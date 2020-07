Juegos gratis de agosto para PS4, Xbox, Stadia o PC

Ya estamos a final de mes, y como es costumbre en estas fechas te traemos nuestra recopilación con todos los juegos que vas a poder obtener en agosto si eres suscriptor de los servicios online de diferentes plataformas. Se trata de los juegos que llegan durante este mes a los catálogos de PlayStation Plus, Xbox Live Gold, Stadia Pro y Twitch Prime, incluyendo el precio original del juego y los enlaces para poder adquirirlos.

Pero para que no te quedes sin opciones, además de las listas de estos servicios también te vamos a proponer otros que no hacen un listado de los juegos que van a regalar, pero que también ofrecen juegos gratuitos a sus suscriptores cada mes. Así, si te quedas con ganas de más podrás visitarlas también a ver qué ofrecen.

Juegos gratis para PS4 de PlayStation Plus

Vamos a empezar con Sony, y con los juegos que va a ofrecer a coste cero a sus suscriptores de PlayStation Plus durante este mes de agosto. Estos juegos estarán disponibles a partir de diferentes fechas en los próximos días, y sólo tendrás que ir entrando a los enlaces que te ponemos para adquirirlos.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered , valorado en 24,99 euros. Este año nos ha dejado la sorpresa de la remasterización de este mítico juego de 2009, aunque sólo se ha remasterizado el modo de campaña, nada del multijugador. Lleva disponible gratis para PlayStation Plus desde el 28 de julio. Ficha en 3DJuegos.

, valorado en 24,99 euros. Este año nos ha dejado la sorpresa de la remasterización de este mítico juego de 2009, aunque sólo se ha remasterizado el modo de campaña, nada del multijugador. Lleva disponible gratis para PlayStation Plus desde el 28 de julio. Ficha en 3DJuegos. Fall Guys: Ultimate Knockout , valorado en 19,99 euros. Una mezcla de Battle Royale y humor amarillo, en el que hasta a 60 personas a la vez se enfrentan en varias rondas, y con numerosos obstáculos que irán eliminando a todos los participantes hasta que solo quede uno. Está disponible a partir del 4 de agosto. Ficha en 3DJuegos.

, valorado en 19,99 euros. Una mezcla de Battle Royale y humor amarillo, en el que hasta a 60 personas a la vez se enfrentan en varias rondas, y con numerosos obstáculos que irán eliminando a todos los participantes hasta que solo quede uno. Está disponible a partir del 4 de agosto. Ficha en 3DJuegos. Nubla 2, valorado en 12,99 euros. Un juego indie del programa de PlayStation Talents, del estudio español Gammera Nest. Una colorista aventura en la que vamos a meternos dentro de las obras del museo Thyssen-Bornemisza, que ha colaborado con el título. Ficha en 3DJuegos.

Juegos gratis para Xbox de Games With Gold

Microsoft también ha mostrado la alineación de títulos que va a ofrecer a coste cero a los usuarios suscritos a Xbox Live Gold durante el próximo mes. Sobre ellos, has de saber que la Xbox Series X va a ser retrocompatible con todos los juegos de Xbox One, incluyendo esos de consolas anteriores con los que la Xbox One ya es retrocompatible, por lo que si tienes pensado cambiar de consola has de saber que la mayoría podrás jugarlos en la próxima máquina de la empresa.

Juegos para Xbox One

Portal Knights , valorado en 19,99 euros, y disponible del 1 al 31 de agosto. Un juego parecido a Minecraft, con clásicas características como recoger recursos para fabricar armas o incluso tu propio hogar. También tiene un mundo abierto que se genera aleatoriamente, combates tácticos con mucha estrategia y jefes finales. Ficha en 3DJuegos.

, valorado en 19,99 euros, y disponible del 1 al 31 de agosto. Un juego parecido a Minecraft, con clásicas características como recoger recursos para fabricar armas o incluso tu propio hogar. También tiene un mundo abierto que se genera aleatoriamente, combates tácticos con mucha estrategia y jefes finales. Ficha en 3DJuegos. Override: Mech City Brawl, valorado en 29,99 euros y disponible del 16 de agosto al 15 de septiembre. Si te gustan los clásicos juegos de lucha entre robots gigantes, esta es una propuesta que te puede interesar. Con edificios destruibles y modo historia. Ficha en 3DJuegos.

Juegos para Xbox 360

MX Unleashed , valorado en 14,99 euros y disponible del 1 al 15 de agosto. Un juego para amantes del motocross, en el que podrás participar en trepidantes carreras en varios tipos de pistas.

, valorado en 14,99 euros y disponible del 1 al 15 de agosto. Un juego para amantes del motocross, en el que podrás participar en trepidantes carreras en varios tipos de pistas. Red Faction II, valorado en 14,99 euros y disponible del 16 al 31 de agosto. Un clásico dentro de los juegos de acción en primera persona o FPS. Un shooter ambientado en Marte que data del ya lejano 2003. Ficha en 3DJuegos.

Juegos gratis para Stadia Pro

Seguimos, ahora con los juegos que van a recibir gratis durante el próximo mes los suscriptores de Stadia Pro. El servicio de streaming multiplataforma de videojuegos de Google, empezó ofreciendo dos juegos, pero durante varios meses está dando hasta cinco. Ninguno es AAA, pero este mes hay varios que llegan directos al Pro en sus estreno en la plataforma.

Metro 2033 Redux , valorado en 19,99 euros. Es la remasterización de la primera entrega de la saga Metro, basada en la novela homónima de Dmitry Glukhovsky. Un shooter en primera persona que mezcla ingredientes de terror en un mundo postapocalíptico en el que los supervivientes de un desastre nuclear viven refugiados en el metro. *Análisis en VidaExtra, ficha en 3DJuegos.

, valorado en 19,99 euros. Es la remasterización de la primera entrega de la saga Metro, basada en la novela homónima de Dmitry Glukhovsky. Un shooter en primera persona que mezcla ingredientes de terror en un mundo postapocalíptico en el que los supervivientes de un desastre nuclear viven refugiados en el metro. *Análisis en VidaExtra, ficha en 3DJuegos. Strange Brigade , llega en su lanzamiento directo a Pro. Los creadores de algunos juegos para sagas como Sniper Elite o Aliens vs Predator, traen este juego de acción y aventuras cooperativo. Ambientado en los años 30, te adentrarás en laberintos con todo tipo de monstruos y enemigos. Análisis en VidaExtra, ficha en 3DJuegos.

, llega en su lanzamiento directo a Pro. Los creadores de algunos juegos para sagas como Sniper Elite o Aliens vs Predator, traen este juego de acción y aventuras cooperativo. Ambientado en los años 30, te adentrarás en laberintos con todo tipo de monstruos y enemigos. Análisis en VidaExtra, ficha en 3DJuegos. Just Shapes & Beats , valorado en 16,99 euros. Un colorido matamarcianos musical donde tienes que avanzar a través de siluetas mortales. Su banda sonora está compuesta por 20 artistas de chiptune, y puedes jugar solo o en multijugador. Ficha en 3DJuegos.

, valorado en 16,99 euros. Un colorido matamarcianos musical donde tienes que avanzar a través de siluetas mortales. Su banda sonora está compuesta por 20 artistas de chiptune, y puedes jugar solo o en multijugador. Ficha en 3DJuegos. Kona , llega en su lanzamiento directo a Pro. Una aventura ambientada en un nevado pueblo canadiense, donde una desaparición te hará investigar ciertos sucesos. Exploración, investigación y supervivencia en un solo juego. Ficha en 3DJuegos.

, llega en su lanzamiento directo a Pro. Una aventura ambientada en un nevado pueblo canadiense, donde una desaparición te hará investigar ciertos sucesos. Exploración, investigación y supervivencia en un solo juego. Ficha en 3DJuegos. Rock of Ages III, llega en su lanzamiento directo a Pro. Un disparatado videojuego de defensa de torres que nos propone arrasar la base del equipo contrario usando gigantescos pedruscos. Puedes construir defensas, trampas, y atacar con más de 20 bolas rodantes entre las que elegir. Ficha en 3DJuegos.

Juegos gratis para PC con Twitch Prime

Los suscriptores de Amazon Prime también tienen ración de juegos, y ya sabemos qué títulos se regalarán en agosto con el programa de Twitch Prime. Se trata de siete juegos bastante variados que podrás obtener el mes de agosto, para lo que solo tendrás que ir a esta página web, ir a la sección de Juegos con Prime y darle al botón de Obtener.

Metal Slug 2 : Uno de los grandes clásicos de finales del siglo pasado, un título de acción y disparos 2D de estilo run & gun lanzado originalmente en 1998, y que en 2016 recibió una revisión para mejorarlo y añadir más contenido. Ficha en 3DJuegos.

: Uno de los grandes clásicos de finales del siglo pasado, un título de acción y disparos 2D de estilo run & gun lanzado originalmente en 1998, y que en 2016 recibió una revisión para mejorarlo y añadir más contenido. Ficha en 3DJuegos. SNK 40Th Anniversary Collection : Una auténtica colección de juegos clásicos de SNK que salió para Switch y PS4, y también ha llegado a PC. Te permitirá conocer a la SNK antes de Neo Geo, con grandes clásicos y otros títulos lanzados en recreativas. Ficha en 3DJuegos.

: Una auténtica colección de juegos clásicos de SNK que salió para Switch y PS4, y también ha llegado a PC. Te permitirá conocer a la SNK antes de Neo Geo, con grandes clásicos y otros títulos lanzados en recreativas. Ficha en 3DJuegos. Baseball Stars 2 : Baseball Stars 2 es uno de los mejores juegos deportivos de SNK, otra joya para los amantes del género. Sengoku 3 : Otro título sacado de la factoría de SNK, en este caso un gran beat'em up con el que ir avanzando a golpes entre decenas de enemigos de todo tipo. Tienes cuatro personajes entre los que elegir para destruir a los espíritus malignos despertados por la luna roja.

: Baseball Stars 2 es uno de los mejores juegos deportivos de SNK, otra joya para los amantes del género. : Otro título sacado de la factoría de SNK, en este caso un gran beat'em up con el que ir avanzando a golpes entre decenas de enemigos de todo tipo. Tienes cuatro personajes entre los que elegir para destruir a los espíritus malignos despertados por la luna roja. King of The Monsters : Un juego creado por SNK para la NeoGeo, presentando monstruos gigantes reminiscencias de kaiju y tokusatsu. Dicho en otras palabras, un juego de lucha en el que escoger uno de los monstruis gigantes y vencer a tus rivales.

: Un juego creado por SNK para la NeoGeo, presentando monstruos gigantes reminiscencias de kaiju y tokusatsu. Dicho en otras palabras, un juego de lucha en el que escoger uno de los monstruis gigantes y vencer a tus rivales. Shock Troopers: 2nd Squad : Otro juego publicado por SNK para NeoGeo, un run and gun en el que elegir a uno de los personajes e ir pegando tiros a todos los enemigos que se van acercando verticalmente.

: Otro juego publicado por SNK para NeoGeo, un run and gun en el que elegir a uno de los personajes e ir pegando tiros a todos los enemigos que se van acercando verticalmente. Ironclad: Un Shoot 'em Up para NeoGeo CD, un clásico de disparos de desplazamiento lateral en el que controlar a una poderosa nave de guerra y aniquilar a todos los enemigos que te salgan al paso.

Más juegos gratis durante todo julio

Más allá de estos servicios que anuncian cada final de mes el pack de juegos que regalarán al mes siguiente, también hay otras plataformas en las que puedes ir encontrándote juegos gratis de forma periódica, y aunque no tengan una lista definitiva sí que merece la pena que las conozcas.