también te vas a encontrar con que una pequeña parte del contenido es gratis, pero para acceder al resto necesitarás utilizar su servicio de pago. Realmente, algo bastante común en este tipo de aplicaciones.

Webtoon

Se trata de una plataforma o comunidad online especializada en la publicación de cómics independientes. En esta web, creadores de todo el mundo suben sus obras para que puedas acceder a todo tipo de títulos, ya sean de romance, comedia, acción, fantasía o terror. Puedes consumir su dispositivo tanto desde su web oficial como en sus aplicaciones móviles.

La plataforma te permite crearte una cuenta para poder centralizar en ella los historiales de todo lo que llevas leído o que te avise de los nuevos episodios de tus favoritos. También para poder acceder a una comunidad social en la que ir dejando tus comentarios. La web ofrece la mayoría de su contenido gratuito, pero también tiene un sistema de monedas virtuales para poder adquirir el contenido que es de pago o acceso anticipado exclusivo.

WeComics

Y casi terminamos con WeComics, una última aplicación para consumir cómics independientes. La idea es que si con todas las anteriores no has conseguido encontrar nada que te guste, pues aquí tienes otra similar con todavía más historietas de todos los tipos y géneros. Algunas son gratis, y pero en muchas tendrás que pagar para desbloquear sus episodios y leerlas completas.

YACReader

y terminamos definitivamente con YACReader. En este artículo hemos hablado de algunos lectores de cómics que son exclusivos para esos que ya tienes descargados en tu móvil o tableta, y este es un lector de cómics para ordenadores. Es multiplataforma, y tiene versiones tanto para Windows como para GNU/Linux y macOS.

El programa soporta una gran cantidad de archivos de cómic, comprimidos, e imágenes, como rar, zip, cbr, cbz, tar, pdf, 7z, cb7, jpeg, gif, png, tiff y bmp. También puedes configurar rotación o modo de visualización, te permite ordenar toda tu colección de cómics, ponerles tags, o encontrar tus favoritos con su buscador.