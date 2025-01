Google Discover no funciona: 7 maneras de repararlo y volver a ver tus noticias recomendadas

Vamos a decirte 7 maneras en las que puedes arreglar Google Discover si no te funciona. Si alguna vez entras pero te encuentras la app en blanco, conviene saber que puede deberse a fallos puntuales que puedes intentar arreglar para que vuelva a mostrarte noticias recomendadas.

Vamos a hacer esta lista de sugerencias en una especie de orden creciente, de manera que empecemos desde la más sencilla y menos disruptiva, y de ahí vayamos yendo más allá. La idea es que puedas empezar desde el principio, si no funciona saltar a la próxima, y así.

Fuerza el cierre de la app

Si la aplicación no parece funcionar correctamente, lo ideal es forzar su detención. Así, cerrarás completamente la aplicación y luego la volverás a abrir desde cero otra vez, de forma que si el error puntual es pequeño pueda solucionarse. Vamos, el clásico apagar y volver a encender.

Esto lo puedes hacer desde la visualización de apps en segundo plano, deslizándola para cerrar. Pero la manera más efectiva es desde los ajustes, en la sección de Aplicaciones entra en la lista de todas las instaladas. Aquí, pulsa en la app de Google, y en su información pulsa el botón Forzar detención que te aparecerá dentro. Luego, vuelve a abrir la app.

Reinicia tu móvil

Y hablando de apagar y volver a encender, otra cosa que puedes probar en el caso de que reiniciar la app no funcione es reiniciar tu teléfono. Aquí, simplemente apaga tu móvil, espera unos segundos manteniéndolo apagado, y luego vuélvelo a encender.

Hay errores a nivel del sistema operativo que pueden mantenerse durante su funcionamiento. Pero si reinicias el dispositivo, el sistema operativo se va a volver a cargar desde cero, y estos errores si son leves no deberían repetirse.

Comprueba los datos móviles

Lo primero que tienes que hacer si ves que Discover no funciona es comprobar la conexión. Aquí hay dos cosas que puedes hacer. La primera es comprobar que tu navegador entra a otras webs y que la conectividad WiFi o de datos móviles está funcionando bien y no tienes el modo avión activado o te has quedado sin cobertura.

La segunda opción es entrar en la sección de Aplicaciones de los ajustes del móvil, y dentro entrar en la lista de todas las instaladas. Aquí, pulsa en la app de Google, y en su información pulsa en Uso de datos con WiFi. Aquí, asegúrate de tener activada la opción de Datos en segundo plano, para que la app pueda mantenerse conectada cuando no la uses.

Borra datos y memoria caché

Cuando entres en los ajustes de las aplicaciones y vayas a la de Google, además de algunas cosas que te hemos dicho antes también puedes ir a las opciones de almacenamiento y borrar la memoria caché y los datos de la app. Esto es muy parecido a reinstalar la app, pero sin hacerlo.

Esto no va a afectar a la aplicación, simplemente se guardarán todos los datos de la app guardados en tu móvil para agilizar su carga, y la próxima vez que la abras se volverán a guardar. Así, si alguno de estos datos estaba mal, se habrá borrado y podría cargar mejor.

Actualiza o reinstala la app de Google

Si los pasos anteriores no funcionan, quizá haya algo que se ha roto internamente en la app de Google. En este caso, lo mejor será volverla a instalar. Lo primero es siempre buscar actualizaciones, ya que con ellas se suelen arreglar errores conocidos que se hayan detectado.

Y en segundo lugar, puedes probar a borrar la aplicación de Google para volverla a instalar. Al hacer la instalación desde cero también puedes solucionar errores que puedan ser persistentes.

Usa la app sin cuenta

Si has reinstalado la app y/o has borrado sus datos, es posible que se te pida volver a iniciar sesión con tu cuenta de Google. Aquí, puedes probar usar la app sin una cuenta para ve si esto pudiera arreglarlo de alguna manera. Si luego inicias sesión y se estropea, entonces quizá tenga que ver con tus datos y puedas usarlo sin cuenta.

Resetea los datos de Discover

Una opción más disruptiva es poner a cero tus noticias de Discover, borrar todos los datos que Google ha ido recopilando sobre tí para sugerirte las noticias. Esto debería hacer que todo empiece desde cero, y solucionar también algunos de los problemas que pueda tener la app.

Para hacerlo, en la app pulsa sobre tu imagen de perfil y entra en tu historial de búsqueda. Una vez dentro, pulsa en Eliminar y elige la opción de Eliminar desde siempre. Esto hará que Google olvide TODO lo que has buscado en el buscador, algo que provocará también que Discover se reinicie. Eso sí, ahora ya no acertará con tus intereses, y tendrás que ir usándolo para volver a entrenarlo.

