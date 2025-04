Instantáneas de Instagram: qué es y cómo usar esta nueva función para enviar fotos sin editar a contactos concretos

Vamos a explicarte qué es la nueva función de Instantáneas de Instagram, una especie de historias a las que no puedes aplicar ediciones y que envías directamente a usuarios que tú selecciones. Viene a ser algo así como BeReal pero sin límites temporales.

Realmente, no se trata de una función innovadora ni de un mecanismo especialmente diferenciador. Simplemente son fotos que tienes que sacar al momento y desaparecen al verse, que puedes enviar a un grupo de personas definido por ti mas allá de todos los seguidores o mejores amigos, y que tienen la particularidad de que no puedes editar.

Qué son las instantáneas de Instagram

Las Instantáneas son una nueva función con la que puedes enviar una foto al momento a las personas que selecciones. Estas fotos desaparecerán en cuanto la otra persona las vea, y se mantendrán durante 24 horas antes de desaparecer.

Se trata de un complemento a las Notas de Instagram. De hecho, cuando uno de tus contactos comparta una instantánea contigo aparecerá junto a las notas a la izquierda. Por lo tanto, es una función que estará enterrada en el botón de los mensajes privados, que es donde aparecen las notas, y no molestará demasiado.

Tienen la particularidad de que son fotografías que sacas al momento y no puedes editar. No tendrán filtros ni nada parecido, es una captura que has sacado en este mismo momento, lo más cercano posible a la experiencia de compartir exactamente lo que estás viendo.

Hay dos maneras de compartir tus instantáneas. Primero, puedes seleccionar los seguidores que quieres que las puedan ver, ya que quizá no todos entiendan lo que quieres expresar. Y luego, puedes simplemente compartirla con tus usuarios favoritos. Pero vamos, que no son para todos tus seguidores en general, para eso están las historias, sino que puedes elegir un grupo selecto de personas.

Cómo usar las instantáneas de Instagram

Para usar las instantáneas de Instagram, tienes que pulsar en el botón de los mensajes privados. Aquí, irás a la pantalla donde te aparecen los chats y las notas, y tienes que deslizar las notas para ir a su izquierda, que es desde donde abres las instantáneas.

Esto te llevará a la pantalla de sacar las instantáneas. En ella, solo es pulsar el botón de sacar la foto y listo, la instantánea se enviará automáticamente a quien hayas elegido. En cuando el botón a pulsar, puedes elegir entre un grupo seleccionado de amigos o tus favoritos.

Si eliges la opción de seleccionar amigos, verás la lista de amistades de Instagram y podrás seleccionar todos los amigos que quieras que reciban la instantánea. Una vez hecho, de vuelta a la pantalla de sacarlas solo es pulsar el botón y ya está.

