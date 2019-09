Lanzamiento y demo de 'FIFA 20': qué tiene, a qué plataformas llega y cuáles son las fechas de salida

Hoy vamos a hablar sobre el lanzamiento de la demo y del juego completo de FIFA 20. Cada año la nueva entrega de FIFA es uno de los juegos más esperados y te contaremos las fechas clave si tienes pensado hacerte con él, así como con su demo para poder probarlo un poco antes sin compromiso.

Empezaremos contándote estas fechas, para después contarte brevemente las novedades de esta nueva entrega, continuar con los distintos packs que puedes reservar. Cada uno de estos packs tiene distintos tipos de recompensas.

FIFA 20: lanzamiento de la demo y la versión final

'FIFA 20' llegará oficialmente el 27 de septiembre simultáneamente a Xbox One, PlayStation 4 y PC. Habrá de igual modo una versión 'Legacy' para Nintendo Switch, lo cual significa que tendrá plantillas actualizadas y cambios menores con respecto al año pasado, pero no incluirá el nuevo modo VOLTA ni otras novedades. No habrá FIFA 20 para PlayStation 3 ni Xbox 360.

La demo está disponible desde hoy 11 de septiembre en sus tres plataformas principales. La puedes encontrar para PlayStation 4 en la PlayStation Store, para Xbox One en la Tienda de Microsoft y para Windows en Origin.

En cuanto al contenido de la demo, podrás probar dos modos de juego ('Partido rápido' y 'Fútbol Volta'), seis equipos (Paris Saint-Germain, Liverpool, Tottenham Hotspur, Chelsea, Borussia Dortmund y Real Madrid) y tres estadios (Santiago Bernabéu, Tottenham Hotspur Stadium y Stamford Bridge). Nintendo Switch y su 'FIFA 20 Legacy' se quedan un año más sin demo.

Packs y novedades

En cuanto al juego completo, una de las mayores novedades este año es la apuesta por el fútbol callejero, Fútbol Volta. Se trata una apuesta más divertida, visual y variada en la que habrá espacio para una mayor personalización como ropa, peinados, zapatillas, tatuajes y hasta celebraciones, con encuentros de 3v3 sin portero, 4v4, 4v4 sin portero, 5v5 y fútbol sala, incluyendo su propio modo historia.

Otras mejoras buscan un mayor realismo y un extra de intensidad durante los encuentros. Se trata de una serie de cambios englobados en lo que EA denomina Football Intelligence y que va desde un mayor realismo en los remates hasta reajustes en los tiros libres y penaltis, con una IA que tiene una mayor percepción de lo que está sucediendo en el terreno de juego y unas renovadas físicas para el esférico.

Al igual que el año pasado, 'FIFA 20' está disponible en tres ediciones distintas, con ligeras distinciones en la fecha en la que el juego está disponible y, sobre todo, con distintas recompensas en cuanto a paquetes para FIFA 20 Ultimate Team. Son las siguientes:

Edición estándar

3 packs de Oro Especiales (un paquete a la semana por tres semanas).

Elige un ídolo en préstamo para 5 partidos FUT.

Edición especial de uniformes de FUT.

Lanzamiento el 27 de septiembre.

Champions edition

12 packs de Oro Especiales (un paquete a la semana por doce semanas).

Elige un ídolo en préstamo para 5 partidos FUT.

Edición especial de uniformes de FUT.

Lanzamiento anticipado de tres días: disponible el 24 de septiembre.

Ultimate edition

24 packs de Oro Especiales (dos paquetes a la semana por doce semanas).

Elige un ídolo en préstamo para 5 partidos FUT.

Edición especial de uniformes de FUT.

Lanzamiento anticipado de tres días: disponible el 24 de septiembre.

Fechas del FIFA 20

Para que nadie se pierda, aquí tienes un resumen con todas las fechas relacionadas con el lanzamiento de 'FIFA 20' en las distintas plataformas en las que está disponible y su demo: